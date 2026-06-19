Помешает ли Тунис выйти Японии в плей-офф?

прогноз на матч за сохранение шансов на плей-офф ЧМ-2026, ставка за 2.02

21 июня в рамках второго тура группы F ЧМ-2026 сыграют Тунис и Япония. Начало встречи — в 07:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

Тунис

Турнирное положение: Тунис после первого тура группового этапа мирового форума без единого очка в активе осел на дне квартета.

Команда на три очка отстаёт от лидирующей в группе Швеции, а также на один балл от нынешнего соперника, который идёт вторым в таблице, и третьих Нидерландов.

Последние матчи: в первом туре группы «Карфагенские орлы» потерпели разгром от Швеции (1:5), после чего был уволен их наставник Сабри Лямуши, которого заменил Эрве Ренар.

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В финальном контрольном поединке перед чемпионатом мира африканская сборная пережила крупное фиаско от Бельгии (0:5), которое по сути стало неуслышанным тревожным звонком.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один — официальным, Тунис проиграл, а в четырех последних ни разу не выиграл.

С такими выступлениями у сборной вроде бы мало шансов зацепиться даже за ничью, особенно против более классного соперника, и все же фактор смены тренера может помочь ей навязать борьбу оппонентам.

Омар Рекик — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Япония

Турнирное положение: Япония перед вторым туром нынешней стадии чемпионата мира захватила второе место в группе, хотя набрала только один балл.

Команда на два очка уступает лидирующей Швеции, а также по дополнительным показателям опережает Нидерланды и на один пункт нынешнего соперника.

Последние матчи: на старте группового этапа сборная заслужила симпатии нейтральных болельщиков, когда дважды по ходу матча отыгрывалась против более классных Нидерландов — 2:2.

В последней игре товарищеского статуса «Самураи» также предстали в хорошем состоянии, когда в домашних стенах одержали победу над Исландией (1:0).

Не сыграют: травмированы — Эндо и Кубо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах (в шести — товарищеских), Япония выиграла шесть раз при одной мировой.

Преимущество в классе, который проявился и в первом туре, а также столь убедительная форма делает азиатскую сборную явным фаворитом предстоящей игры.

Даити Камара и Кэйто Накамура — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Тунис — Япония Букмекерские коэффициенты на матч Тунис — Япония: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в двух последних матчах Туниса забивали больше 4,5 голов

в трех из четырех последних матчей Япония забила меньше 1,5 голов

в трех из четырех последних матчей Японии забивали меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Япония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.53. Ничья — в 4.20, успех Туниса — в 6.72.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.11 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей азиатская сборная забивала меньше 1,5 голов. Смена тренера у соперника и его мотивация исправить турнирное положение может помешать фавориту забить больше одного гола.

Кроме того, в пяти из семи последних матчей африканская команда пропустила меньше 1,5 голов.

2.02 Индивидуальный тотал Японии меньше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Тунис — Япония принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: индивидуальный тотал Японии меньше 1,5 голов за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей азиатской сборной.

3.17 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.17 на матч Тунис — Япония принесёт прибыль 2170₽, общая выплата — 3170₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 3.17