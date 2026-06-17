17 июня в рамках второго тура группы A ЧМ-2026 сыграют Мексика и Южная Корея. Начало встречи — в 4:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.09.
Мексика
Перед матчем: Мексиканцы удачно стартовали на домашнем чемпионате мира, набрав 3 очка после первого тура и лидируют в своем квартете по разнице забитых и пропущенных мячей.
Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 мексиканцы уверенно обыграли при заполненной «Ацтеке» сборную ЮАР со счетом 2:0.
В контрольных встречах перед стартом турнира подопечные Хавьера Агирре провели успешно, поочередно одержав победы над Австралией (1:0) и Сербией (5:1).
Состояние команды: Мексика по праву считается одной из главных сил североамериканского футбола и способна на домашнем мундиале пошуметь.
Команда Хавьера Агирре в текущем году еще ни разу не потерпела поражение в текущем году, трижды одержав победу и два раза разойдясь миром в «мартовских товарняках».
Матч с корейцами пропустит защитник «Локомотива» Сесар Монтес, выведший мексиканцев на матч-открытие в качестве капитана, из-за красной карточки.
Южная Корея
Перед матчем: «Тигры» также удачно начали свой путь на мундиале, набрав три очка после первого тура. Южная Корея на данный момент занимает второе место в своей группе из-за разницы мячей.
Последние матчи: Корейцы в матче первого тура одержали волевую победу над командой Чехии со счетом 2:1.
Перед мундиалем «товарняки» у азиатов также вышли на славу — были обыграны Сальвадор (1:0) и Тринидад и Тобаго (5:0).
Состояние команды: Команда уже на старте турнира показала свой характер, одержав волевую победу пусть не над самой талантливой, но весьма крепкой Чехией.
Южная Корея практически на каждом мундиале в XXI веке боролась за выход из группы, но это удавалось сделать команде только трижды — в 2002, 2010 и 2022 годах.
Статистика для ставок
- Южная Корея выиграла три последние встречи
- Мексика девять игр подряд не знает горечи поражения
- Команды активно играли друг против друга — аж девять раз, а последняя очная встреча в 2025-м году завершилась результативной ничьей со счетом 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Мексики фаворитом с коэффициентом 1.99. Ничья оценена в 3.25, а победа сборной Южной Кореи— в 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 2.34 и 1.55.
Прогноз: Обе команды начали с побед свой путь на чемпионате мира, что добавит желание команд разменяться друг с другом голами.
Ставка: Обе забьют за 2.09.
Прогноз: Также можно поставить на то, что команды не смогут выявить победителя в этой встрече.
Ставка: Ничья за 3.25