21 июня в рамках второго тура группы F ЧМ-2026 сыграют Тунис и Япония. Начало встречи — в 07:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
Тунис
Турнирное положение: Тунис после первого тура группового этапа мирового форума без единого очка в активе осел на дне квартета.
Команда на три очка отстаёт от лидирующей в группе Швеции, а также на один балл от нынешнего соперника, который идёт вторым в таблице, и третьих Нидерландов.
Последние матчи: в первом туре группы «Карфагенские орлы» потерпели разгром от Швеции (1:5), после чего был уволен их наставник Сабри Лямуши, которого заменил Эрве Ренар.
В финальном контрольном поединке перед чемпионатом мира африканская сборная пережила крупное фиаско от Бельгии (0:5), которое по сути стало неуслышанным тревожным звонком.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, Тунис проиграл, а в четырех последних ни разу не выиграл.
С такими выступлениями у сборной вроде бы мало шансов зацепиться даже за ничью, особенно против более классного соперника, и все же фактор смены тренера может помочь ей навязать борьбу оппонентам.
Омар Рекик — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.
Япония
Турнирное положение: Япония перед вторым туром нынешней стадии чемпионата мира захватила второе место в группе, хотя набрала только один балл.
Команда на два очка уступает лидирующей Швеции, а также по дополнительным показателям опережает Нидерланды и на один пункт нынешнего соперника.
Последние матчи: на старте группового этапа сборная заслужила симпатии нейтральных болельщиков, когда дважды по ходу матча отыгрывалась против более классных Нидерландов — 2:2.
В последней игре товарищеского статуса «Самураи» также предстали в хорошем состоянии, когда в домашних стенах одержали победу над Исландией (1:0).
Не сыграют: травмированы — Эндо и Кубо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах (в шести — товарищеских), Япония выиграла шесть раз при одной мировой.
Преимущество в классе, который проявился и в первом туре, а также столь убедительная форма делает азиатскую сборную явным фаворитом предстоящей игры.
Даити Камара и Кэйто Накамура — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в двух последних матчах Туниса забивали больше 4,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Япония забила меньше 1,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Японии забивали меньше 1,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.20, успех Туниса — в 6.72.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.11 и 1.75.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей азиатская сборная забивала меньше 1,5 голов. Смена тренера у соперника и его мотивация исправить турнирное положение может помешать фавориту забить больше одного гола.
Кроме того, в пяти из семи последних матчей африканская команда пропустила меньше 1,5 голов.
Ставка: индивидуальный тотал Японии меньше 1,5 голов за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей азиатской сборной.
Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.17