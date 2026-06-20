прогноз на матч группы G ЧМ‑2026, ставка за 2.17

22 июня во втором туре группового этапа в квартете G на чемпионате мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Сборная Новой Зеландии смогла набрать одно очко после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь делит лидерство в квартете G с остальными участниками группы.

Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года новозеландцы в результативном поединке сыграли вничью 2:2 с национальной командой Ирана.

Ранее, в товарищеских поединках, Новая Зеландия проиграла с минимальным счетом 0:1 Англии, разгромно уступила Гаити со счетом 0:4 и крупно обыграла Чили со счетом 4:1.

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В матче первого тура Новая Зеландия хоть и смогла зацепить очки, однако игра в обороне против Ирана оставила массу вопросов. Новозеландцы чересчур прижимались к своим воротам и регулярно проваливали фланги, позволяя сопернику безжалостно расстреливать створ.

В атаке команду откровенно спас сумасшедший перформанс Элайджи Джаста, забившего два гола из неочевидных позиций, но с организованным Египтом такой авантюрный футбол вряд ли прокатит.

Египет

Турнирное положение: Сборная Египта смогла набрать одно очко после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь делит лидерство в квартете G с остальными участниками группы.

Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года египтяне в напряженном поединке разошлись миром 1:1 с национальной командой Бельгии.

Ранее, в товарищеских поединках, было поражение от сборной Бразилии со счетом 1:2, минимальная победа над сборной России со счетом 1:0 и зафиксирована нулевая ничья с Испанией.

Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.

Состояние команды: В матче первого тура Египет хоть и смог отобрать очки у фаворита, однако в атаке без гения Мохамеда Салаха команда смотрелась откровенно безыдейно. «Фараоны» ожидаемо выстроили глубокий оборонительный блок, сделав ставку на быстрые контратаки.

Если обратиться к статистике, то мы увидим, что подопечные Хоссама Хассана нанесли всего три удара в створ ворот Куртуа. Гол Эмама Ашура стал следствием единственной грубой ошибки бельгийцев в первом тайме, а во второй половине встречи египтяне откровенно бросили играть на чужой половине, удерживая ничью.

На что ставят в матче Новая Зеландия — Египет Букмекерские коэффициенты на матч Новая Зеландия — Египет: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Египет забивает в четырех из последних пяти матчах

Новая Зеландия пропустила семь мячей в последних трех матчах

Сборная Новой Зеландии еще ни разу не побеждала Египет ( 2 поражения и одна ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Египта дают 1.62 а на Новую Зеландию — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.00.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.14.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных в этом матче.

2.17 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Новая Зеландия — Египет позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.17.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в матче.

4.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч Новая Зеландия — Египет принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: Ничья в матче за 4.00.