21 июня в рамках второго тура группы Е ЧМ-2026 сыграют Тунис и Япония. Начало встречи — в 07:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.
Тунис
Перед матчем: Тунис занимает последнее место в группе F по итогам первого тура, не набрав ни одного очка.
Последние матчи: В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 «орлы Карфагена» разгромно проиграли сборной Швеции со счетом 1:5.
В контрольных матчах перед мундиалем тунисцы выступили неудачно, поочередно потерпев поражения от Австрии (0:1) и Бельгии (0:5).
Состояние команды: После разгромного поражения от шведов в сборной произошли изменения — вместо Сабри Лямуши новым главным тренером команды стал француз Эрве Ренар.
Вряд ли Тунис уже может на что-то рассчитывать, при такой чехарде во время турнира. Может что-то и попробует Ренар поправить, но шансы крайне малы.
Япония
Перед матчем: Сборная Япония с одним набранным баллом делит второе-третье место в группе F после первого тура.
Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 «самураи» оказали достойное своему прозвищу сопротивление, спасшись от поражения в матче против Нидерландов — 2:2.
Перед мундиалем сборная Японии провела только одну товарищескую встречу, где обыграла Исландию со счетом 1:0. С тем же результатом в марте команда обыграла сборные Англии и Шотландии в мартовских играх.
Состояние команды: Команда вновь показала свой весьма крепкий уровень, играя на равных с признанными грандами мирового футбола в лице Нидерландов.
Япония вполне может повторить подвиг почти четырехлетней давности и вновь выйти из своего квартета с первого места.
Статистика для ставок
- Тунис не побеждал в четырех последних матчах
- Япония не знает поражений на протяжении восьми встреч кряду
- Команды друг против друга играли пять раз — четыре победы Японии против одной у Туниса
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Японии явным фаворитом с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.10, а победа сборной Туниса — в 6.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.08 и 1.71.
Прогноз: Япония почти наверняка продолжит свою серию без поражений, да еще и с уверенной разницей в счете.
Ставка: Победа Японии с форой -1,5 за 2.48.
Прогноз: Также можно поставить на то, что азиатская команда не пропустит в игре против аутсайдера своей группы
Ставка: Сухая победа Японии за 2.26