прогноз на исход матча ЧМ-2026, ставка за 2.07

23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Португалия и Узбекистан. Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Португалия: Роналду на «банке»?

Турнирное положение: «европейские бразильцы» стартовали на мундиале неудачно и не смогли добыть победу.

В итоге сейчас в активе португальской «националки» одно очко и третье место в турнирной таблице своей группы.

Последние матчи: в первой игре на чемпионате мира «селесао» поделили очки с ДР Конго (1:1).

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До этого же в июне в спаррингах португальцы победили Чили (2:1) и Нигерию (2:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Перед этим главная команда Португалии сыграла вничью с Мексикой (0:0) и выиграла с США (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: подопечные Роберто Мартинеса считались одними из фаворитов всего турнира, но первый матч сборной Португалии не впечатлил. Португальцы сыграли откровенно плохо против конголезцев и многих разочаровали.

Больше португальской сборной нельзя терять очки и нужно непременно побеждать для того, чтобы стать первой в группе. Другое место команду не устроит.

Узбекистан: будет ли первое очко ЧМ?

Турнирное положение: главная команда Узбекистана стартовала на турнире с поражения и пока что не питает особых надежд.

«Белые волки» продолжают идти без зачетных баллов и располагаются на последней строчке в турнирной таблице своей группы.

Последние матчи: на старте чемпионата мира узбекистанцы уступили Колумбии с результатом 1:3.

Во время подготовки к мундиалю сборная Узбекистана также проиграла Канаде (0:2) и Нидерландам (1:2).

До этого же узбекистанцы выиграли у Габона (3:1) и сыграли вничью с Венесуэлой (0:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле Рустамжона Ашурматова.

Состояние команды: подопечные Фабио Каннаваро могут быть уже тому, что впервые в истории играют на чемпионате мира. На мундиале же любое набранное очко будет за счастье, а так это просто неоценимый опыта.

Если говорить о выходе из группы, то шансов на это очень мало, но чем черт не шутит.

На что ставят в матче Португалия — Узбекистан Букмекерские коэффициенты на матч Португалия — Узбекистан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Португалия не проигрывает на протяжении 6 матчей

Узбекистан проиграл 3 последних матча

У Португалии всего 1 поражение в последних 14 матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.80, а победа Узбекистана — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: португальцы намного сильнее и должны уверенно побеждать.

2.07 победа Португалии с форой-2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Португалия — Узбекистан позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: победа Португалии с форой-2 за 2.07.

Прогноз: если рисковать еще больше, то можно ставить на крупную победу Португалии без страховки.

2.65 победа Португалии с форой-2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Португалия — Узбекистан принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: победа Португалии с форой-2,5 за 2.65.