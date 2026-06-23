Франция подходит ко второму туру группы I, в котором могут решить задачу выхода в плей-офф. Победа над Сенегалом получилась достаточно убедительной, после тяжёлого первого тайма команда Дидье Дешама прибавила и выиграла 3:1. Ирак, наоборот, после поражения 1:4 от Норвегии оказался под давлением уже к середине группового этапа.

До матча 20 сек. 20 секунд

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23:45 Грэм Арнольд тоже изменил состав после поражения от Норвегии. Главное решение — замена в воротах: вместо Джалала Хасана вышел Ахмед Басиль. В первом туре Хасан допустил грубую ошибку, после которой Эрлинг Холанн забил Ираку, и тренерский штаб решил не оставлять этот эпизод без реакции. Есть ещё две перестановки в полевых позициях. Зидан Икбал и Ахмед Касем начинают матч с первых минут, а Али Джасим и Али Аль-Хамади остались в запасе. Для Ирака это попытка сделать середину поля плотнее и аккуратнее в работе с мячом, против Франции ошибки при выходе из обороны могут сразу превращаться в атаки Мбаппе, Барколя и Дембеле.

23:40 Дидье Дешам сделал три изменения по сравнению с матчем против Сенегала. Самое заметное — выход Брадли Барколя с первых минут. В первом туре он появился со скамейки и забил, а теперь получает шанс сразу добавить атаке скорости и прямоты на левом фланге. Также в стартовом составе появились Люка Динь и Ману Коне. Динь заменил Тео Эрнандеса слева в обороне, а Коне вышел вместо Орельена Чуамени в центре поля. Дезире Дуэ, Тчуамени и Тео начинают матч в запасе. Эти решения выглядят как попытка сделать Францию динамичнее с самого начала. В игре с Сенегалом команда Дешама долго входила в ритм, а теперь должна быстрее продвигать мяч вперёд и активнее нагружать фланги, особенно с учётом тяжёлой погоды в Филадельфии.

23:35 Матч обслужит канадская бригада арбитров во главе с Дрю Фишером. Он входит в список ФИФА с 2015 года, а эта встреча станет для него первой на ЧМ-2026 в роли главного судьи. Ранее Фишер работал в MLS, на клубном чемпионате мира и Олимпийских играх. Всего на счету арбитра 323 матча во всех турнирах. За это время он показал 1072 жёлтые карточки, 37 раз удалял игроков и назначил 96 пенальти. На линиях Фишеру помогут соотечественники Майкл Барвеген и Льес Арфа. Четвёртым судьёй назначен швейцарец Сандро Шерер. За ВАР отвечает Джозеф Дикерсон из США.

23:30 В Филадельфии перед матчем резко ухудшилась погода. По прогнозу, через город проходят сильный дождь и порывистый ветер, а интенсивность осадков местами может превышать один дюйм в час. Это создаёт риск подтоплений, а дожди и грозы, как ожидается, сохранятся днём и вечером. На 14:15 по местному времени для Филадельфии объявлено предупреждение о возможности сильных гроз, оно действует до 21:00. Основные угрозы — разрушительные порывы ветра, крупный град и возможные торнадо. Не исключено, что нас ждёт первый перенос матча на этом ЧМ.

Предупреждение об опасности на стадионе globallookpress.com

23:25 А вот состав сборной Ирака: Басиль, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем, Хуссейн.

23:23 Сборная Франции начинает в таком составе: Меньян, Динь, Упамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Барколя.

23:20 Главной фигурой всё равно остаётся Килиан Мбаппе. После дубля Сенегалу он снова напомнил, что в составе сборной Франции автоматически становится одним из лучших футболистов мира. Если Ирак даст ему пространство за спиной защитников или позволит принимать мяч в полуфланге, матч быстро уйдёт от команды Арнольда.

23:15 В центре поля ожидается Ману Коне. Он может заменить Орельена Чуамени и добавить Франции больше движения в продвижении мяча. В первом туре команда слишком долго раскачивала атаки, и против Ирака задача будет понятной — быстрее доставлять мяч Олисе, Дембеле, Барколя и Мбаппе, пока соперник не успел собрать плотный блок.

23:10 Дешам вряд ли будет резко перестраивать команду после победы, но несколько изменений напрашиваются. Барколя может выйти слева с первых минут вместо Дезире Дуэ — гол против Сенегала стал хорошим аргументом, а Франции нужна вертикальность сразу, а не только после часа игры. Ещё одна перестановка — Люка Динь вместо Тео Эрнандеса на левом фланге обороны.

23:05 Есть и интрига в воротах. После тяжёлого матча Джалала Хасана против Норвегии появится Ахмеда Басиль. Ирак пытается успокоить последнюю линию перед встречей с одной из самых сильных атак турнира.

23:00 В атаке у Ирака есть понятный ориентир — Аймен Хусейн. Он забил Норвегии, хорошо работает корпусом и может цепляться за длинные передачи. Рядом с ним ожидается Али Аль-Хамади, а за продвижение и первые передачи вперёд должны отвечать Амир Аль-Аммари, Али Джасим и Зидан Икбал.

22:55 Поражение Ирака от Норвегии было болезненным не только из-за счёта, Ирак пропустил после ошибок, усталости и потери структуры. Против Франции такие эпизоды почти гарантированно превращаются в голевые моменты. Поэтому главный вопрос к Арнольду — не только состав, а дисциплина, насколько компактно команда сможет держать 4-4-2 и не разрываться между прессингом и низким блоком.