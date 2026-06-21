Одним «горячим» трансферным слухом стало больше: «Спартак» хочет арендовать экс-игрока «Зенита» Малкома. Насколько этот инсайд близок к правде и чего ожидать на самом деле — в материале LiveSport.Ru.

Зачем покупать, когда можно арендовать?

В последние годы привезти в чемпионат России известного, качественного, состоявшегося футболиста — задача со звездочкой. Вот командам и приходится либо рисковать с молодыми игроками, либо приглашать ветеранов, либо возвращать уже когда-то выступавших в РПЛ.

Судя по всему, «Спартак» этим летом хочет пойти по последнему пути. По крайней мере, журналист саудовской газеты «Al-Bilad» Салех Омар сообщил, что красно-белые интересуются экс-футболистом санкт-петербургского «Зенита» Малкомом, который ныне выступает за команду из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». По информации инсайдера, московский клуб в настоящее время рассматривает вариант аренды 29-летнего бразильца с правом выкупа.

Чуть позднее немного иную картину представили российские журналисты. По данным Metaratings.ru, инициативу проявили не спартаковцы, а посредники, которые вышли на российский клуб с предложением подписать контракт с нападающим. Однако вероятность подобного трансфера оценена как низкая: «Спартак» вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы Малкома.

Малком (ФК «Аль-Хиляль») alhilal.com

А его годовой оклад по контракту, рассчитанному с «Аль-Хилялем» на срок до лета 2027 года, составляет 18 млн евро, и еще есть возможность получить в качестве бонусов 2 млн евро. С учетом того, что в «Спартаке» негласно действует потолок зарплат на уровне 2,5 млн евро (их, например, сейчас получают Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко), полноценный переход Малкома почти невозможен.

В данной ситуации и вправду аренда — наиболее реальный вариант. За основу может быть взят кейс Джона Дурана: «Зенит» взял в аренду на 4 месяца колумбийца, получающего в «Аль-Насре» почти 20 млн евро, и согласился заплатить сумму, которая бы покрыла половину его зарплаты (около 4 млн евро). Опция выкупа тоже была предусмотрена (за 40 млн евро), но сине-бело-голубые её, конечно же, не активировали.

Малком подходит «Спартаку», но против принципов не пойдешь

На самом деле с игровой точки зрения трансфер Малкома в «Спартак» логичен. Этим летом красно-белым стоит усилить правый фланг атаки: Тео Бонгонда после истечения срока контракта покинул команду, выпускать направо Ливая Гарсию, Манфреда Угальде или кого-то другого — неэффективно. Вот и получается, что безальтернативным вариантом остается чрезвычайно нестабильный Пабло Солари.

Пабло Солари (ФК «Спартак») spartak.com

Возможная замена аргентинца на Малкома, который выступал в России в 2019-2023 гг. и знаком с требованиями РПЛ, кажется качественным усилением стартового состава. Однако подобному трансферу препятствуют не только финансовые, но и идеологические проблемы.

Бразилец долгое время защищал цвета «Зенита» и стал прочно ассоциироваться с клубом из Санкт-Петербурга. Он естественно знает о принципиальности противостояния «Зенита» и «Спартака», поэтому в свое время со смехом отрицал возможность своего перехода в московский клуб — даже ради зарплаты в 20 млн евро.

Прошлым летом «Аль-Хиляль» возглавил Симоне Индзаги. Итальянский тренер сразу назвал четырех игроков, в услугах которых не нуждался. В их число входил и Малком, который к тому же за два года выступлений в клубе из Эр-Рияда успел несколько раз вступить в конфликт с болельщиками.

Тем не менее, нападающий остался, и его статус основного игрока стартового состава не изменился: в этом сезоне принял участие в 40 матчах, в которых лишь дважды начинал встречу на скамейке запасных и 9 раз поразил ворота соперников. Поэтому уже в январе, по данным саудовской газеты «Al-Youm», Малком пришел к выводу, что хочет продлить свой контракт с «Аль-Хилялем», где ему комфортно, и продолжить играть в Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» хочет от Малкома большего?!

Впрочем, в конце сезона журналисты стали писать о возможности скорого ухода бразильца, поэтому руководство «Аль-Хиляля» приступило к поискам, как минимум, равноценной замены. В этом контексте, в частности, писалось про интерес саудовцев к обладателю «Золотого мяча» Усману Дембеле.

Усман Дембеле (ФК «ПСЖ») globallookpress.com

Возможно, Малком действительно хочет остаться в клубе из Эр-Рияда. Но у «Аль-Хиляля» есть сразу несколько причин на расставание с футболистом:

результативность Малкома в течение трех сезонов идет на спад (в сезоне-2023/24 — 20+11 за 47 матчей, в сезоне-2024/25 — 14+16 за 43 матча, в сезоне-2025/26 — 9+12 за 40 матчей);

команда в минувшем сезоне в третий раз за 10 лет упустила чемпионский титул и вылетела из азиатской Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала;

исторически отношения Малкома с фанатами саудовского клуба складываются не совсем гладко;

Малком занимает легионерскую позицию, а лимит на легионеров даже в Саудовской Аравии никто не отменял.

При этих вводных продление контракта Малкома для «Аль-Хиляля» если и будет логичным, то только при уменьшении оклада нападающего. Тот, конечно, не хочет терять в деньгах, поэтому его агент должен работать на то, чтобы будоражить интерес к своему клиенту, «набивать ему цену». Отсюда и появляются такие слухи, как «Спартак хочет Малкома». Хотя логичнее звучал бы инсайд о желании «Зенита» вернуть бывшего игрока. Тем более, сам бразилец весной будто делал прогрев по этой теме.

Обожаю «Зенит». Четыре года в Санкт-Петербурге — самые счастливые годы моей карьеры. Я знаю, что однажды может наступить день, когда я вернусь [в «Зенит»] — уже говорил об этом с Оливейрой, Семаком и другими людьми, что я бы с радостью вернулся. Малком нападающий ФК «Аль-Хиляль»

В то же время петербуржцы совершили уже не одну сделку с ближневосточными клубами — у них в том регионе налажены связи. А вот про «Спартак» такое сказать нельзя. Поэтому, говоря об интересе со стороны другого богатого российского клуба, можно пустить пыль в глаза саудовцам, чем сторона игрока, наверное, и занимается.

Малком (ФК «Аль-Хиляль») alhilal.com

Поскольку Малком известен как футболист, который не упустит шанс хорошо заработать, предположим, что он останется на Ближнем Востоке. Может это будет не «Аль-Хиляль», а другой клуб, но все равно.

Если все-таки с этим вариантом не срастется, то есть запасной план — возвращение в Бразилию, где в национальный чемпионат в последнее время тоже пришли большие деньги, вслед за чем выросли заработки футболистов. В ближайшие годы, пока здоровье позволяет играть на уровне, достойном многомиллионной оплаты, Малкома ждать в РПЛ не стоит.