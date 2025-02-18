Малком: возвращение в «Зенит» или продолжение карьеры в Саудовской Аравии?

Как сообщает «Р-Спорт», игрок хотел вернуться в Россию, но «Зенит» не смог договориться с саудовским клубом. Свою встречу с президентом «Зенита» Александром Медведевым подтвердил в интервью Sport24 агент бразильца Фернандо Гарсия. При этом он отметил , что на данный момент переговоров о переходе Малкома в «Зенит» нет. Тем не менее, не исключается, что бразильский футболист вернется в петербургский клуб предстоящим летом.

После окончания последнего матча чемпионата с «Эр-Риядом» информация о возможном приходе Малкома появилась с новой силой. Всему виной — его конфликт с болельщиками «Аль-Хиляля». После игры Малком вместе с Сергеем Милинковичем-Савичем вступили в словесную перепалку с фанатами, которая продолжилась в социальных сетях, где призвали двух дорогостоящих легионеров покинуть клуб. Болельщики обвиняли бразильца и серба в недостаточной самоотдаче, из-за которой «Аль-Хиляль» в этом сезоне потерял лидерство в чемпионате Саудовской Аравии. Они освистали игроков. Серьезный негатив вызвала реакция Малкома, указавшего фанатам на чемпионскую нашивку за прошлый сезон. Однако часть фанатов саудовского клуба в соцсетях поддержали Малкома и Милинковича-Савича, списав все на эмоции.

Как вообще Малком выглядит в Саудовской Аравии?

Первый, прошлый сезон получился для бразильца и его команды блестящим. «Аль-Хиляль» под началом Жорже Жезуша смогла установить мировой рекорд по длительности победной серии во всех турнирах, выиграв 34 раза подряд. Команда оформила «требл» на национальной арене, выиграв и чемпионат, и Кубок, и Суперкубок страны. Единственная относительная неудача постигла «Аль-Хиляль» в азиатской Лиге чемпионов, где команда вылетела в полуфинале от «Аль-Айна» из ОАЭ, прервавшего победную серию команды Жезуша. Сам Малком также выдал отличный сезон: в 31 проведенном матче чемпионата на его счету оказалось 15 голов и 7 голевых передач. В Лиге чемпионов он провел 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Также бразилец блистал в Кубке (1+5 в 5 играх) и Суперкубке (3 гола в двух играх).

Малком AlHilal

В нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» выглядит не столь убедительно. Из трофеев пока завоеван лишь Суперкубок страны. В чемпионате команда чаще терять очки: к 20 турам у подопечных Жорже Жезуша 3 ничьи и два поражения. Два последних матча чемпионата «Аль-Хиляль» сыграл вничью, из-за чего отстал на 4 очка от «Аль-Иттихада». Из Кубка команда выбыла, уступив по пенальти «Аль-Иттихаду».

В этом сезоне Малком реже отличается результативными действиями, чем в предыдущем. Он отметился пятью голами и пятью передачами в 17 проведенных матчах чемпионата. По-своему мотивирует бразильца азиатская Лига чемпионов: там отметился все теми же пятью ассистами и одним голом за 529 проведенных минут в шести матчах.

При этом болельщики по-прежнему высоко ценят бразильца: по данным Sofascore, Малком является лучшим футболистом чемпионата по средней оценке за матч, опережая на 0.01 балла самого Карима Бензема из лидирующего «Аль-Иттихада». По ключевым передачам за игру бразилец с показателем 3,1 занимает второе место в лиге, уступая лишь Рияду Марезу. По количеству обводок за игру Малком — только тринадцатый в чемпионате, но по проценту удачных (59%) — в числе лидеров. В среднем в матчах чемпионата бразилец наносит по 2,1 удара за игру — высокий показатель по меркам закрытых лиг, но уступающий даже саудовскому партнеру с левого фланга атаки Салему Аль-Давсари (2,6).

Малком AlHilal

В последнем матче против «Эр-Рияда», вызвавшем конфликт Малкома и Милинковича-Савича с болельщиками, бразилец должен был заработать пенальти, но сальвадорский арбитр Иван Бартон не стал назначать одиннадцатиметровый. Это Жорже Жезуш прокомментировал на пресс-конференции, что «пенальти на Малкоме — пенальти во всем мире», и что «в Сальвадоре нет футбола». Кто знает, назначать рефери одиннадцатиметровый и реализуй его «Аль-Хиляль», сорвались ли болельщики на Малкоме?

Почему Малком может не чувствовать себя ценным игроком в «Аль-Хиляле»? В двух клубах, где бразилец проявлял себя лучшего всего — в «Бордо» и «Зените» — он был примой, самым статусным атакующим игроком команды, вокруг которого строилась вся игра. Здесь же иногда приходится уступать пальму первенства. В команде собрались сербы Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич (пусть и играющий опорника, но часто врывающийся в атаку), а также любящие ходить в атаку ныне травмированные крайние защитники Жоау Канселу и Ренан Лоди. Есть еще молодые бразильские форварды Кайо Сезар и Маркос Леонардо, входящий в пятерку лучших бомбардиров чемпионата. В таком «Аль-Хиляле» Малком не чувствует себя примой. Для бразильца в силу его характера важно, чтобы вся игра строилась вокруг него.

А «Аль-Хиляль» уже знает, кем хочет заменить Малкома в случае его ухода. Жорже Жезуш не раз подчеркивал, что хочет пригласить в саудовский клуб Мохамеда Салаха, так что на Ближнем Востоке ждут новостей по новому контракту египтянина с «Ливерпулем».

Малком и «Зенит»: какое место мог бы занять бразилец в обновленной команде Сергея Семака?

На любимый правый фланг атаки Малком точно не претендует: его занял дорогой новичок команды Луис Энрике. На позиции центрального атакующего полузащитника теперь будет выходить Максим Глушенков. Малком в Саудовской Аравии в последнее время выходит на позиции «десятки», и он в «Зените» мог бы рассматриваться на эту позицию. Глушенков, конечно, уступает Малкому по мастерству, однако он рассматривается важным россиянином с учетом лимита на легионеров.

Малком AlHilal

Малком имеет российский паспорт, но должен пройти консультацию ФИФА по вопросу смены футбольного гражданства. Если все пройдет гладко, вполне реалистично возвращение бразильца в петербургский клуб. Тем более «Зенит» в последнее время приучил к трансферам, которые не очень нужны с точки зрения укрепления состава. Вспомним Александра Соболева, который никак не может найти себя в Северной столице при живых Матео Кассьерре и Лусиано Гонду. Он был нужен «Зениту» не как игрок гарантированной основы, а как ослабление соперника.

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Малком же в любом статусе сильнее любого российского игрока атакующей группы «Зенита», так что Александр Медведев наверняка рассмотрит его покупку. А тремя «лимитчиками» в случае, если консультация ФИФА по вопросу футбольного гражданства не состоится, будут голкипер, Дуглас Сантос и Нуралы Алип, либо Андрей Мостовой.

Ждем разрешения ситуации, и летом «Зенит» наверняка попытается снова выйти на Малкома.