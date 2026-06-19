Япония не испытает проблем с Тунисом?

прогноз на исход матча ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.48

21 июня в рамках второго тура группы Е ЧМ-2026 сыграют Тунис и Япония. Начало встречи — в 07:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.48.

Тунис

Перед матчем: Тунис занимает последнее место в группе F по итогам первого тура, не набрав ни одного очка.

Последние матчи: В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 «орлы Карфагена» разгромно проиграли сборной Швеции со счетом 1:5.

В контрольных матчах перед мундиалем тунисцы выступили неудачно, поочередно потерпев поражения от Австрии (0:1) и Бельгии (0:5).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: После разгромного поражения от шведов в сборной произошли изменения — вместо Сабри Лямуши новым главным тренером команды стал француз Эрве Ренар.

Вряд ли Тунис уже может на что-то рассчитывать, при такой чехарде во время турнира. Может что-то и попробует Ренар поправить, но шансы крайне малы.

Япония

Перед матчем: Сборная Япония с одним набранным баллом делит второе-третье место в группе F после первого тура.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 «самураи» оказали достойное своему прозвищу сопротивление, спасшись от поражения в матче против Нидерландов — 2:2.

Перед мундиалем сборная Японии провела только одну товарищескую встречу, где обыграла Исландию со счетом 1:0. С тем же результатом в марте команда обыграла сборные Англии и Шотландии в мартовских играх.

Состояние команды: Команда вновь показала свой весьма крепкий уровень, играя на равных с признанными грандами мирового футбола в лице Нидерландов.

Япония вполне может повторить подвиг почти четырехлетней давности и вновь выйти из своего квартета с первого места.

На что ставят в матче Тунис — Япония Букмекерские коэффициенты на матч Тунис — Япония: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Тунис не побеждал в четырех последних матчах

Япония не знает поражений на протяжении восьми встреч кряду

Команды друг против друга играли пять раз — четыре победы Японии против одной у Туниса

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Японии явным фаворитом с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.10, а победа сборной Туниса — в 6.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.08 и 1.71.

Прогноз: Япония почти наверняка продолжит свою серию без поражений, да еще и с уверенной разницей в счете.

2.48 Победа Японии с форой -1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.48 на матч Тунис — Япония принесёт чистый выигрыш 1480₽, общая выплата — 2480₽

Ставка: Победа Японии с форой -1,5 за 2.48.

Прогноз: Также можно поставить на то, что азиатская команда не пропустит в игре против аутсайдера своей группы

2.26 Сухая победа Японии Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.26 на матч Тунис — Япония принесёт чистый выигрыш 1260₽, общая выплата — 2260₽

Ставка: Сухая победа Японии за 2.26