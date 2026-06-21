22 июня в рамках второго тура группы J ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Австрия. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
Аргентина: настоящая проверка
Перед матчем: Аргентинцы благодаря лучшей разнице мячей лидирует в группе J по итогам первого тура.
Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 аргентинцы без особых проблем обыграли Алжир со счетом 3:0.
В контрольных встречах перед мундиалем «альбиселесте» обыграли поочередно Гондурас (2:0) и Исландию (3:0).
Состояние команды: Действующие чемпионы мира уверенно стартовали на мундиале, подтвердив свой статус фаворита более чем.
Матч с Австрией по праву считается проверкой не только для альпийской сборной, но и для самой Аргентины, ведь подопечные Ральфа Рангника куда более организованная и сбалансированная команда в отличие от Алжира.
Австрия: заявка на второе место
Перед матчем: Европейская команда только из-за худшей разницы мячей занимает второе место в своей группе с тремя набранными очками.
Последние матчи: Австрийцы уверенно начали ЧМ-2026, обыграв в матче первого тура команду Иордании со счетом 3:1.
Перед мундиалем австрийцы провели одну встречу, минимально обыграв Тунис.
Состояние команды: Сборная Австрии по праву считается главным фаворитом на второе место в группе, но вряд ли команда Ральфа Рангника хочет довольствоваться меньшим.
Альпийцы два года назад на Евро-2024 вполне успешно провели групповой этап, где оказались выше признанных грандов из Франции и Нидерландов. Что на сей раз придумает экс-функционер «Локомотива», чтобы об отдалённых потомках «вундертим» почти столетней давности заговорили вновь?
Статистика для ставок
- Аргентина выиграла восемь игр подряд
- Австрия не проигрывала в шести играх подряд
- Команды однажды сыграли друг против друга в далеком 1990-м году и разошлись миром — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины очевидным фаворитом с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.10, а победа сборной Австрии — в 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.83.
Прогноз: Австрия умеет и любит приятно удивлять, к тому же команда будет явно настроена дать бой действующим чемпионам мира, что те могут и потерять очки в этой встрече.
Ставка: Австрия не проиграет за 2.29.
Прогноз: Обе команды лучше проводят именно вторые таймы, и именно они порадуют зрителей голами.
Ставка: Второй тайм результативнее первого за 2.16