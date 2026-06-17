19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Канада и Катар. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
Канада: в поисках первой победы
Турнирное положение: Канадцы выдали не самый лучший старт. В поединке с боснийцами лишь точный удар Кайла Ларина в концовке спас ничью.
При этом Канада добыла свои первые очки на Мундиалях. Тем не менее, одни из хозяев турнира явно поборются за попадание в плей-офф.
Последние матчи: ничью с боснийцами (1:1) можно записать в позитив. Плюс имеющие довольно крепкий состав канадцы вполне способны прибавить по ходу турнира.
До того команда не смогла переиграть Ирландию (1:1). Зато контрольный поединок с Узбекистаном принес уверенный успех (2:0).
Плюс Канада уже не проигрывает уже полгода. Правда, проводила она, по понятной причине, лишь контрольные поединки, да и то не с самыми сильными оппонентами.
Состояние команды: в текущем календарном году канадцы победили всего 2 раза в шести матчах. Да и креативный форвард «Ювентуса» Джонатан Дэвид явно разыграется по ходу чемпионата мира.
И уж точно Канада попытается добыть свою первую победу на Мундиале. Да и оппонент ныне пребывает далеко не в лучших кондициях.
Катар: продолжение неудачной серии
Турнирное положение: Катарцы на Мундиаль пробились вполне заслуженно. Команда в своем трио заняла первое место.
Причем Катар в своей отборочной группе на один пункт опередил ОАЭ. А вот забивала команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился довольно успешным. Катарцы спаслись в матче со Швейцарией (1:1).
Несколько ранее команда не сумела обыграть Сальвадор (0:0). А вот контрольный поединок с Ирландией завершился коллизией (0:1).
Вообще, Катар не может победить с середины октября минувшего года. При этом в нынешнем календарном году команда отличилась всего один раз в трех матчах.
Состояние команды: Катарцы имеют шансы побороться за выход в плей-офф. Плюс пока не демонстрирует своих лучших качеств лидер сборной Акрам Афиф.
Нет никаких сомнений, что Катар не будет лишь обороняться. Афиф и его партнеры любят и умеют эффективно действовать в игре вторым номером.
Катарцы, попав на мировое первенство, не собираются так просто вылетать. Имея в своем составе достаточно квалифицированных исполнителей, команда способна создать проблемы всем оппонентам по группе. Швейцарцы уже почувствовали это на своей шкуре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада считается безоговорочным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются со скромным коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.50, а победа Катара — в 10.00.
Победу Канады и Катара в первом тайме можно рассмотреть с такими коэффициентами — соответственно 1.73 и 11.00.
Прогноз: Канадцы пока не особенно блещут в атаке, да и катарцы уже доказали, что способны давать результат.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 5.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Катарцы не могут победить еще с середины октября минувшего года
- Канада уже полгода не знает горечи поражений
- Обе команды добыли ничьи в стартовом туре Мундиаля
- Катар в четырех своих последних матчах забил всего один мяч
- Канада сыграла вничью в двух своих последних поединках