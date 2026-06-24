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Неделю назад вокруг Криштиану Роналду сгущались тучи. После блёклого матча с ДР Конго, где 41-летний капитан был практически невидим, всё громче звучали призывы посадить его на скамейку — особенно на фоне того, как блистали Месси, Мбаппе и Холанд. Роналду ответил так, как умеет только он. Дублем — и историческим.

Португалия разгромила дебютанта чемпионата мира, сборную Узбекистана, со счётом 5:0 в Хьюстоне — текстовый онлайн матча LiveSport.Ru.

Всё было решено в первом тайме, где солировал Роналду. Уже на шестой минуте он развернулся в штрафной и пушечным ударом с подачи Жоау Кансело пробил вратаря. А на 39-й оформил дубль, замкнув быструю атаку. Между его голами роскошный штрафной забил Нуну Мендеш, а во втором тайме точку поставили автогол и красавец-гол Рафаэла Леау.

Но вечер принадлежал Роналду — и не только из-за двух мячей. Этим дублем он стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира — с 2006 по 2026 год. Обошёл по этому показателю самого Месси, с которым они так и продолжают обмениваться рекордами по ходу турнира. Заодно Роналду стал и старейшим автором дубля в истории мундиалей, а его счёт голов на чемпионатах мира вырос до десяти — больше, чем у любого португальца, включая великого Эусебио.

Узбекистан под руководством чемпиона мира 2006 года Фабио Каннаваро почти зацепил гол престижа, но VAR отменил эффектный удар из-за фола в начале атаки. А Роналду, выдав своё фирменное «сиу» и рёв на радость трибунам, едва не оформил и хет-трик.

«Рекорды всегда приятны, но моя цель — помогать сборной», — сказал он после игры.

Криштиану Роналду до матча
Криштиану Роналду до матча globallookpress.com
Криштиану Роналду на разминке
Криштиану Роналду на разминке globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду открывает счёт в матче
Криштиану Роналду открывает счёт в матче globallookpress.com
Криштиану Роналду открывает счёт в матче
Криштиану Роналду открывает счёт в матче globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду делает дубль, доводя счёт до разгрома — 3:0
Криштиану Роналду делает дубль, доводя счёт до разгрома — 3:0 globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com