Малком уходит из «Аль-Хиляля»? Три клуба, кроме «Зенита», где может оказаться бразилец

Малком после двух лет выступлений в Саудовской Аравии в ближайшее время может сменить клубную прописку. Причины возможного ухода нападающего из «Аль-Хиляля» и потенциальные варианты продолжения его карьеры — в материале LiveSport. Ru

У Малкома в Саудовской Аравии две проблемы: фанаты и тренер

Как сообщает газета Asharq Al-Awsat, саудовский «Аль-Хиляль» близок к расторжению контракта с бразильским нападающим Малкомом. При этом отмечается, что желание обоюдное, и стороны уже ведут соответствующие переговоры. Называются две основные причины для расставания клуба, который выкупил футболиста всего 2 года назад за 60 млн евро, и бразильца, который по контракту может за следующие 2 сезона суммарно заработать 36 млн евро.

Во-первых, у Малкома сложились напряженные отношения с фанатами саудовского клуба. Последний конфликт случился несколько дней назад. После проигранного четвертьфинала клубного чемпионата мира бразильскому «Флуминенсе» (1:2) Малком прямо на поле вступил в перепалку с фанатами. Футболист даже замахнулся на болельщиков бутылкой.

По одной из версий, триггером для конфликта стал воздушный поцелуй, который Малком послал своему сыну на трибунах. Фанаты же «Аль-Хиляля», в свою очередь, восприняли этот жест футболиста как оскорбление.

Ранее Малком уже выяснял отношения с болельщиками саудовского клуба. В феврале 2025 года «Аль-Хиляль», сыграв вничью, потерял очки с середняком чемпионата «Эр-Риядом». Раздосадованные таким результатом фанаты стали выражать свое недовольство качеством игры и самоотдачей футболистов. Бразилец вместе с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем вступил в словесную перепалку с трибунами, после чего некоторые поклонники команды призвали игроков к уходу из клуба.

Еще один эпизод конфронтации произошел в конце мая. Малком в соцсетях поздравил свой бывший клуб — петербургский «Зенит» — со столетием. Это стало поводом для того, чтобы под соответствующими постами появились расистские оскорбления на русском и английском языках.

Малком globallookpress.com

Во-вторых, по информации СМИ, главный тренер «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги не рассчитывает на бразильского нападающего. Малком — не единственный игрок, который попал в «черный список» итальянского специалиста. Вместе с ним хотят расстаться с лучшим бомбардиром команды последних двух сезонов Александаром Митровичем (68 голов в 79 матчах), а также с хавбеком Кайо Сезаром и защитником Ренаном Лоди.

Индзаги был назначен в начале июня. Прошлому наставнику «Аль-Хилялю» Жорже Жезушу руководство не простило низкие для клуба из Эр-Рияда спортивные результаты: второй подряд проигрыш в полуфинале азиатской Лиги чемпионов, серебро чемпионата Саудовской Аравии и вылет из национального Кубка на стадии 1/4 финала. Напомним, год назад команда выиграла все три трофея на внутренней арене.

Индзаги доверили клуб за две недели до начала клубного чемпионата мира. Несмотря на небольшое количество времени для подготовки, «Аль-Хиляль» под руководством экс-наставника «Интера» выступил достойно: не проиграл мадридскому «Реалу» (1:1), поставил под вопрос выход в плей-офф из-за ничьи с «Зальцбургом» (0:0), но победой над мексиканской «Пачукой» (2:0) пробился в число 16 лучших.

В 1/8 финала саудиты совершили одну из главных сенсаций турнира. В дополнительном времени они обыграли «Манчестер Сити» (4:3). Однако в следующем раунде, как было написано ранее, «Аль-Хиляль» проиграл «Флуминенсе» (1:2).

Симоне Индзаги globallookpress.com

На протяжении двух сезонов Малком был железным игроком стартового состава: за исключением редких дисквалификаций и повреждений, нападающий лишь трижды оставался в запасе. При одинаковом количестве проведенных матчей (49) у бразильца во втором сезоне снизилась результативность (с 23 до 14 голов), что, впрочем, было частично компенсировано дополнительным количеством голевых передач (с 14 до 18 ассистов).

Малком уже при Индзаги выступал на привычной позиции правого вингера. Однако в трех матчах из пяти Индзаги менял бразильца непривычно для него рано — в середине второго тайма. «Аль-Хиляль» забил на чемпионате мира не так много голов — за исключением матча с «Манчестер Сити», 4 гола за 4 игр. Малком на турнире совершил лишь одно результативное действие — гол на 52-й минуте встречи с англичанами.

Возвращение в «Зенит»: а оно надо?

Неудивительно, что на фоне слухов об уходе Малкома из «Аль-Хиляля» в СМИ снова стали появляться инсайды о возможном возвращении футболиста в «Зенит». Напомним, нападающий был игроком петербургского клуба с 2019 по 2023 гг.

Малком fc-zenit.ru

По информации Radio Bandeirantes, сине-бело-голубые уже в начале лета хотели вернуть бразильца. Более того, еще полгода назад обсуждался вариант с возвращением Малкома в «Зенит». Но петербуржцам не удалось договориться об условиях трансфера с саудитами.

В то же время, согласно данным «СЭ», для вингера возвращение в РПЛ является возможным, но не приоритетным вариантом. Игрок хочет продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг. Ради этого он даже готов пойти на понижение зарплаты. И только в случае отсутствия интересных предложений из Европы Малком будет рассматривать вариант с переходом в «Зенит».

По сведениям отечественных журналистов, этот переход может быть оформлен в виде обмена Малкома на Вендела. В таком случае «Зениту» и «Аль-Хилялю» предстоит договориться о взаимных компенсациях за футболистов.

Информация о желании «Зенита» вернуть бразильца в свои ряды появляется не первый раз. Но насколько этот переход целесообразен?

У «Зенита» и так высокая конкуренция в атакующей линии. Правый фланг отдан на откуп Луису Энрике. Оттянутым нападающим играет Максим Глушенков. А в составе еще есть Лусиано, Кассьерра и Соболев. Слева Малком вряд ли сможет быть настолько эффективным, как на других позициях. Тем более на то место уже претендуют Педро и Мостовой.

Несмотря на наличие российского паспорта, Малком все равно будет считаться легионером в РПЛ. Для решения этой проблемы нападающему нужно сменить спортивное гражданство, что совершается через ФИФА. Одним из условий этого является проживание в стране на протяжении 5 лет. А Малком на данный момент прожил в России только 4 года.

Так что приход Малкома в «Зенит» может быть оправдан только в случае осуществления какого-либо трансфера на выход (например, в последнее время говорили о возможном уходе из команды Глушенкова и Кассьерры).

Куда Малкому податься: в Европу или на родину?

Малком настроен, прежде всего, рассматривать варианты в Европе. В последнее время не было известий о серьезном интересе к футболисту со стороны европейских клубов. Все-таки дают о себе знать высокая зарплата футболиста, его рыночная стоимость и последние 6 лет, проведенные в России и Саудовской Аравии — далеко не самых сильных чемпионатах.

Но после публикации информации о возможном расторжении контракта с «Аль-Хилялем» и, соответственно, получении Малкомом статуса свободного агента, появились первые желающие на игрока. Так, по отдельным данным, в услугах бразильского вингера заинтересован мадридский «Атлетико».

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне globallookpress.com

Интерес мадридцев вполне понятен. Этим летом команду покинул Анхель Корреа. Получается, что единственным профильным игроком на правом фланге атаки остался Джулиано Симеоне. Конечно, есть варианты с использованием на этой позиции Маркоса Льоренте и Науэля Молины, но они, в основном, выступают в роли правых защитников.

Приглашение Малкома станет качественным усилением глубины состава, особенно, для команды, которая намерена побороться с «Барселоной» и «Реалом» в Ла Лиге и как можно дольше задержаться в Лиге чемпионов. А поскольку у бразильца есть опыт игры в Испании, подписание свободного агента выглядит для «Атлетико» неплохим вариантом. Но согласится ли Малком на роль игрока ротации?

Все футбольные трансферы

Если она его не устраивает, то нападающим в Старом Свете интересуется еще один клуб. Только речь идет о команде из лиги не топ-5 Европы — «Фенербахче». Турки этим летом уже пришли на саудовский рынок: арендовали у «Аль-Насра» Джона Дурана. Теперь команда из Стамбула следит за ситуацией в «Аль-Хиляле»: ждут расторжения контракта с Малкомом, а также определения цены на его одноклубника — левого защитника Ренана Лоди.

«Фенербахче» по своему статусу скорее сопоставим с «Зенитом». Но преимуществом турков перед петербуржцами является участие в еврокубках. В этом сезоне они начнут свой путь в Лиге чемпионов на стадии третьего квалификационного раунда. Кроме того, команду возглавляет легендарный Жозе Моуриньо, с которым хотят поработать многие футболисты.

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью globallookpress.com

Количественного недостатка в атакующих игроках у «Фенербахче» нет. Но тех, кто бы делал разницу, явно не хватает. Поэтому потенциальное подписание Малкома — это однозначно трансфер под стартовый состав.

Помимо Европы, Малком может рассмотреть вариант с возвращением на родину. По ходу сезона сообщалось, что в услугах нападающего заинтересован «Фламенго». Тогда клуб из Рио-де-Жанейро хотел усилиться перед клубным чемпионатом мира, но его отпугнула высокая стоимость футболиста. Сейчас же Малком может достаться бесплатно. Так почему бы красно-черным не вернуться к этому варианту?

Тем более, клуб продолжает поиски атакующих игроков. В частности, бразильцы ведут переговоры с московским «Динамо» по Хорхе Каррасскалю, а также изучает возможность трансфера Эсекьеля Барко из столичного «Спартака». Команду как раз покинул Жерсон, который был основным игроком на правом фланге атаки. Так что переход такого игрока, как Малком, выглядит вполне логичным.