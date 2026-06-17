19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Канада и Катар. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

Канада: в поисках первой победы

Турнирное положение: Канадцы выдали не самый лучший старт. В поединке с боснийцами лишь точный удар Кайла Ларина в концовке спас ничью.

При этом Канада добыла свои первые очки на Мундиалях. Тем не менее, одни из хозяев турнира явно поборются за попадание в плей-офф.

Последние матчи: ничью с боснийцами (1:1) можно записать в позитив. Плюс имеющие довольно крепкий состав канадцы вполне способны прибавить по ходу турнира.

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До того команда не смогла переиграть Ирландию (1:1). Зато контрольный поединок с Узбекистаном принес уверенный успех (2:0).

Плюс Канада уже не проигрывает уже полгода. Правда, проводила она, по понятной причине, лишь контрольные поединки, да и то не с самыми сильными оппонентами.

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Состояние команды: в текущем календарном году канадцы победили всего 2 раза в шести матчах. Да и креативный форвард «Ювентуса» Джонатан Дэвид явно разыграется по ходу чемпионата мира.

И уж точно Канада попытается добыть свою первую победу на Мундиале. Да и оппонент ныне пребывает далеко не в лучших кондициях.

Катар: продолжение неудачной серии

Турнирное положение: Катарцы на Мундиаль пробились вполне заслуженно. Команда в своем трио заняла первое место.

Причем Катар в своей отборочной группе на один пункт опередил ОАЭ. А вот забивала команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился довольно успешным. Катарцы спаслись в матче со Швейцарией (1:1).

Несколько ранее команда не сумела обыграть Сальвадор (0:0). А вот контрольный поединок с Ирландией завершился коллизией (0:1).

Вообще, Катар не может победить с середины октября минувшего года. При этом в нынешнем календарном году команда отличилась всего один раз в трех матчах.

Состояние команды: Катарцы имеют шансы побороться за выход в плей-офф. Плюс пока не демонстрирует своих лучших качеств лидер сборной Акрам Афиф.

Нет никаких сомнений, что Катар не будет лишь обороняться. Афиф и его партнеры любят и умеют эффективно действовать в игре вторым номером.

Катарцы, попав на мировое первенство, не собираются так просто вылетать. Имея в своем составе достаточно квалифицированных исполнителей, команда способна создать проблемы всем оппонентам по группе. Швейцарцы уже почувствовали это на своей шкуре.

На что ставят в матче Канада — Катар Букмекерские коэффициенты на матч Канада — Катар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада считается безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются со скромным коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа Катара — в 10.00.

Победу Канады и Катара в первом тайме можно рассмотреть с такими коэффициентами — соответственно 1.73 и 11.00.

Прогноз: Канадцы пока не особенно блещут в атаке, да и катарцы уже доказали, что способны давать результат.

2.50 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Канада — Катар принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

5.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч Канада — Катар позволит вывести на карту выигрыш 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Ничья за 5.50.

Пять причин, почему ставка зайдет