Португалия начинала турнир как один из претендентов на победу, но уже в первом туре потеряла очки. 1:1 с ДР Конго — не катастрофа, но для команды с таким составом результат непозволительный. Узбекистан проиграл Колумбии в своём дебютном матче на чемпионате мира, однако не выглядел случайным участником турнира и теперь попробует устроить главную сенсацию этого ЧМ.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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04' Очень опасно простреливал Мендеш на Роналду, чуть-чуть не успел к мячу Криштиану!

03' Феликс не обработал передачу на ближней штанге, угловой не получился у португальцев.

02' Бруну Фернандеш получил мяч в штрафной и с левой бил в угол – накрыли защитники!

01' Узбекистан начал с центра, поехали!

До матча

19:55 Команды на поле стадиона в Хьюстоне, звучат национальные гимны!

19:48 Для Криштиану Роналду матч с Узбекистаном — вторая попытка открыть счёт голам на этом чемпионате мира. На фоне того, что Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Лионель Месси уже успели забить не по одному мячу, внимание к Роналду только усиливается. На ЧМ-2022 он отличился всего один раз — в игре с Ганой, поэтому гол сегодня снял бы часть вопросов вокруг его роли в атаке. Но история Португалии в Хьюстоне не сводится только к капитану. Команда Роберто Мартинеса вышла на турнир уверенно, разгромила Армению 9:1 в решающем матче квалификации и приехала в США одной из самых статусных сборных. Тем заметнее была осечка в первом туре против ДР Конго. Теперь от Португалии ждут реакции — больше скорости, моментов и меньше стерильного владения.

19:42 Фабио Каннаваро сегодня попытается организовать одну из главных сенсаций турнира. Узбекистан остаётся явным аутсайдером матча с Португалией, но для самого Каннаваро это особенный момент — Фабио стал шестым капитаном, выигрывавшим чемпионат мира, который вернулся на турнир уже в роли главного тренера. До него этот путь проходили Франц Беккенбауэр, Даниэль Пассарелла, Диего Марадона, Дунга и Дидье Дешам. Каннаваро выиграл ЧМ-2006 как капитан сборной Италии, а теперь выводит на турнир дебютанта.

19:40 Матч обслужит марокканская бригада арбитров во главе с Джалалом Джайедом. Он входит в список ФИФА с 2019 года, а в прошлом году судил матч за третье место на Кубке африканских наций между Египтом и Нигерией. На этом чемпионате мира Джайед уже работал на одном матче — сборных Германии и Кюрасао. В той игре арбитр не показал ни одной карточки, но назначил пенальти в пользу Германии за фол на Феликсе Нмеча. Джайед стал первым арбитром из Марокко на чемпионате мира с 2002 года, тогда в Японии и Южной Корее работал Мохамед Геззаз. На линиях Джайеду помогут соотечественники Закария Бринси и Мустафа Акаркад. Четвёртым судьёй назначен Абонгиле Том из ЮАР. За ВАР отвечают уругваец Леодан Гонсалес и марокканец Хамза Эль-Фарек.

19:28 А это состав сборной Узбекистана на второй матч группы: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Каримов, Абдуллаев, Ганиев, Шукуров, Насруллаев, Файзуллаев, Хамробеков, Шомуродов.

19:25 В таком составе начнёт сборная Португалии: Кошта, Канселу, Вейга, Мендеш, Диаш, Невеш, Витинья, Феликс, Фернандеш, Нету, Роналду.

19:20 Команда Роберто Мартинеса владела мячом против ДР Конго почти весь матч, но этот контроль оказался слишком стерильным. Португалия сделала 783 передачи, показала 92,5% точности паса и 75,4% владения, но нанесла всего семь ударов и только один — в створ. Гол Жоау Невеша на шестой минуте должен был открыть игру, но вместо спокойного сценария Португалия ещё и пропустила после эпизода, где концентрации в обороне не хватило.

19:15 Есть и положительный момент для Португалии — ожидаемое возвращение Рубена Диаша, он пропустил первый матч, но вернулся к полноценным тренировкам и может сразу выйти в центре обороны. После пропущенного гола от ДР Конго это важное усиление, поскольку Португалии нужно не только давить, но и не давать Узбекистану комфортно выбегать через Шомуродова и Файзуллаева.

19:10 Криштиану Роналду снова в центре внимания. Он не забил в 10 последних матчах крупных турниров за сборную, хотя регулярно получал моменты и много бил. На фоне ничьей с ДР Конго уже появились разговоры, стоит ли Мартинесу оставлять его в старте, но тренер, скорее всего, снова сделает ставку на его статус и движение в штрафной.

19:05 Главная тема вокруг Португалии — не состав, а качество атаки. Против ДР Конго команда Мартинеса много контролировала мяч, но слишком редко вскрывала штрафную через быстрые передачи, рывки за спину и удары из опасных зон. При таком количестве звёздных игроков между линиями один удар в створ выглядит тревожным показателем.

19:00 Но против Португалии терпения потребуется больше. Команда Мартинеса будет долго владеть мячом, растягивать блок через фланги и искать передачу между защитником и крайним игроком. Узбекистану важно не только выдержать первый напор, но и не опускаться слишком низко. Если вся команда окажется в своей штрафной, количество прострелов и подборов может быстро стать критическим.

18:55 План понятен — закрыть центр, насытить пространство перед воротами Уткира Юсупова и искать быстрые выходы через Аббосбека Файзуллаева, Остона Урунова и Элдора Шомуродова. Против Колумбии Узбекистан уже показал, что может не только отбиваться, но и создавать эпизоды, когда соперник теряет баланс.

18:50 Каннаваро вряд ли будет придумывать что-то радикально новое. Узбекистан, скорее всего, сыграет с тройкой центральных защитников и плотной средней линией. Абдукодир Хусанов должен стать ключевой фигурой обороны, рядом с ним ожидаются Рустам Ашурматов и Абдулла Абдуллаев. Если Ашурматов будет готов после мышечной проблемы, это добавит команде опыта в штрафной.