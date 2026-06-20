21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Саудовская Аравия. Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Испания: обречены на победу
Турнирное положение: испанская «националка» неудачно для себя стартовала на мировом чемпионате.
Испанцы не смогли добыть победу над Кабо-Верде и с одним очком в активе располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.
Последние матчи: в первой игре на мундиале «Фурия Роха» сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
Во время подготовки к турниру главная команда Испании в товарищеских матчах выиграла у Перу (3:1) и не выявила сильнейшего с Ираком (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: несмотря на осечку в первом матче, сборная Испании остается фаворитом своей группы и одним из фаворитов всего чемпионата мира. У подопечных де ла Фуэнте есть все, чтобы удачно выступить на турнире: отличный состав, хорошая игра и множество фанатов по всему миру.
Уже в этой игре испанцы должны побеждать, поскольку фанаты просто не поймут другого исхода. Да и ставить себя в затруднительное положение перед последним туром они точно не захотят.
Саудовская Аравия: шансы на плей-офф
Турнирное положение: азиатская команда может записать старт на чемпионате мира себе в активе.
Главная команда Саудовской Аравии смогла набрать одно очко и занимает второе место в турнирной таблице.
Последние матчи: на старте чемпионата мира саудовский коллектив смог расписать мировую с Уругваем с результатом 1:1.
А вот в спаррингах перед мировым первенством сборная Саудовской Аравии проиграла Эквадору (1:2), выиграла у Пуэрто-Рико (3:0) и сыграла вничью с Сенегалом (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: благодаря ничьей в первом матче Саудовская Аравия вполне может побороться за выход в плей-офф. Безусловно, навязать борьбу Испании будет крайне сложно, но все решит встреча последнего тура с Кабо-Верде.
Думается, что выход из группы будет для саудовской команды удачным результатом на этом мундиале.
Статистика для ставок
- Испания выиграла 1 из последних 4 матчей
- Испания не проигрывает на протяжении 11 матчей
- Саудовская Аравия не проигрывает на протяжении 3 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.50, а победа Саудовской Аравии — в 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.55.
Прогноз: испанцы, конечно, сильнее, но далеко не факт, что они смогут выиграть крупно.
Ставка: победа Саудовской Аравии с форой+2,5 за 1.90.
Прогноз: в первом тайме у саудовцем будет больше сил сдерживать грозных испанцев и они вполне могут не проиграть в первые 45 минут.
Ставка: ничья или победа Саудовской Аравии в первом тайме за 2.75.