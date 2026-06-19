Мексика и Южная Корея подходят ко второму туру группы A после побед на старте и теперь сыграют матч, который может определить лидера. Хозяева турнира уверенно прошли ЮАР, воспользовались численным преимуществом и сразу получили нужный импульс от домашней публики. Южная Корея ответила камбэком против Чехии, где показала характер и глубину атаки.

До матча 20 сек. 20 секунд

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03:48 Матч обслужит уругвайская бригада арбитров во главе с Густаво Техерой. 38-летний судья получил статус арбитра ФИФА в 2018 году, через четыре года после начала профессиональной карьеры. По основной профессии он страховой брокер, а в футболе уже отработал 344 матча, значительная часть которых пришлась на турниры в родном Уругвае. Техера работал в чемпионате Саудовской Аравии, на Кубке Америки и в отборочных матчах ЧМ в зоне КОНМЕБОЛ. Уругваец считается достаточно жёстким арбитром, за карьеру он показал 1733 жёлтые карточки, в среднем чуть больше пяти за игру. На линиях Техере помогут соотечественники Карлос Баррейро и Николас Таран. Четвёртым арбитром назначен колумбиец Андрес Рохас, резервным ассистентом — его соотечественник Александер Гусман.

03:45 У Мексики есть серия, которая хорошо объясняет её устойчивость в начале матчей. Команда не пропускала в первом тайме на чемпионатах мира с 2010 года, когда Аргентина забила ей в 1/8 финала турнира в ЮАР. С тех пор серия длится уже 12 матчей подряд. На трибунах в Гвадалахаре, по сообщениям прессы, больше чем за час до стартового свистка уже шумели болельщики — домашний фактор снова должен стать частью давления на соперника, особенно в первые минуты.

03:40 Южная Корея сделала только одно изменение после победы над Чехией. Ким Мун Хван вышел вместо Ли Тхэ Сока на левом фланге полузащиты, в остальном Хон Мён Бо сохранил состав, который принёс команде три очка в первом туре. Конечно же, выделяется Сон, лидер корейской сборной. В первом тайме матча с Чехией он выглядел энергично и много искал свой момент, но шесть ударов с суммарными 0,65 xG принесли лишь один сейв от вратаря. Более того, Южная Корея прибавила в атаке уже после его замены, команда стала быстрее находить свободные зоны и в итоге дожала соперника.

03:35 Мексика сделала три изменения по сравнению с победой над ЮАР в матче открытия. Эдсон Альварес заменил дисквалифицированного Сесара Монтеса, Хорхе Санчес вышел вместо Исраэля Рейеса, а Луис Ромо занял место Альваро Фидальго в центре поля. Хавьер Агирре не стал поддаваться общему шуму вокруг Хильберто Моры — 17-летний полузащитник остаётся в запасе, хотя после его яркого выхода в первом туре многие ждали более смелого решения. Мексика выбирает более опытный и предсказуемый стартовый вариант, что логично для матча, где на кону лидерство в группе.

03:28 Стартовый состав сборной Южной Кореи: Ким Сын-Гю, Ли Хан-Бом, Ким Мин-Чжэ, Ли Ки-Хюк, Соль Юн-У, Ким Мун-Хван, Хван Ин-Бом, Пэк Сын-Хо, Ли Кан-Ин, Ли Чжа-Сун, Сон Хын-Мин (капитан).

03:25 В таком составе начнёт сборная Мексики: Ранхель, Санчес, Альварес (капитан), Васкес, Гальярдо, Лира, Ромо, Гутьеррес, Хименес, Киньонес, Альворадо.

03:20 Игра пройдёт на стадионе в Гвадалахаре — для Мексики это шанс впервые в истории выиграть три матча чемпионата мира подряд. Команда победила в заключительном туре группового этапа ЧМ-2022, а затем начала домашний турнир с 2:0 против ЮАР. А вот Южная Корея никогда не выигрывала два стартовых матча на ЧМ, а последний раз брала две победы подряд на турнире ещё в 2002 году, когда дошла до полуфинала.

03:15 Состояние Киньонеса, кстати, остаётся неоднозначным. После матча с ЮАР Агирре говорил, что игрок сам попросил замену и уходил с поля, хромая. Ожидается, что нападающий готов начать встречу, но Алексис Вега остаётся вариантом на случай, если тренерский штаб решит не рисковать. А болельщики ждут на поле 17-летнего Хильберто Мору после яркого выхода со скамейки в первом туре.

03:10 В атаке основной акцент снова будет на Хименесе. 35-летний форвард забивал в двух последних матчах против Южной Кореи, пусть оба раза это были товарищеские встречи. Теперь он может стать первым мексиканцем, который отличится в каждом из двух первых матчей в старте на чемпионатах мира. То же достижение может покориться и Киньонесу, если он выйдет с первых минут и снова забьёт.

03:05 Команда Хавьера Агирре открыла турнир победой над ЮАР. Хулиан Киньонес забил быстрый мяч, Рауль Хименес закрепил преимущество во втором тайме, а удаления у соперника позволили Мексике спокойно довести матч до конца. 89,8% точных передач стали для мексиканцев лучшим показателем в истории их матчей на чемпионатах мира с 1966 года. При этом Сесар Монтес получил красную карточку в компенсированное время и пропустит игру с Южной Кореей. Это проблема, поскольку Монтес — один из ключевых центральных защитников, а теперь Агирре, вероятно, придётся опускать Эдсона Альвареса в линию обороны.

03:00 Южная Корея начала турнир с победы над Чехией. Команда Хон Мён Бо пропустила первой после стандарта, но быстро вернулась в игру — Хван Ин Бом сравнял счёт, а затем отдал передачу на победный гол О Хён Гю за 10 минут до конца. Хван Ин Бом стал третьим игроком Южной Кореи, который оформил гол+пас в одном матче чемпионата мира. До него это удавалось Чхве Сун Хо против Италии в 1986 году и нынешнему тренеру Хон Мён Бо против Испании в 1994-м.

02:55 Сильно провёл первый тур и Ли Кан Ин. Полузащитник «ПСЖ» стал первым игроком с 1982 года, кто в матче ЧМ сделал не меньше пяти успешных обводок, завершил игру со 100% точности передач и отдал голевую. Он даёт Южной Корее спокойствие под давлением, способность сохранять мяч и вскрывать пространство не только за счёт рывков.

02:50 Сон Хын Мин остаётся главным именем атаки, хотя против Чехии он не забил, несмотря на шесть ударов. В матчах с Мексикой у него два гола в последних трёх встречах, включая мяч на ЧМ-2018. До рекорда сборной по голам ему не хватает двух точных ударов, и игра с Мексикой даёт ему ещё один большой повод приблизиться к этой отметке.