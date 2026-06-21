Бельгия, несмотря на статус фаворита, испытывает трудности с реализацией и качественной игрой в защите. Иран, напротив, сохраняет стабильную результативность (забивает в пяти встречах подряд), однако его оборона очень уязвима.

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45+3' Давят бельгийцы, хотят на перерыв уйти ведя в счёте.

45' 8 минут добавлено ко времени первого тайма.

44' Де Кёйпер в касание пробил в левый угол ворот, но Бейраванд снова выручил.

42' Пошла отличная длинная передача от Троссарда в штрафную на набегавшего Де Брёйне, но Кевин не сумел толком подстроиться под мяч — удар в итоге не получился и Беиранванд спокойно забрал сферу.

39' Де Кёйпер навесил в центр чужой штрафной, но иранцы сумели отбиться.

38' Фолит на Де Брёйне Хаджсафи недалеко от своей штрафной.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 81 Владение мячом 19 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 4 Фолы 4

36' Подал с левого фланга Тилеманс в центр штрафной, откуда головой пробил Лукаку, но выше створа мяч полетел. Ещё Юри в офсайд забрался.

33' Сорвал атаку бельгийцев Саид Эззатоллахи и схлопотал жёлтую карточку.

33' Возобновилась игра.

30' Рекламная пауза в матче.

29' Мёнье опять с правого фланга навешивал во вратарскую, но там пока главенствует Беиранванд.

27' Кошмар! Гол не засчитан — офсайд! Такую красоту отобрали судьи у иранцев.

26' Включается в дело VAR!

25' Долго готовили стандарт иранцы, в итоге Хаджсафи покатил на Мехди Тареми рядом со стенкой, который принял мяч, развернулся и неотразимо пробил низом в правый от себя угол!

24' Недалеко от своей штрафной рукой сыграл Раскин.

22' Тилеманс справа ворвался в штрафную и мощно пробил в ближний угол, но вновь тащит Беиранванд.

19' Вторым темпом пошла атака бельгийцев, слева подал во вратарскую Мёнье, но на выходе здорово сыграл Беиранванд и зафиксировал мяч.

19' Троссард у левого угла штрафной убрал на замахе защитника и хлёстко пробил, но был заблокирован.

17' Раскин направил острую передачу в штрафную на Лукаку, но слишком сильной она оказалась для Ромелу.

15' От левого углового последовала подача на дальнюю штангу, откуда головой пробил Эззатоллахи, но немного не попал в ближний от себя угол ворот.

14' Проиграли в своей штрафной всю борьбу бельгийцы, в итоге в районе 11-ти метров мяч оказался у Канаани, который мощно пробил в створ, но классный сейв совершил Куртуа!

12' Годдос устремился было в отрыв, но в самый неподходящий момент не устоял на ногах и завалился на газон.

09' Троссард прорвался по левому флангу и прострелил в центр штрафной, откуда бил сначала Де Брёйне, но попал в защитника, а затем добивал Де Кёйпер, но с его ударом блестяще справился Беиранванд.

08' Де Брёйне от левого угла штрафной крутил мяч в дальнюю «девятку», но не попал в створ.

07' Игра возобновляется — вроде бы всё нормально с иранским вратарём.

05' Пауза в игре — оказывают медицинскую помощь Беиранванду.

04' Ромелу Лукаку получил за это действие жёлтую карточку.

03' Сама подача со стандарта оказалась не очень опасной, зато вторая волна атака закончилась опасной ситуацией во вратарской — справа прострелил Де Брёйне во вратарскую, где за мячом тянулся Лукаку и ногой врезался во кипера иранцев.

02' Первый угловой в матче заработала сборная Бельгии.

01' Матч начался! С центра разыграли бельгийцы!

До матча

21:57 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

21:55 Исполняются гимны команд!

21:53 Команды появились на поле.

21:45 Главный судья: Дарио Эррера (Андакольо, Аргентина); Ассистент: Кристиан Наварро (Аргентина); Ассистент: Габриэль Чаде (Аргентина); Резервный: Юсукэ Араки (Токио, Япония).

21:40 Иран: Беиранванд, Резаян, Халилзаде, Немати, Канаани, Хаджсафи, Хардани, Годдос, Эззатоллахи, Мохеби, Тареми.

21:35 Бельгия: Куртуа, Мёнье, Нгой, Мехеле, Де Кёйпер, Де Брёйне, Тилеманс, Раскин, Салемакерс, Троссард, Лукаку.

21:30 Матч пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США), вместимостью 70 240 зрителей.

21:20 Сборные Бельгии и Ирана не пересекались на футбольных полях ни в официальных турнирах, ни в товарищеских матчах.

21:15 Иранцы начали турнир с ничьей против Новой Зеландии (2:2), и этот результат едва ли можно считать удовлетворительным, учитывая, что впереди встречи с Бельгией и Египтом. При этом команда Амира Галеноя продемонстрировала характер: дважды уступая по ходу встречи, она дважды восстанавливала равновесие. Главная проблема иранцев — оборонительная линия. Два пропущенных мяча от Новой Зеландии — тревожный сигнал перед игрой с Бельгией.

21:10 Старт «красных дьяволов» на турнире против Египта (1:1) обнажил хроническую проблему команды: весомое преимущество во владении мячом редко трансформируется в забитые голы. В первом тайме бельгийцы владели инициативой, но остроты у чужих ворот не хватало. Ситуация изменилась с появлением Ромелу Лукаку на 66-й минуте: уже через 23 секунды форвард спровоцировал автогол, а затем бельгийцы создали ещё три опасных момента после подач с флангов. Однако, дожать египтян так и не смогли.

21:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.95.