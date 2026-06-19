Канада и Катар подходят ко второму туру группы B после исторических, но очень разных ничьих. Канадцы впервые набрали очки на чемпионате мира, но после матча с Боснией и Герцеговиной скорее жалели об упущенной победе. Катар вырвал 1:1 со Швейцарией в компенсированное время и воспринимает результат почти как победу. Теперь команды встречаются в Ванкувере, где будут пытаться выиграть матч ЧМ впервые в своей истории.

До матча 20 сек. 20 секунд

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00:40 Альфонсо Дэвис и Мойз Бомбито остались в запасе. Оба восстанавливаются после повреждений: Дэвис — после травмы задней поверхности бедра, Бомбито — после проблемы с икроножной мышцей. Джесси Марш ещё на предматчевой пресс-конференции говорил, что оба будут доступны, а по Дэвису отдельно отмечал, что тот выглядит «очень хорошо». Вероятно, главный игрок сборной появится уже по ходу встречи.

00:38 В атаке канадцы начнут с парой Кайл Ларин — Джонатан Дэвид. Против Боснии Ларин начинал в запасе, а затем забил важнейший гол. После такого эпизода его появление в старте выглядит логичным, но связка с Дэвидом всё ещё вызывает вопросы — вместе они давно не давали стабильной результативности. Для Дэвида этот матч особенно важен, Канаде нужна не только первая победа на ЧМ, но и более весомый вклад от своего главного форварда по статусу. Он давно не забивал с игры за сборную, и встреча с Катаром выглядит подходящим для этого моментом.

00:35 У Канады два изменения по сравнению с ничьей против Боснии и Герцеговины. Катар, напротив, выходит тем же составом, что и в матче со Швейцарией. Хулен Лопетеги вознаградил команду за характер и дисциплину в первом туре, где она выдержала большое давление и вырвала ничью в концовке.

00:25 А сборная Катара начнёт в таком составе: Абунада, Мигел, Лайе, Габер, Аль-Уи, Аль-Амин, Хухи, Мадибо, Эдмилсон Жуниор, Афиф, Абдурисаг.

00:20 Стартовый состав национальной команды Канады на второй матч ЧМ: Крепо, Фужероль, Джонстон, Корнелиус, Ларьи, Эуштакиу, Бьюкенен, Коне, Ахмед, Ларин, Дэвид.

00:15 Ванкувер для этой сборной — удачное место. Канада выиграла четыре последних матча в городе, забив 17 мячей и пропустив только два. К тому же несколько игроков хорошо знают «BC Place» по выступлениям за «Ванкувер Уайткэпс» на взрослом или молодёжном уровне. В контексте команды, которая играет дома и гонится за первой победой на ЧМ, такие детали нельзя недооценивать.

00:10 Главный кадровый вопрос остаётся вокруг Альфонсо Дэвиса. Капитан пропустил стартовый матч из-за восстановления после травмы задней поверхности бедра, но к игре в Ванкувере должен вернуться. Для Канады это не просто важный футболист, а игрок, который меняет всю левую сторону — добавляет скорость и возможность продвигать мяч без долгих розыгрышей. В центре поля одним из лучших у Канады против Боснии и Герцеговины был Исмаэль Коне. Он сделал больше всех передач в команде, активно продвигал мяч в финальную треть и лидировал по интенсивному давлению. В матче с Катаром его роль может стать ещё важнее, поскольку хозяевам нужно будет не просто владеть, а быстро находить разрывы в низком блоке.

00:05 Команда Джесси Марша была агрессивнее Боснии и Герцеговины в первом туре. Канада владела мячом 61% времени, чаще заходила в штрафную, почти ничего не позволила сопернику с игры и в целом выглядела ближе к победе. Но пропущенный гол после стандарта заставил её догонять, а мяч Кайла Ларина стал лишь спасением ничьей. Ларин вышел со скамейки и забил первым касанием спустя чуть больше двух минут после появления на поле. Передачу ему отдал другой запасной, Промис Дэвид, и это стало первым случаем, когда два игрока Канады, вышедшие на замену, вместе создали гол на чемпионате мира. После такой концовки у Марша есть повод подумать об изменениях в атаке.

00:00 Серия Катара без побед длится уже семь матчей. Команда забивала не больше одного мяча в каждой из этих игр, поэтому ей будет сложно выиграть, если Канада быстро откроет счёт. С другой стороны, ничья со Швейцарией показала, что Катар готов оставаться в матче до последнего эпизода, даже когда статистика полностью против него.

23:55 Главная надежда в атаке — Акрам Афиф. Двукратный лучший футболист Азии остаётся самым креативным игроком в истории нынешней сборной Катара и единственным, кто создал больше одного момента в матче со Швейцарией. Если Катар снова будет проводить большую часть времени без мяча, именно его первые касания после отбора и продвижение через фланг станут основным способом выбраться из-под давления. Педро Мигель в первом туре провёл 100-й матч за сборную, Ахмед Фатхи может приблизиться к отметке в 50 игр, а Альмоез Али продолжает погоню за высокими местами в списке игроков по числу матчей за Катар.

23:50 Катар в первом туре оказался под огромным давлением со стороны Швейцарии. У команды Хулена Лопетеги было всего 32% владения, восемь касаний в чужой штрафной против 42 у соперника и 3,2 ожидаемого гола у своих ворот. Но счёт остался 1:1 благодаря автоголу Миро Мухайма в компенсированное время и сильной игре Махмуда Абунады, который сделал девять сейвов. После провального домашнего ЧМ-2022 эта ничья стала очень важным этапом в футбольной истории Катара. Команда выглядела гораздо более собранной, терпела без мяча, выдержала жару в Сан-Франциско и получила первый приемлемый результат на чемпионатах мира. Но цифры всё равно показывают, насколько трудно ей давалась игра — среди команд группы B в первом туре Катар был последним по ударам, владению, передачам вперёд, касаниям в штрафной и точным передачам в финальную треть.