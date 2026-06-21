Испания подходит к игре с максимальной турнирной мотивацией: после потери очков в первом туре ей необходима не просто победа, а уверенное доминирование. Ключевой сценарий — резкое увеличение темпа, расширение игры через фланги и раннее давление. Саудовская Аравия, напротив, постарается максимально сузить пространство, играть низким блоком и рассчитывать на редкие переходы и стандарты. Разница в скорости принятия решений и качестве позиционного нападения должна стать определяющим фактором, особенно во второй половине встречи, где у саудовцев уже проявлялась функциональная просадка против Уругвая.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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42' Оярсабаль от левого угла вратарской мощно пробил под дальнюю штангу, но не попал в створ.

40' Баэна от левого угла штрафной подал на дальнюю штангу в адрес Ольмо, но слишком сильно получилось!

38' Ямаль хорошо пробил от правого угла штрафной, но Аль-Оваис в прыжке парировал!

36' Вратарь аравийцев неудачно выбил мяч на ногу Оярсабалю, который внешней стороны стопы пробил с хода с левого края штрафной, но угодил в перекладину.

33' Грустит в воротах Симон и есть сомнения, что работа появится у вратаря испанской сборной.

30' Салем Аль-Давсари получил отложенную жёлтую карточку за фол против Порро.

Статистика матча 4 Удары в створ 0 8 Удары мимо 1 72 Владение мячом 28 3 Угловые удары 0 1 Фолы 1

30' Ямаль вновь от правого угла штрафной попробовал пробить, но сильно мимо створа получилось.

28' Возобновился матч.

25' Гидро-пауза в матче.

24' Гооооол!!! 3:0. Порро справа подал на дальний угол вратарской, где Кукурелья скинул мяч на Ольмо, который перевёл сферу правее, а там уже Микель Оярсабаль спокойно замкнул передачу.

21' Гоооол!!!! 2:0. Ямаль от левого угла выполнил навес штрафную, где Ольмо пробил с полулёта, мяч отскочил к Лапорту, который головой скинул на Микеля Оярсабаля, тот принял сферу и вторым касанием направил мяч в сетку ворот соперника!

20' Оярсабаль слева ворвался в чужую штрафную, но защитники выбили мяч из-под ног нападающего.

19' Оярсабаль вновь от левого края штрафной простреливал вдоль ворот, но на этот раз некому было замкнуть.

17' Оярсабаль плотно пробил из-за пределов штрафной в ближний левый угол, но Аль-Оваис парировал.

15' Кукурелья слева низом прострелил во вратарскую, но на этот раз защитники отбились!

13' После гола ситуация на поле особо не поменялась — испанцы по-прежнему владеют тотальным преимуществом.

10' Гооооол!!!! 1:0. Оярсабаль от левого края штрафной прострелил на дальнюю штангу, где Ламин Ямаль замкнул передачу.

08' Ольмо пробил с дальней дистанции, но не попал в створ.

04' Ямаль сместился слева к центру и пробил с дальней дистанции, но не попал в створ.

03' Розыгрыш углового не увенчался опасным моментом.

02' Первый угловой заработали испанцы!

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Испании.

До матча

18:57 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

18:55 Исполняются гимны команд!

18:53 Команды появились на поле.

18:48 Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия); Ассистент: Данило Симон Манис (Бразилия); Ассистент: Родриго Энрике Коррея (Бразилия); Резервный: Андрес Рохас (Колумбия).

18:39 Саудовская Аравия: Мохаммед Аль-Оваис, Хассан Аль-Тамбакти, Абдулела Аль-Амри, Сауд Абдулхамид, Мотеб Аль-Харби, Мохаммед Канно, Абдулла Аль-Хайбари, Мусаб Аль-Джуваир, Салем Аль-Давсари, Мохаммед Абу Аль-Шамат, Фирас Аль-Бурайкан.

18:37 Испания: Унай Симон, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Педро Порро, Фабиан Руис, Родри, Педри, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Оярсабаль.

18:35 Матч пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США), вместимостью 71 000 зрителей.

18:20 История противостояний полностью на стороне Испании: три матча — три победы европейской сборной, общий счёт 9:2. В рамках чемпионата мира-2006 Испания выиграла 1:0, позже были товарищеские встречи — 3:2 (2010) и 5:0 (2012). Однако все эти матчи относятся к прошлому десятилетию и не отражают текущий баланс сил, учитывая заметную перестройку состава и модели игры Саудовской Аравии.

18:15 Саудовская Аравия начала турнир с неожиданно зрелого результата — 1:1 против Уругвая. При этом характер матча был неоднородным: до перерыва игра выглядела почти равной (0.60 xG против 0.57), но во втором тайме просела интенсивность — всего 0.06 xG при 1.15 у соперника. Команда Георгиоса Дониса делает ставку на компактность и оборонительную дисциплину в схеме 4-2-3-1, стараясь закрывать центральные зоны и ловить моменты через стандарты и быстрые переходы. Отдельного внимания заслуживает вратарь Мохаммед Аль-Овайс, который в матче с Уругваем совершил 9 сейвов и фактически удержал команду от поражения.

18:10 Стартовый матч ЧМ-2026 стал для Испании холодным душем: нулевая ничья с дебютантом турнира Кабо-Верде (0:0) при тотальном преимуществе — 74% владения мячом и 2.10 xG против 0.21. Команда Луиса де ла Фуэнте нанесла 23 удара (7 в створ), но не сумела конвертировать давление в голы. Главная проблема — отсутствие остроты в финальной трети и зависимость от фланговых решений. При этом именно после выхода Ламина Ямаля игра на правом краю заметно оживилась.

18:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.