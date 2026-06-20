21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Бельгия и Иран. Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Бельгия
Турнирное положение: бельгийская национальная команда начала турнир точно не так, как ей бы этого хотелось.
Бельгийцы набрали один зачетный балл и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.
Последние матчи: в первой игре на мундиале главная команда Бельгии сыграла вничью с Египтом (1:1).
В рамках подготовки к турниру «красные дьяволы» победили Тунис (5:0) и Хорватию (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: по итогам первого матча можно сказать, что сборная Бельгии подошла к турниру не в самой лучшей форме, однако для подопечных Гарсии главное сделать это к раунду плей-офф, куда они точно попадут.
В целом же перспективы бельгийцев являются радужными и команда вполне может добраться хотя бы до четвертьфинала соревнования.
Иран
Турнирное положение: от иранцев тоже ожидали победного старта на мундиале, но не тут-то было.
В настоящий момент в активе иранской «националки» одно очко и второе место в табеле о рангах своего квартета.
Последние матчи: на старте мирового чемпионата сборная Ирана расписала мировую с Новой Зеландией (2:2).
При подготовке к главному турниру четырехлетия главная команда Ирана победила Гамбию (3:1) и Мали (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: сборная Ирана прибыла на чемпионат мира точно для того, чтобы выйти из группы. У иранцев все для этого есть, однако может быть такое, что все решит потеря очков в игре с Новой Зеландией.
В любом случае, для Ирана главным поединком будет встреча с Египтом в последнем туре чемпионата мира.
Статистика для ставок
- Бельгия не проигрывает на протяжении 14 матчей
- Иран не проигрывает на протяжении 4 матчей
- Бельгия забивает на протяжении 8 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа Ирана — в 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.
Прогноз: Бельгия должна уже в первом тайме доказать свое преимущество и забрать его.
Ставка: победа Бельгии в первом тайме за 1.95.
Прогноз: бельгийцы сильнее, им нужна победа и они смогут ее добыть.
Ставка: победа Бельгии с форой-1,5 за 2.20.