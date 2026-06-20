22 июня в рамках второго тура группы G ЧМ-2026 сыграют Новая Зеландия и Египет. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Новая Зеландия после стартового тура группового этапа имеет один балл, что позволяет ей лидировать в квартете.

Команда, тем не менее, опережает конкурентов, у которых также по одному балла, только за счет одного забитого мяча или других дополнительных показателей.

Последние матчи: в первом туре группового раунда чемпионата мира «Киви» не смогли обыграть Иран (2:2), хотя дважды по ходу игры вели в счёте.

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Накануне североамериканского мундиаля представитель Океании проиграл, однако сделал это в достойной борьбе против одного из фаворитов турнира — Англии (0:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Гарбетт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах как официального, так и товарищеского статусов, Новая Зеландия выиграла лишь раз при девяти поражениях и двух ничьих.

Вряд ли такая форма указывает на высокие шансы сборной выиграть поединок и даже сыграть вничью, тем более что необходимо иметь в виду более высокий класс соперника.

Элайджа Джаст — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Египет

Турнирное положение: Египет может считать неплохим старт на турнире, ведь ему удалось сдержать Бельгию, тем не менее, замыкает таблицу в группе.

Команда с одним баллом в активе уступает конкурентам по квартету — Новой Зеландии, Ирану и Бельгии — только потому, что забила меньше, чем они.

Последние матчи: в первом туре групповой стадии «Фараоны» не позволили Бельгии выиграть, сыграв вничью 1:1, хотя по ходу игры даже вели в счёте.

Не удалось сборной победить и в последнем накануне чемпионата мира контрольном поединке, когда на нейтральном поле потерпел поражение от Бразилии (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, Египет выиграл только раз при двух ничьих и одном поражении.

Хотя такие результаты не позволяет считать шансы африканской сборной на победу высокими, однако преимущество в классе все же говорит в её пользу.

Эмам Ашур — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Новая Зеландия — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Новая Зеландия — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Новой Зеландии забивали больше 3,5 голов

в четырех из шести последних матчей Новая Зеландия забивала меньше 0,5 голов

в четырех последних матчах Египет забивал меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Египет — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 4.45, успех Новой Зеландии — в 5.38.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.07 и 1.78.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей «Киви» забивали больше 3,5 голов. Высокая результативность последних поединков команды обещает много голов и здесь.

При этом африканская сборная превосходит соперника в классе, а значит может забить в его ворота не один мяч.

2.07 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Новая Зеландия — Египет принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, поскольку такой сценарий был реализован в в трех из четырех последних матчей Новой Зеландии.

3.67 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.67 на матч Новая Зеландия — Египет принесёт прибыль 2670₽, общая выплата — 3670₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.67