прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 1.95

21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Бельгия и Иран. Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Бельгия

Турнирное положение: бельгийская национальная команда начала турнир точно не так, как ей бы этого хотелось.

Бельгийцы набрали один зачетный балл и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

Последние матчи: в первой игре на мундиале главная команда Бельгии сыграла вничью с Египтом (1:1).

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В рамках подготовки к турниру «красные дьяволы» победили Тунис (5:0) и Хорватию (2:0).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: по итогам первого матча можно сказать, что сборная Бельгии подошла к турниру не в самой лучшей форме, однако для подопечных Гарсии главное сделать это к раунду плей-офф, куда они точно попадут.

В целом же перспективы бельгийцев являются радужными и команда вполне может добраться хотя бы до четвертьфинала соревнования.

Иран

Турнирное положение: от иранцев тоже ожидали победного старта на мундиале, но не тут-то было.

В настоящий момент в активе иранской «националки» одно очко и второе место в табеле о рангах своего квартета.

Последние матчи: на старте мирового чемпионата сборная Ирана расписала мировую с Новой Зеландией (2:2).

При подготовке к главному турниру четырехлетия главная команда Ирана победила Гамбию (3:1) и Мали (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: сборная Ирана прибыла на чемпионат мира точно для того, чтобы выйти из группы. У иранцев все для этого есть, однако может быть такое, что все решит потеря очков в игре с Новой Зеландией.

В любом случае, для Ирана главным поединком будет встреча с Египтом в последнем туре чемпионата мира.

На что ставят в матче Бельгия — Иран Букмекерские коэффициенты на матч Бельгия — Иран: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Бельгия не проигрывает на протяжении 14 матчей

Иран не проигрывает на протяжении 4 матчей

Бельгия забивает на протяжении 8 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.60, а победа Ирана — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: Бельгия должна уже в первом тайме доказать свое преимущество и забрать его.

1.95 победа Бельгии в первом тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Бельгия — Иран принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: победа Бельгии в первом тайме за 1.95.

Прогноз: бельгийцы сильнее, им нужна победа и они смогут ее добыть.

2.20 победа Бельгии с форой-1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Бельгия — Иран принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа Бельгии с форой-1,5 за 2.20.