Одержит ли Испания первую победу на ЧМ-2026?

прогноз на матч-попытку Испании впервые выиграть на ЧМ-2026, ставка за 2.18

21 июня в рамках второго тура группы H ЧМ-2026 сыграют Испания и Саудовская Аравия. Начало встречи — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

Испания

Турнирное положение: Испания сенсационно потеряла очки в первом туре группового этапа мундиаля и теперь занимает лишь третье место в квартете.

Команда, однако, только по забитым мячам отстаёт от лидирующего в группе Уругвая и нынешнего соперника, который идёт, а также лишь по дополнительным показателям опережает аутсайдера Кабо-Верде.

Последние матчи: в стартовом туре данной стадии «Фурия Роха» неожиданно не смогла размочить ворота скромного Кабо-Верде, сыграв вничью 0:0.

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В товарищеской встрече, которая стала последней репетицией, накануне североамериканского турнира сборная без проблем одержала победу над Перу со счетом 3:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Муньос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были контрольными и официальными, Испания выиграла лишь дважды при четырех ничьих.

С такой статистикой осечка в первом туре не выглядит случайной, тем не менее, возвращение Ламина Ямаля в строй и необходимость побеждать, не говоря уже о более высоком классе, должны помочь сборной выиграть.

Команда пока что не забивала на ЧМ-2026.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия также сенсационно отобрала очки у фаворита в первом туре, что и позволяет ей находиться на втором месте.

Команда по дополнительным показателям уступает первую позицию квартета Уругваю, а также за счёт одного забитого мяча опережает нынешнего соперника и Кабо-Верде.

Последние матчи: в первом туре группового раунда сборная сумела не позволить Уругваю выиграть, сыграв с ним вничью с результатом 1:1.

Непосредственно перед североамериканским мундиалем коллектив также не сумел победить, разойдясь нулевой мировой с Сенегалом на нейтральном поле.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (двух товарищеских и одном официальном), Саудовская Аравия ни разу не проиграла (две ничьих и одна победа).

Эта форма вроде как позволяет ближневосточной сборной рассчитывать по крайней мере на мировую, но соперник на голову превосходит ее в классе, поэтому ничья будет большой сенсацией.

Абдулелах аль-Амри — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Испания — Саудовская Аравия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Саудовская Аравия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Испании забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Испания забила меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Саудовская Аравия забила больше 0,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.11. Ничья — в 10.81, успех Саудовской Аравии — в 28.65.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.48 и 2.76.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей европейской сборной забивали меньше трех голов. То, что у нее в первом туре возникли проблемы с забитыми мячами, говорит в пользу малорезультативного поединка.

Тем временем, в двух последних матчах ближневосточной команды также забивали меньше трех голов.

2.18 Тотал меньше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Испания — Саудовская Аравия принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: тотал меньше 3,0 голов за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Испании.

2.76 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.76 на матч Испания — Саудовская Аравия принесёт прибыль 1760₽, общая выплата — 2760₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.76.

Прогноз на исход

Второй прогноз на матч — ставка на исход за 1.90.