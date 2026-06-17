Мексика и Южная Корея не выявят победителя?

прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.09

17 июня в рамках второго тура группы A ЧМ-2026 сыграют Мексика и Южная Корея. Начало встречи — в 4:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.

Мексика

Перед матчем: Мексиканцы удачно стартовали на домашнем чемпионате мира, набрав 3 очка после первого тура и лидируют в своем квартете по разнице забитых и пропущенных мячей.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 мексиканцы уверенно обыграли при заполненной «Ацтеке» сборную ЮАР со счетом 2:0.

В контрольных встречах перед стартом турнира подопечные Хавьера Агирре провели успешно, поочередно одержав победы над Австралией (1:0) и Сербией (5:1).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Мексика по праву считается одной из главных сил североамериканского футбола и способна на домашнем мундиале пошуметь.

Команда Хавьера Агирре в текущем году еще ни разу не потерпела поражение в текущем году, трижды одержав победу и два раза разойдясь миром в «мартовских товарняках».

Матч с корейцами пропустит защитник «Локомотива» Сесар Монтес, выведший мексиканцев на матч-открытие в качестве капитана, из-за красной карточки.

Южная Корея

Перед матчем: «Тигры» также удачно начали свой путь на мундиале, набрав три очка после первого тура. Южная Корея на данный момент занимает второе место в своей группе из-за разницы мячей.

Последние матчи: Корейцы в матче первого тура одержали волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.

Перед мундиалем «товарняки» у азиатов также вышли на славу — были обыграны Сальвадор (1:0) и Тринидад и Тобаго (5:0).

Состояние команды: Команда уже на старте турнира показала свой характер, одержав волевую победу пусть не над самой талантливой, но весьма крепкой Чехией.

Южная Корея практически на каждом мундиале в XXI веке боролась за выход из группы, но это удавалось сделать команде только трижды — в 2002, 2010 и 2022 годах.

На что ставят в матче Мексика — Южная Корея Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Южная Корея: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Южная Корея выиграла три последние встречи

Мексика девять игр подряд не знает горечи поражения

Команды активно играли друг против друга — аж девять раз, а последняя очная встреча в 2025-м году завершилась результативной ничьей со счетом 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Мексики фаворитом с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.25, а победа сборной Южной Кореи— в 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 2.34 и 1.55.

Прогноз: Обе команды начали с побед свой путь на чемпионате мира, что добавит желание команд разменяться друг с другом голами.

2.09 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.09 на матч Мексика — Южная Корея принесёт прибыль 1090₽, общая выплата — 2090₽

Ставка: Обе забьют за 2.09.

Прогноз: Также можно поставить на то, что команды не смогут выявить победителя в этой встрече.

3.25 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Мексика — Южная Корея принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25