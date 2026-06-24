Неделю назад вокруг Криштиану Роналду сгущались тучи. После блёклого матча с ДР Конго, где 41-летний капитан был практически невидим, всё громче звучали призывы посадить его на скамейку — особенно на фоне того, как блистали Месси, Мбаппе и Холанд. Роналду ответил так, как умеет только он. Дублем — и историческим.

Португалия разгромила дебютанта чемпионата мира, сборную Узбекистана, со счётом 5:0 в Хьюстоне — текстовый онлайн матча LiveSport.Ru.

Всё было решено в первом тайме, где солировал Роналду. Уже на шестой минуте он развернулся в штрафной и пушечным ударом с подачи Жоау Кансело пробил вратаря. А на 39-й оформил дубль, замкнув быструю атаку. Между его голами роскошный штрафной забил Нуну Мендеш, а во втором тайме точку поставили автогол и красавец-гол Рафаэла Леау.

Но вечер принадлежал Роналду — и не только из-за двух мячей. Этим дублем он стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести разных чемпионатах мира — с 2006 по 2026 год . Обошёл по этому показателю самого Месси, с которым они так и продолжают обмениваться рекордами по ходу турнира. Заодно Роналду стал и старейшим автором дубля в истории мундиалей, а его счёт голов на чемпионатах мира вырос до десяти — больше, чем у любого португальца, включая великого Эусебио.

Узбекистан под руководством чемпиона мира 2006 года Фабио Каннаваро почти зацепил гол престижа, но VAR отменил эффектный удар из-за фола в начале атаки. А Роналду, выдав своё фирменное «сиу» и рёв на радость трибунам, едва не оформил и хет-трик.

«Рекорды всегда приятны, но моя цель — помогать сборной», — сказал он после игры.

Криштиану Роналду до матча globallookpress.com

Криштиану Роналду на разминке globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду открывает счёт в матче globallookpress.com

Криштиану Роналду открывает счёт в матче globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду делает дубль, доводя счёт до разгрома — 3:0 globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com

Криштиану Роналду globallookpress.com