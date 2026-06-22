Группа G после первого тура осталась полностью ровной: все четыре команды набрали по одному очку. Бельгия во втором туре уже сыграла с Ираном, и снова матч закончился ничьей. В Ванкувере встретятся Новая Зеландия и Египет, для которых этот матч может стать лучшим шансом наконец-то снять старое проклятие турнира.

До матча 20 сек. 20 секунд

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03:35 Матч обслужит Омар Аль-Али из ОАЭ. Для 38-летнего арбитра это будет первая игра в качестве главного судьи на чемпионате мира. На международном уровне он работает с 2015 года, регулярно получает назначения в чемпионате ОАЭ и Лиге чемпионов АФК, а прошлым летом был резервным арбитром на клубном чемпионате мира. На линиях Аль-Али помогут Мохамед Аль-Хаммади из ОАЭ и Талеб Аль-Марри из Катара. Четвёртым арбитром назначен перуанец Кевин Ортега, резервным — его соотечественник Майкл Оруэ. За ВАР отвечает ещё один представитель ОАЭ — Мохаммед Хамид. Вместе с ним в видеокомнате будут работать австралиец Шон Эванс и американец Армандо Вильярреал.

03:30 А вот так начнёт сборная Египта: Шобейр, Ибрахим, Хани, Абул-Фетух, Ашур, Зико, Фати, Лашин, Аттия, Салах, Мармуш.

03:28 Состав сборной Новой Зеландии на второй матч группового этапа: Крокомб, Пэйн, Боксолл, Кэкачей, Сёрман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Маккоуотт, Вуд.

03:20 Новая Зеландия никогда не выигрывала на чемпионатах мира. Египет тоже всё ещё ждёт первой победы, хотя дебютировал на турнире ещё в 1934 году. Обе команды уже показали, что способны брать очки, но теперь ничьей может быть мало. Победа резко улучшит положение перед последним туром, поражение оставит слишком много зависимости от чужих результатов.

03:15 Рядом с Салахом важен Омар Мармуш. В первом туре ему было тяжело без стабильной поддержки, но против Новой Зеландии Египту нужно смелее выходить из обороны. Иначе команда рискует повторить сценарий с Бельгией, когда она выдержала много давления, но слишком редко угрожала сама.

03:10 Главная фигура команды понятна без лишних объяснений. Мохамед Салах в отборе участвовал в 60% голов команды, а против Бельгии отдал передачу на Ашура. Если Египет снова будет долго защищаться низким блоком, именно Салах должен первым превращать отборы в осмысленные атаки.

03:05 Египет тоже упустил победу в первом туре. Эмам Ашур забил Бельгии уже на 19-й минуте — это самый быстрый гол египтян на чемпионатах мира. Команда Хоссама Хассана впервые в истории ЧМ ушла на перерыв лидером, но после автогола Мохамеда Хани набрала только одно очко.

03:00 Против Египта Новая Зеландия, скорее всего, сохранит прямой и энергичный стиль. Вуд будет цепляться за верховые мячи и стягивать центральных защитников, Джаст — атаковать пространство с фланга, а Сарприт Сингх и Марко Стаменич должны помогать продвигать мяч через середину. Вопрос в том, хватит ли этой смелости против более организованного блока, чем у Ирана.

02:55 Матч с Ираном стал для Новой Зеландии одним из самых содержательных в истории её выступлений на ЧМ. Команда Даррена Бэйзли дважды вела в счёте, набрала 51,5% владения, сделала 376 передач и 21 раз коснулась мяча в чужой штрафной. Главным героем первого тура стал Элайджа Джаст. Вингер «Мотеруэлла» оформил дубль и стал первым игроком Новой Зеландии с двумя голами в одном матче чемпионата мира. Оба мяча были при участии Криса Вуда, капитан и лучший бомбардир в истории сборной дважды ассистировал и снова показал, что остаётся центральной фигурой атаки.