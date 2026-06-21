Матч Туниса и Японии в Монтеррее войдёт в историю как 1000-я игра чемпионатов мира. Для Японии это шанс превратить ничью с Нидерландами в полноценный турнирный рывок, для Туниса — срочная попытка остаться на турнире после 1:5 от Швеции и смены тренера уже по ходу группового этапа.

Онлайн матча

20 сек.

14' Свой первый угловой заработала сборная Туниса.

12' На повторе было видно, что буквально сантиметр мяча не пересёк линию! Ну а второй гол Японии пока что выглядит делом времени.

11' Дамен рукой остановил мяч на линии ворот! Кипер Туниса оставил свою команду в игре после углового!

10' Тальби легко упустил Уэду к лицевой линии, тот простреливал на пустые ворота – Бронн выбил мяч буквально с линии!

08' Абди попробовал пройти по левому флангу, но не смог обострить атаку.

06' Уэда не поймал мяч на ногу у штрафной Туниса! Мог и второй сейчас забивать.

04' ГОООООООЛ! Япония впереди! Накамура получил мяч на левом фланге и прострелил вдоль ворот, а Камада удачно подставил пятку и отправил мяч в сетку ворот. 0:1, быстрое начало!

Даичи Камада
Даичи Камада globallookpress.com

03' Межбри мощно приложился из-за штрафной – мимо ворот.

02' А нет, простил Ковач! Вообще, даже на повторе контакт был очень похож на фол.

02' Схири, кажется, фолил на Уэде в своей штрафной! Арбитр берёт паузу.

01' Тунис начинает с центра, поехали!

До матча

06:58 В Монтеррее уже поздний вечер, поэтому дневная жара футболистов точно мучить не будет — ожидается около 24 градусов, и даже возможен дождь по ходу игры.

06:55 А команды, тем временем, уже на поле! Звучат национальные гимны в Монтеррее.

06:52 Матч Тунис — Япония станет 1000-й игрой в истории чемпионатов мира, поэтому вокруг встречи есть и символический контекст. На стадионе в Монтеррее, конечно же, будет присутствовать президент ФИФА Джанни Инфантино.  Ещё точно на матче будет принцесса Японии Хисако Такамадо. Главный тренер японской сборной Хадзимэ Мориясу отдельно говорил о её приезде и заметно радовался этому событию. Для Японии встреча с Тунисом и так важна с точки зрения группы, а юбилейный статус матча и присутствие почётных гостей добавляют игре опредёленного пафоса.

Болельщики на матче Тунис — Япония
Болельщики на матче Тунис — Япония globallookpress.com

06:48 Эрве Ренар сделал три изменения в своём первом стартовом составе во главе Туниса. Самое заметное — в воротах Аймен Дамен заменил Мухиба Шамаха, который пропустил пять мячей от Швеции. Тунис снова сыграет с пятью защитниками. В состав вошёл Дилан Бронн, который должен добавить линии обороны опыта и жёсткости. Ещё одно изменение — появление Себастьяна Тунекти из «Селтика». Он может дать команде продвижение на фланге и поддержку Элиасу Сааду, который в матче со Швецией слишком часто оставался один впереди.  В центре поля ожидается плотная и физически сильная тройка: Анис Бен Слиман, Ханнибал Межбри и Эльес Схири. В таком составе хорошо читается первый план Ренара — вернуться к базовым вещам, закрыть пространство перед штрафной и сделать Тунис менее уязвимым без мяча.

06:45 У Японии сразу четыре изменения после ничьей с Нидерландами. Две перестановки пришлись на тройку центральных защитников: капитан Хироки Ито из «Баварии» и Такэхиро Томиясу, ранее выступавший за «Арсенал», заменили Сёго Танигути и Цуёси Ватанабе. Похоже, Хадзимэ Мориясу решил добавить обороне больше класса и надёжности после матча, где японцы дважды пропустили.  Из состава выпали и оба атакующих полузащитника, которые начинали игру против Нидерландов. Дайдзен Маэда остался в запасе после не самого заметного матча, а Такефуса Кубо пропускает встречу из-за травмы. Вместо него появляется Дзюнъя Ито, 33-летний фланговый игрок, не связанный родством с Хироки Ито.  Выход Ао Танаки в центр поля может изменить всю структуру Японии. Вероятный вариант — Дайти Камада поднимется ближе к позиции «десятки», а команда сохранит привычную схему с тремя центральными защитниками. Но не исключён и переход к 3-5-2, где Дзюнъя Ито будет играть ближе к Аясэ Уэде, а за ними расположится более плотная тройка полузащитников.

06:38 Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. 41-летний судья входит в список ФИФА с 2010 года, а с 2019-го имеет статус элитного арбитра УЕФА. Среди его заметных игр — полуфинал Лиги чемпионов-2021/22 между «Манчестер Сити» и «Реалом», первый в истории финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом», а также финал Лиги чемпионов-2024/25 между ПСЖ и «Интером». На ЧМ-2022 Ковач работал четвёртым арбитром в восьми матчах, но главным тогда не назначался.  На линиях ему помогут соотечественники Михай Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвёртым арбитром назначен Хуан Габриэль Кальдерон, резервным — Хуан Карлос Мора. За ВАР отвечает швейцарец Федайи Сан, вместе с ним будут работать Джо Дикерсон из США и Бастиан Данкерт из Германии.

06:30 А вот так начнёт сборная Японии: Судзуки, Итакура, Х. Ито, Томиясу, Танака, Доан, Накамура, Д. Ито, Камада, Сано, Уэда.

06:28 Состав сборной Туниса на второй матч группы: Дамен, Абди, Тальби, Рекик, Бронн, Валери, Межбри, Скири, Слимане, Тунекти, Саад.

06:20 Тунис начал турнир худшим возможным образом. Команда пропустила пять от Швеции, сразу опустилась на последнее место в группе F и после первого тура сменила главного тренера. Теперь сборную возглавляет Эрве Ренар — специалист, который умеет работать в режиме короткого эмоционального удара. На ЧМ-2022 он уже делал громкую сенсацию, когда его Саудовская Аравия обыграла Аргентину.

06:15 Главная задача Ренара — быстро вернуть Тунису структуру. После матча со Швецией проблема не только в счёте, команда слишком легко теряла зоны между линиями и плохо реагировала на движение соперника в атаке. Против Японии это особенно опасно, потому что японцы любят находить свободных игроков в полуфлангах и быстро менять направление атаки.

06:10 Ренар может уйти от схемы с тремя центральными защитниками и сделать ставку на более привычную четвёрку сзади. В центре обороны ожидаются Омар Рекик и Монтарссар Тальби, на флангах — Ян Валери и Али Абди. Проблема в том, что Тунису нужна не только компактность. После поражения в первом туре команде нужен результат, а значит, придётся искать баланс между осторожностью и атакой. Если Ренар слишком глубоко посадит команду, Япония задавит владением. Если Тунис раскроется раньше времени, быстрые комбинации соперника могут снова вскрыть оборону.

06:05 Япония подходит к матчу в более спокойном состоянии, хотя потеря Такефусы Кубо важна. Полузащитник получил травму колена в игре с Нидерландами и пропустит встречу с Тунисом. На его месте может появиться Ито, а Рицу Доан при таком варианте получит больше свободы в атакующей группе.

06:00 У Мориясу уже есть рабочая структура с тремя центральными защитниками, активными флангами, плотным центром и подвижной линии атаки. Япония вряд ли будет спешить. Её устраивает матч, где она контролирует мяч, постепенно двигает тунисский блок и ждёт разрыва между защитниками и полузащитой. После 2:2 с Нидерландами у команды достаточно уверенности, чтобы не превращать игру в хаос.