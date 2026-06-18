После первого тура обе сборные оказались в сложном положении, однако именно Чехия выглядит фаворитом предстоящего противостояния. Европейцы хотя бы сумели навязать борьбу Южной Корее и отличиться забитым мячом, тогда как ЮАР практически не угрожала воротам Мексики.

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18:20 История противостояния сборных крайне ограничена. Чехия и ЮАР встречались лишь однажды — на Кубке конфедераций 1997 года. Тот матч завершился результативной ничьей со счётом 2:2.

18:15 Южноафриканская сборная стартовала на турнире ещё менее убедительно, уступив Мексике со счётом 0:2. Команда Уго Броса пропустила быстрый мяч, а после перерыва осталась в меньшинстве, что окончательно лишило её шансов на положительный результат. Однако главной проблемой стала не дисциплина, а игра в атаке. За весь матч ЮАР нанесла лишь три удара, не создала ни одного по-настоящему опасного момента и завершила встречу с катастрофическим показателем 0,07 xG. Ещё красноречивее выглядят всего два касания мяча в штрафной площади соперника за 90 минут. Безвыигрышная серия команды достигла шести матчей, в которых были зафиксированы три ничьи и три поражения.

18:10 Сборная Чехии начала чемпионат мира с поражения от Южной Кореи (1:2), хотя по ходу встречи первой открыла счёт. Команда Мирослава Коубека вышла вперёд на 59-й минуте благодаря стандартной ситуации, однако удержать преимущество не смогла. При этом итоговый результат выглядит закономерным: по качеству созданных моментов чехи заметно уступили сопернику. Показатель ожидаемых голов составил всего 0,83–0,89 xG против 1,69–2,30 xG у корейцев, а владение мячом осталось за азиатской командой — 62% против 38%. Поражение прервало шестиматчевую беспроигрышную серию Чехии, которая держалась с октября 2025 года. Теперь встреча с ЮАР становится для европейцев фактически ключевой, поскольку потеря очков серьёзно осложнит борьбу за выход в плей-офф перед заключительным матчем против Мексики.

18:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.