Матч Туниса и Японии в Монтеррее войдёт в историю как 1000-я игра чемпионатов мира. Для Японии это шанс превратить ничью с Нидерландами в полноценный турнирный рывок, для Туниса — срочная попытка остаться на турнире после 1:5 от Швеции и смены тренера уже по ходу группового этапа.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Свой первый угловой заработала сборная Туниса.

12' На повторе было видно, что буквально сантиметр мяча не пересёк линию! Ну а второй гол Японии пока что выглядит делом времени.

11' Дамен рукой остановил мяч на линии ворот! Кипер Туниса оставил свою команду в игре после углового!

10' Тальби легко упустил Уэду к лицевой линии, тот простреливал на пустые ворота – Бронн выбил мяч буквально с линии!

08' Абди попробовал пройти по левому флангу, но не смог обострить атаку.

06' Уэда не поймал мяч на ногу у штрафной Туниса! Мог и второй сейчас забивать.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 1 Удары мимо 1 27 Владение мячом 73 0 Угловые удары 2 2 Фолы 1

04' ГОООООООЛ! Япония впереди! Накамура получил мяч на левом фланге и прострелил вдоль ворот, а Камада удачно подставил пятку и отправил мяч в сетку ворот. 0:1, быстрое начало!

Даичи Камада globallookpress.com

03' Межбри мощно приложился из-за штрафной – мимо ворот.

02' А нет, простил Ковач! Вообще, даже на повторе контакт был очень похож на фол.

02' Схири, кажется, фолил на Уэде в своей штрафной! Арбитр берёт паузу.

01' Тунис начинает с центра, поехали!

До матча

06:58 В Монтеррее уже поздний вечер, поэтому дневная жара футболистов точно мучить не будет — ожидается около 24 градусов, и даже возможен дождь по ходу игры.

06:55 А команды, тем временем, уже на поле! Звучат национальные гимны в Монтеррее.

06:52 Матч Тунис — Япония станет 1000-й игрой в истории чемпионатов мира, поэтому вокруг встречи есть и символический контекст. На стадионе в Монтеррее, конечно же, будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино. Ещё точно на матче будет принцесса Японии Хисако Такамадо. Главный тренер японской сборной Хадзимэ Мориясу отдельно говорил о её приезде и заметно радовался этому событию. Для Японии встреча с Тунисом и так важна с точки зрения группы, а юбилейный статус матча и присутствие почётных гостей добавляют игре опредёленного пафоса.

Болельщики на матче Тунис — Япония globallookpress.com

06:48 Эрве Ренар сделал три изменения в своём первом стартовом составе во главе Туниса. Самое заметное — в воротах Аймен Дамен заменил Мухиба Шамаха, который пропустил пять мячей от Швеции. Тунис снова сыграет с пятью защитниками. В состав вошёл Дилан Бронн, который должен добавить линии обороны опыта и жёсткости. Ещё одно изменение — появление Себастьяна Тунекти из «Селтика». Он может дать команде продвижение на фланге и поддержку Элиасу Сааду, который в матче со Швецией слишком часто оставался один впереди. В центре поля ожидается плотная и физически сильная тройка: Анис Бен Слиман, Ханнибал Межбри и Эльес Схири. В таком составе хорошо читается первый план Ренара — вернуться к базовым вещам, закрыть пространство перед штрафной и сделать Тунис менее уязвимым без мяча.

06:45 У Японии сразу четыре изменения после ничьей с Нидерландами. Две перестановки пришлись на тройку центральных защитников: капитан Хироки Ито из «Баварии» и Такэхиро Томиясу, ранее выступавший за «Арсенал», заменили Сёго Танигути и Цуёси Ватанабе. Похоже, Хадзимэ Мориясу решил добавить обороне больше класса и надёжности после матча, где японцы дважды пропустили. Из состава выпали и оба атакующих полузащитника, которые начинали игру против Нидерландов. Дайдзен Маэда остался в запасе после не самого заметного матча, а Такефуса Кубо пропускает встречу из-за травмы. Вместо него появляется Дзюнъя Ито, 33-летний фланговый игрок, не связанный родством с Хироки Ито. Выход Ао Танаки в центр поля может изменить всю структуру Японии. Вероятный вариант — Дайти Камада поднимется ближе к позиции «десятки», а команда сохранит привычную схему с тремя центральными защитниками. Но не исключён и переход к 3-5-2, где Дзюнъя Ито будет играть ближе к Аясэ Уэде, а за ними расположится более плотная тройка полузащитников.

06:38 Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. 41-летний судья входит в список ФИФА с 2010 года, а с 2019-го имеет статус элитного арбитра УЕФА. Среди его заметных игр — полуфинал Лиги чемпионов-2021/22 между «Манчестер Сити» и «Реалом», первый в истории финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом», а также финал Лиги чемпионов-2024/25 между ПСЖ и «Интером». На ЧМ-2022 Ковач работал четвёртым арбитром в восьми матчах, но главным тогда не назначался. На линиях ему помогут соотечественники Михай Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвёртым арбитром назначен Хуан Габриэль Кальдерон, резервным — Хуан Карлос Мора. За ВАР отвечает швейцарец Федайи Сан, вместе с ним будут работать Джо Дикерсон из США и Бастиан Данкерт из Германии.

06:30 А вот так начнёт сборная Японии: Судзуки, Итакура, Х. Ито, Томиясу, Танака, Доан, Накамура, Д. Ито, Камада, Сано, Уэда.

06:28 Состав сборной Туниса на второй матч группы: Дамен, Абди, Тальби, Рекик, Бронн, Валери, Межбри, Скири, Слимане, Тунекти, Саад.

06:20 Тунис начал турнир худшим возможным образом. Команда пропустила пять от Швеции, сразу опустилась на последнее место в группе F и после первого тура сменила главного тренера. Теперь сборную возглавляет Эрве Ренар — специалист, который умеет работать в режиме короткого эмоционального удара. На ЧМ-2022 он уже делал громкую сенсацию, когда его Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

06:15 Главная задача Ренара — быстро вернуть Тунису структуру. После матча со Швецией проблема не только в счёте, команда слишком легко теряла зоны между линиями и плохо реагировала на движение соперника в атаке. Против Японии это особенно опасно, потому что японцы любят находить свободных игроков в полуфлангах и быстро менять направление атаки.

06:10 Ренар может уйти от схемы с тремя центральными защитниками и сделать ставку на более привычную четвёрку сзади. В центре обороны ожидаются Омар Рекик и Монтарссар Тальби, на флангах — Ян Валери и Али Абди. Проблема в том, что Тунису нужна не только компактность. После поражения в первом туре команде нужен результат, а значит, придётся искать баланс между осторожностью и атакой. Если Ренар слишком глубоко посадит команду, Япония задавит владением. Если Тунис раскроется раньше времени, быстрые комбинации соперника могут снова вскрыть оборону.

06:05 Япония подходит к матчу в более спокойном состоянии, хотя потеря Такефусы Кубо важна. Полузащитник получил травму колена в игре с Нидерландами и пропустит встречу с Тунисом. На его месте может появиться Ито, а Рицу Доан при таком варианте получит больше свободы в атакующей группе.

06:00 У Мориясу уже есть рабочая структура с тремя центральными защитниками, активными флангами, плотным центром и подвижной линии атаки. Япония вряд ли будет спешить. Её устраивает матч, где она контролирует мяч, постепенно двигает тунисский блок и ждёт разрыва между защитниками и полузащитой. После 2:2 с Нидерландами у команды достаточно уверенности, чтобы не превращать игру в хаос.