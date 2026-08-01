2 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Ордабасы» и «Тобол». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Ордабасы»
Турнирное положение: «Сине-белые» борются за чемпионский титул. Сейчас они находятся на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ордабасы» всего на 2 очка отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей в 19 матчах чемпионата Казахстана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив «Кайрату» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Елимаю» (3:1). А вот чуть ранее в Кубке страны она переиграла «Алтай» (3:1).
В последних пяти матчах «Ордабасы» победил 3 раза. В них игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ордабасы» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Вот только «Ордабасы» исторически неудачно противостоит «Тоболу». В пяти последних очных поединках команда победила всего однажды при 4 поражениях.
«Тобол»
Турнирное положение: «Желто-зелёные» находятся в когорте борцов за медали чемпионата. Ныне команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Тобол» на 10 очков отстает от искомого 3-го места. Причем забила команда 21 мяч при 26 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках квалификации Лиги конференций команда в серии пенальти одолела «Паневежис».
До того «Тобол» сумел одолеть «Атырау» (1:0). При этом чуть ранее он подписал мирное соглашение с тем же «Паневежисом» (1:1).
При этом «Тобол» в пяти своих последних матчах добыл 2 победы. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Тобол» ныне поднаторел в плане результатов. Команда не уступила в 5 своих последних матчах.
Между тем, в 10 выездных поединках чемпионата «Тобол» набрал лишь 2 очка. Да и забивает вне родных стен команда в среднем меньше гола за матч.
«Желто-зелёные» победили всего 6 раз в 19 матчах чемпионата. Зато серб Урош Милованович успел отличиться 6 результативными выстрелами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.52, а победа «Тобола» — в 6.83.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.11, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.70.
Прогноз: Костанайцы не уступили в пяти последних матчах, тогда как «сине-белые» нынче не блещут стабильностью результатов.
Ставка: «Тобол» не проиграет за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.11.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ордабасы» в последнее время крайне нестабилен
- «Тобол» не уступил в 5 своих последних поединках
- Костанайцы в среднем забивают чуть чаще гола за матч
- «Сине-белые» в 10 домашних матчах потеряли всего 4 очка
- «Желто-зелёные» еще не побеждали на выезде