GOAL рассказывает, почему Криштиану Роналду больше не тянет на роль основного нападающего сборной Португалии.

Очередной крупный турнир — и очередные ожесточенные споры вокруг присутствия Криштиану Роналду в составе сборной Португалии.

Блеклая и незаметная игра ветерана в стартовом матче против ДР Конго вновь разожгла дискуссию, которая вспыхивает теперь каждые два года: должен ли 41-летний форвард по-прежнему выходить в основном составе национальной команды?

И хотя глупо ждать каких-то реальных изменений, пока у руля стоит Роберто Мартинес, главному тренеру пора научиться принимать жесткие решения.

В то время как остальные суперзвезды доминировали в первом туре группового этапа, Роналду приковал к себе всеобщее внимание совсем по другим причинам — он так и не смог нанести хотя бы один удар в створ ворот.

Отрезанный от остальной команды на острие атаки, лучший бомбардир в истории Португалии практически не имел шансов против скромной африканской сборной. В итоге португальцы, приехавшие на турнир в статусе одного из главных фаворитов, довольствовались унылой ничьей, а решение Мартинеса оставить Криштиану на поле на все 90 минут спровоцировало мощную волну критики.

Почти день в день исполнилось пять лет с тех пор, как Роналду в последний раз забивал на крупном турнире с игры.

И если стареющий кумир не проявит себя в ближайший вторник в матче против дебютантов чемпионата мира — сборной Узбекистана, — Мартинесу, который продолжает упрямо стоять на своем, придется отвечать на очень неудобные вопросы.

Провальный старт

На фоне других больших имен — Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Эрлинга Холанна и Харри Кейна, которые ярко ворвались в первый тур и оформили как минимум по дублю, — выступление Роналду выглядело откровенно провальным.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Необъяснимым образом отыграв против ДР Конго от свистка до свистка, 41-летний нападающий сподобился всего на три удара за матч, и ни один из них не пришелся в створ. Два момента можно было назвать полушансами, но в обоих случаях после непростых прострелов Роналду запускал мяч мимо ворот.

В конечном счете это стоило Португалии победы. «Леопарды» вырвали сенсационную ничью благодаря голу Йоана Висса головой в компенсированное к первому тайму время.

После перерыва португальцы так и не смогли дожать соперника, а сам Роналду окончательно растворился на поле, коснувшись мяча во второй половине встречи всего девять раз.

Шквал критики в адрес Мартинеса за его пассивность выглядит абсолютно заслуженным.

«В этом нет никакого смысла»

После матча Мартинес в очередной раз выступил с причудливыми оправданиями в адрес уже не молодого нападающего. Он рьяно защищал свое решение оставить его на поле до финального свистка, полностью проигнорировав тот факт, что Роналду был абсолютно бесполезен.

«Нет никакого смысла убирать с поля лучшего бомбардира в мировом футболе в матче, где тебе позарез нужны голы», — заявил тренер, после чего призвал не поддаваться панике.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Чемпионат мира — это турнир, где случается всякое. Аргентина в 2022-м проиграла Саудовской Аравии, но в итоге взяла титул. В 2010 году Испания уступила Швейцарии, а затем стала чемпионом. Те их стартовые матчи тоже не были похожи на игру будущих победителей, но это часть пути.

Сегодня, как только мы открыли счет, эмоции негативно сказались на нашей игре. Мы перестали рисковать, перестали искать свободные зоны и заходить в финальную треть.

Это был вопрос психологии, а не тактики или техники. Такое бывает, это специфика чемпионата мира. Сейчас мы всё проанализируем и прибавим ко второму матчу», — добавил Мартинес.

Затянувшаяся засуха

Мартинес может сколько угодно делать вид, что это был единичный случай, но правда в том, что для Португалии эта проблема давно стала хронической.

Постоянные ожесточенные споры вокруг регрессирующего талисмана сборной лишь отвлекают команду, которая по своему потенциалу обязана реально бороться за золото чемпионата мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Да, Роналду исправно забивал в квалификации (пять мячей в пяти матчах) и внес весомый вклад в прошлогодний триумф португальцев в Лиге наций, но его безголевая серия на крупных турнирах (ЧМ и Евро) составляет уже 10 матчей подряд.

В последний раз он отличался в стартовой игре ЧМ-2022 против Ганы — да и то с пенальти.

Если же говорить о голах с игры на стадии финальных турниров, то тут его последний точный удар случился в матче с Францией на Евро в июне 2021 года — почти день в день за пять лет до предстоящей встречи с Узбекистаном.

Штамповать голы в Саудовской Аравии или отгружать мячи в ворота сборных калибра Армении и Венгрии, когда давление не так велико, — это, конечно, замечательно. Но прошло уже слишком много времени с тех пор, как Роналду по-настоящему решал исходы матчей на самом высоком уровне.

Идеальный напарник?

Если и можно как-то оправдать упрямую веру Мартинеса в Роналду, то лишь тем, что у Португалии нет большого выбора центрфорвардов, стабильно дающих результат в матчах за сборную. Это подчеркивает и тот факт, что в заявке команды присутствует всего один другой чистокровный нападающий.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Однако, хотя изменения в стартовом составе вряд ли предвидятся, именно одноклубник Криштиану по «Аль-Насру» сейчас является вторым самым забивным и эффективным игроком атаки у португальцев. Жоау Феликс приехал на чемпионат мира после мощнейшего сезона в Саудовской Аравии, где он совершил 45 результативных действий (включая 20 мячей в лиге), играя в роли свободного второго форварда под Роналду. И он определенно чувствует, что заслужил свой шанс.

В конце концов, если Мартинеса ничуть не смущает, что 41-летний Роналду выступает в относительно слабой Про-лиге, у него не должно быть причин отказывать в игровом времени более молодому Феликсу, особенно сейчас, когда Португалия отчаянно ищет идеи в атаке.

Поэтому объяснить, почему бывший игрок «Челси» был вынужден от и до просидеть на скамейке в матче с Конго, чертовски сложно.

Рамуш спешит на помощь?

Кроме того, есть и тот самый второй чистокровный нападающий, о котором мы говорили. Гонсалу Рамуш просидел на скамейке запасных до 83-й минуты стартового матча Португалии. Мартинес предпочел сначала выпустить вингеров Франсишку Консейсау и Рафаэла Леана, и даже когда форвард «Пари Сен-Жермен» наконец появился, Роналду все равно остался на поле.

Криштиану Роналду globallookpress.com

А ведь было время, когда Рамуш казался естественным преемником Роналду. Ярче всего это проявилось на ЧМ-2022, когда бывший главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш пошел на риск и выпустил его в старте вместо легендарного бомбардира на матч 1/16 финала против Швейцарии. Рамуш, проводивший тогда феноменальный сезон за «Бенфику», сполна воспользовался шансом: оформил хет-трик и отдал голевую передачу, а португальцы разгромили соперника со счетом 6:1.

Однако после того как Сантуша на фоне вылета в четвертьфинале в Катаре сменил Мартинес, Рамушу пришлось запастись колоссальным терпением. Новый тренер сразу же вернулся к ставке на культового ветерана и раз за разом публично оправдывал эту зависимость.

Отчасти из-за этого карьера нападающего «ПСЖ» в последующие сезоны пошла не совсем по тому графику, которого от него ждали как в клубе, так и в сборной. После катарского чемпионата мира Рамуш забил за Португалию всего шесть мячей, да и в составе парижского гранда после перехода в 2023 году он редко появляется с первых минут.

Время действовать

В конечном счете Мартинеса нельзя безоговорочно винить за то, что он продолжает выпускать Роналду в стартовом составе. Пусть Криштиану уже разменял пятый десяток и играет в Саудовской Аравии, но сезон с 30 голами за «Аль-Наср» — весомый аргумент в пользу того, что он всё еще способен делать разницу. К тому же, все знают, как фанатично он следит за своей физической формой.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но для самого Мартинеса главное сейчас — научиться вовремя вмешиваться в ход игры, даже если это пойдет вразрез с желаниями его авторитетного капитана.

Да, партнеры не использовали сильные стороны Роналду — фланги работали без обострений, а в центре поля не хватало креатива. Но это не отменяет того, что во втором тайме против скромной ДР Конго, когда команде позарез нужен был гол, Криштиану растворился на поле пугающе легко.

Он всё еще способен выдать один гениальный момент (пусть даже с пенальти), но тренеру пора признать: оставлять Роналду на поле на все 90 минут больше нет никакого смысла.

Именно для таких ситуаций на скамейке и сидят Феликс с Рамушем — люди, способные выйти и сделать разницу.

Если Роналду не сможет прервать свою безголевую серию на крупных турнирах в матче с дебютантами чемпионата мира из Узбекистана, давление на сборную Португалии станет просто невыносимым.