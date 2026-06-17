прогноз на битву за путёвку в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 2.36

19 июня в рамках второго тура группы A ЧМ-2026 сыграют Мексика и Южная Корея. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.

Мексика

Турнирное положение: Мексика по итогам первого тура группового раунда чемпионата мира набрала три балла и пребывает на первом месте в квартете.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает нынешнего соперника, а также на три очка третью в таблицу Чехию и четертую — Южную Африку.

Последние матчи: в стартовом туре группового этапа мундиаля сборная-хозяйка мирового форума уверенно разобралась с ЮАР (2:0).

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Перед этим в товарищеской встрече коллектив на домашнем поле также была на высоте, когда на этот раз с результатом 5:1 разгромила Сербию.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Монтес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах (трех товарищеских и одном — официальным), Мексика выиграла, а в девяти последних поединках ни разу не проиграла.

Очевидно, что с такой формой у центральноамериканской сборной отличные шансы на победу, тем не менее, высокий класс соперника серьёзно усложняют эту задачу.

Хулиан Киньонес и Рауль Хименес — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

Южная Корея

Турнирное положение: Южная Корея перед вторым туром групповой стадии чемпионата мира 2026 года так же, как и соперник, набрала три балла.

Команда занимает вторую позицию в группе, только по дополнительным показателям уступая нынешнему сопернику, а также на три очка опережая Чехию и ЮАР.

Последние матчи: в стартовом поединке турнира азиатская сборная одержала волевую победу над Чехией (2:1), уступая 0:1 по ходу игры.

Ранее в своем предыдущей поединке, которым был товарищеским, коллектив на нейтральном поле также был на высоте, обыграв Сальвадор (1:0).

Не сыграют: травмирован — Чо Ю Мин, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трёх последних матчах — двух товарищеских и одном официальном — Южная Корея три раза выиграла.

Такие результаты, а также высокий класс сборной позволяют ей рассчитывать на три очка, однако обыграть соперника-хозяйку мундиаля ей будет непросто.

Хван Ин Бом и О Хён Гю — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Мексика — Южная Корея Букмекерские коэффициенты на матч Мексика — Южная Корея: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Мексика выиграла

в трех из четырех последних матчей Мексика забила больше 1,5 голов

в трех из пяти последних матчей Южной Кореи забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.04. Ничья — в 3.29, успех Южной Кореи — в 4.09.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.44 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева турнира забивали больше 1,5 голов. Такой же сценарий повторился и в четырех последних очных поединках этих оппонентов.

При этом в первом туре обнажились проблемы азиатской команды в обороне, а значит такой расклад вполне вероятен.

2.36 Индивидуальный тотал Мексики больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч Мексика — Южная Корея принесёт чистый выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: индивидуальный тотал Мексики больше 1,5 голов за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из пяти последних матчей Южной Кореи.

2.44 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч Мексика — Южная Корея принесёт прибыль 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.44