22 июня во втором туре группового этапа в квартете G на чемпионате мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало встречи — 04:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.17.
Новая Зеландия
Турнирное положение: Сборная Новой Зеландии смогла набрать одно очко после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь делит лидерство в квартете G с остальными участниками группы.
Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года новозеландцы в результативном поединке сыграли вничью 2:2 с национальной командой Ирана.
Ранее, в товарищеских поединках, Новая Зеландия проиграла с минимальным счетом 0:1 Англии, разгромно уступила Гаити со счетом 0:4 и крупно обыграла Чили со счетом 4:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В матче первого тура Новая Зеландия хоть и смогла зацепить очки, однако игра в обороне против Ирана оставила массу вопросов. Новозеландцы чересчур прижимались к своим воротам и регулярно проваливали фланги, позволяя сопернику безжалостно расстреливать створ.
В атаке команду откровенно спас сумасшедший перформанс Элайджи Джаста, забившего два гола из неочевидных позиций, но с организованным Египтом такой авантюрный футбол вряд ли прокатит.
Египет
Турнирное положение: Сборная Египта смогла набрать одно очко после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь делит лидерство в квартете G с остальными участниками группы.
Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года египтяне в напряженном поединке разошлись миром 1:1 с национальной командой Бельгии.
Ранее, в товарищеских поединках, было поражение от сборной Бразилии со счетом 1:2, минимальная победа над сборной России со счетом 1:0 и зафиксирована нулевая ничья с Испанией.
Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.
Состояние команды: В матче первого тура Египет хоть и смог отобрать очки у фаворита, однако в атаке без гения Мохамеда Салаха команда смотрелась откровенно безыдейно. «Фараоны» ожидаемо выстроили глубокий оборонительный блок, сделав ставку на быстрые контратаки.
Если обратиться к статистике, то мы увидим, что подопечные Хоссама Хассана нанесли всего три удара в створ ворот Куртуа. Гол Эмама Ашура стал следствием единственной грубой ошибки бельгийцев в первом тайме, а во второй половине встречи египтяне откровенно бросили играть на чужой половине, удерживая ничью.
Статистика для ставок:
- Египет забивает в четырех из последних пяти матчах
- Новая Зеландия пропустила семь мячей в последних трех матчах
- Сборная Новой Зеландии еще ни разу не побеждала Египет ( 2 поражения и одна ничья)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Египта дают 1.62 а на Новую Зеландию — 5.80, ничью букмекеры оценивают в 4.00.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.66, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.14.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных в этом матче.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.17.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата в матче.
Ставка: Ничья в матче за 4.00.