прогноз на матч Лиги Европы по футболу, ставка за 1.86

6 августа в рамках 3-го отборочного раунда Лиги Европы сыграют «РБ Зальцбург» и «Пафос». Начало встречи — в 20:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«РБ Зальцбург»

Перед матчем: Нельзя сказать, что нынешний «РБ Зальцбург» полностью лишён слабых мест. Летом клуб вновь продал нескольких перспективных игроков, а особенно ощутимыми стали изменения в оборонительной линии. Новым футболистам ещё предстоит привыкнуть друг к другу.

Последние матчи: Старт нового сезона вселяет оптимизм. Сначала «быки» без особых проблем разгромили «Оберварт» со счётом 7:1 в Кубке Австрии, продемонстрировав высокую результативность и разнообразие в атаке. Затем последовала минимальная победа над «Хартбергом» в чемпионате страны.

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Состояние команды: Кадровые изменения давно стали частью философии «Ред Булл Зальцбурга». Австрийский клуб ежегодно продаёт своих лидеров, но при этом быстро готовит им замену. В составе по-прежнему хватает молодых, быстрых и технически оснащённых игроков, способных поддерживать высокий темп все 90 минут. Именно интенсивность и постоянное давление являются главным оружием хозяев, особенно на своём поле, где соперникам редко удаётся спокойно контролировать ход игры.

«Пафос»

Перед матчем: Летом кипрский клуб не стал полностью перестраивать состав. Руководство сделало ставку на сохранение основного костяка, благодаря чему игрокам не требуется заново привыкать друг к другу. В отличие от многих молодых команд, «Пафос» располагает достаточно опытным коллективом, умеющим грамотно действовать в матчах высокого уровня даже против более сильных соперников.

Последние матчи: «Пафос» подходит к этому противостоянию после одного из самых эмоциональных матчей лета. В предыдущем раунде квалификации киприоты проиграли «Хайдуку» в гостях со счётом 0:2 и оказались в крайне сложной ситуации. Однако дома команда проявила характер, сумела сравнять общий счёт, а затем вырвала победу в дополнительное время. Такой камбэк способен серьёзно укрепить уверенность коллектива.

Состояние команды: Стиль игры гостей почти наверняка будет зависеть от действий «Зальцбурга». Австрийцы с первых минут постараются захватить инициативу, активно использовать высокий прессинг и быстро доставлять мяч в штрафную площадь соперника. В таких условиях «Пафосу» придётся большую часть времени проводить без мяча, делая ставку на плотную оборону, дисциплину и быстрые контратаки.

На что ставят в матче РБ Зальцбург — Пафос Букмекерские коэффициенты на матч РБ Зальцбург — Пафос: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Хозяева являются явными фаворитами предстоящей игры

«РБ Зальцбург» на старте нового сезона выиграл оба официальных матча

Ранее клубы не встречались друг с другом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «РБ Зальцбург» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа «Пафоса» — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.12.

Прогноз: Совокупность факторов говорит в пользу австрийского клуба. Более высокий индивидуальный класс футболистов, преимущество домашнего поля, богатый еврокубковый опыт и высокий игровой темп делают «Ред Булл Зальцбург» явным фаворитом первой встречи.

1.86 Победа «РБ Зальцбурга» с форой (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «РБ Зальцбург» — «Пафос» принесёт прибыль 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: победа «РБ Зальцбурга» с форой (-1) за 1.86.

Прогноз: Также можно сделать ставку на то, что командам удастся забить друг другу.

1.74 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч «РБ Зальцбург» — «Пафос» позволит вывести на карту выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: обе забьют за 1.74.