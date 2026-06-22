Испании хватило одного выхода в старте Ламина Ямаля, чтобы после тревожной нулевой ничьей команда снова стала похожа на фаворита. Бельгия второй матч подряд не смогла собрать атаку воедино, Кабо-Верде после Испании отобрало очки ещё и у Уругвая, а Египет спустя 92 года наконец-то выиграл матч чемпионата мира.

Испания — Саудовская Аравия 4:0

Группа H

После 0:0 с Кабо-Верде Испания провела шесть нервных дней, но матч с Саудовской Аравией быстро снял напряжение. Ламин Ямаль вышел в старте и за 10 минут снял все вопросы об уровне — как своём, так и всей сборной.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Вечер Ямаля

Ямаль успел подать на Алекса Баэну, пробить издали, найти Дани Ольмо с углового, а потом сам замкнул прострел Микеля Оярсабаля на дальней штанге. В 18 лет и 343 дня он стал восьмым самым молодым автором гола в истории ЧМ и только вторым игроком не старше 18 лет, который открыл счёт в матче чемпионата мира. Первым был Пеле.

Игроки сборной Испании празднуют гол globallookpress.com

Оярсабаль тоже быстро переписал впечатление о себе после матча с Кабо-Верде. Тогда он застрял без касаний, здесь — забил дважды и отдал голевую за первые 25 минут. Испания не стала вдруг идеальной только из-за 4:0, потому что Саудовская Аравия защищалась слишком рыхло. Но главное для Луиса де ла Фуэнте, что его команда снова вспомнила, как играть вертикально, быстро и с удовольствием.

Микель Оярсабаль globallookpress.com

Бельгия — Иран 0:0

Группа G

Бельгия могла спокойно забирать лидерство в группе, но вместо этого снова произвела впечатление команды, которая знает, как владеть мячом, и не очень понимает, что с ним делать у чужой штрафной. Без Жереми Доку атака стала плоской, Ромелу Лукаку вернулся в старт, но больше боролся с плотностью иранской обороны, чем с вратарём.

Кевин де Брёйне globallookpress.com

Рука Бейранванда

В середине второго тайма у Бельгии был момент, который обычно ломает такие матчи. Кевин де Брёйне прострелил вдоль ворот, Максим де Кёйпер оказался перед почти пустой сеткой, но Алиреза Бейранванд успел выбросить левую руку и вытащил мяч с линии. Через несколько минут Натан Нгой получил красную, и Бельгия уже не давила, а тревожно доигрывала.

Иран владел мячом совсем мало, но его 5-4-1 не рассыпалась ни под навесами, ни под передачами Де Брёйне. После тяжёлой подготовки, политического шума вокруг команды и ничьей с Новой Зеландией иранцы снова на характере набрали очки. Бельгия почти наверняка выйдет дальше, но за первое место в группе G придётся побороться.

Фол Натана Нгоя globallookpress.com

Кабо-Верде — Уругвай 2:2

Группа H

Кабо-Верде приехало на первый в своей истории ЧМ и за два тура забрало очки у Испании и Уругвая. Сначала команда держала нули против европейского чемпиона, теперь забила дважды южноамериканскому фавориту и оставила его на грани вылета.

Гол Кевина Ленини globallookpress.com

Подарки, которыми надо уметь пользоваться

Первый гол в матче забил краснодарский Кевин Ленини, классным ударом со штрафного с 35 метров. Уругвайская стенка разошлась именно там, где должна была закрывать удар, мяч прошёл низом и проскочил мимо Фернандо Муслеры. После двух голов Уругвая до перерыва казалось, что сказка закончилась, но во втором тайме Матиас Оливера и Муслера устроили ещё один пожар, а Элио Варела спокойно отправил мяч в пустые ворота.

Игроки Кабо-Верде празднуют гол globallookpress.com

Уругвай снова сам осложнил себе жизнь. Команда Марсело Бьелсы дважды сыграла вничью с соперниками, которых обязана была обыгрывать, и теперь идёт на Испанию с очень неприятной турнирной ситуацией. Кабо-Верде, наоборот, уже не выглядит симпатичной историей одного вечера. Это команда, которая терпит, ловит чужую ошибку и не стесняется претендовать на место в плей-офф.

Новая Зеландия — Египет 1:3

Группа G

Египет начал так, будто тяжесть истории снова придавила ему ноги. Новая Зеландия забила первой после мощного удара головой Финна Сёрмана, играла плотнее и проще, а у египтян до перерыва почти ничего не складывалось впереди.

Гол Новой Зеландии globallookpress.com

Гол, который ждали 92 года

После перерыва Хоссам Хассан поднял Мохамеда Салаха выше, ближе к роли центрального форварда, и матч наконец-то повернулся. Мостафа Зико сравнял после подачи Мохамеда Хани, а на 67-й минуте уже и сам Салах забил тот самый гол — вывел Египет вперёд и снял с себя часть груза, который тянулся за Мо с прошлых чемпионатов мира.

Мохамед Салах globallookpress.com

Трезеге добавил третий, и Египет впервые в истории выиграл матч ЧМ. Для страны, которая дебютировала на турнире ещё в 1934-м, настолько долгожданная победа значит больше, чем просто три очка. Теперь Египет лидирует в группе G и может вполне реально рассчитывать на первое место в группе. Новая Зеландия после хорошего первого тайма оказалась близко к вылету, хоть и не выглядела заведомо слабой командой.

Гол Трезеге globallookpress.com

Что будет дальше

Группа H стала одной из самых странных на турнире: Испания тронулась только со второй попытки, Кабо-Верде идёт к мечте, а Уругваю нужно срочно перестать дарить голы соперникам. В группе G Египет внезапно вышел на первое место, Иран держится за плей-офф, а Бельгия пытается не растерять остатки уверенности. В этих случаях третий тур будет совсем не формальностью — в нём и правда решатся судьбы.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Ну а матчи следующего игрового дня ЧМ-2026 подарят новые яркие моменты — о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».