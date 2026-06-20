У Испании снова будут проблемы?

прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 1.90

21 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Испания и Саудовская Аравия. Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Испания: обречены на победу

Турнирное положение: испанская «националка» неудачно для себя стартовала на мировом чемпионате.

Испанцы не смогли добыть победу над Кабо-Верде и с одним очком в активе располагаются на третьей строчке в турнирной таблице своей группы.

Последние матчи: в первой игре на мундиале «Фурия Роха» сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

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Во время подготовки к турниру главная команда Испании в товарищеских матчах выиграла у Перу (3:1) и не выявила сильнейшего с Ираком (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: несмотря на осечку в первом матче, сборная Испании остается фаворитом своей группы и одним из фаворитов всего чемпионата мира. У подопечных де ла Фуэнте есть все, чтобы удачно выступить на турнире: отличный состав, хорошая игра и множество фанатов по всему миру.

Уже в этой игре испанцы должны побеждать, поскольку фанаты просто не поймут другого исхода. Да и ставить себя в затруднительное положение перед последним туром они точно не захотят.

Саудовская Аравия: шансы на плей-офф

Турнирное положение: азиатская команда может записать старт на чемпионате мира себе в активе.

Главная команда Саудовской Аравии смогла набрать одно очко и занимает второе место в турнирной таблице.

Последние матчи: на старте чемпионата мира саудовский коллектив смог расписать мировую с Уругваем с результатом 1:1.

А вот в спаррингах перед мировым первенством сборная Саудовской Аравии проиграла Эквадору (1:2), выиграла у Пуэрто-Рико (3:0) и сыграла вничью с Сенегалом (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: благодаря ничьей в первом матче Саудовская Аравия вполне может побороться за выход в плей-офф. Безусловно, навязать борьбу Испании будет крайне сложно, но все решит встреча последнего тура с Кабо-Верде.

Думается, что выход из группы будет для саудовской команды удачным результатом на этом мундиале.

На что ставят в матче Испания — Саудовская Аравия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Саудовская Аравия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Испания выиграла 1 из последних 4 матчей

Испания не проигрывает на протяжении 11 матчей

Саудовская Аравия не проигрывает на протяжении 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 9.50, а победа Саудовской Аравии — в 26.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.48 и 2.55.

Прогноз: испанцы, конечно, сильнее, но далеко не факт, что они смогут выиграть крупно.

1.90 победа Саудовской Аравии с форой+2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Испания — Саудовская Аравия позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: победа Саудовской Аравии с форой+2,5 за 1.90.

Прогноз: в первом тайме у саудовцем будет больше сил сдерживать грозных испанцев и они вполне могут не проиграть в первые 45 минут.

2.75 ничья или победа Саудовской Аравии в первом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Испания — Саудовская Аравия принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ничья или победа Саудовской Аравии в первом тайме за 2.75.