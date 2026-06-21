Австрия отберет очки у действующих чемпионов мира?

прогноз на исход в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.29

22 июня в рамках второго тура группы J ЧМ-2026 сыграют Аргентина и Австрия. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

Аргентина: настоящая проверка

Перед матчем: Аргентинцы благодаря лучшей разнице мячей лидирует в группе J по итогам первого тура.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 аргентинцы без особых проблем обыграли Алжир со счетом 3:0.

В контрольных встречах перед мундиалем «альбиселесте» обыграли поочередно Гондурас (2:0) и Исландию (3:0).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Действующие чемпионы мира уверенно стартовали на мундиале, подтвердив свой статус фаворита более чем.

Матч с Австрией по праву считается проверкой не только для альпийской сборной, но и для самой Аргентины, ведь подопечные Ральфа Рангника куда более организованная и сбалансированная команда в отличие от Алжира.

Австрия: заявка на второе место

Перед матчем: Европейская команда только из-за худшей разницы мячей занимает второе место в своей группе с тремя набранными очками.

Последние матчи: Австрийцы уверенно начали ЧМ-2026, обыграв в матче первого тура команду Иордании со счетом 3:1.

Перед мундиалем австрийцы провели одну встречу, минимально обыграв Тунис.

Состояние команды: Сборная Австрии по праву считается главным фаворитом на второе место в группе, но вряд ли команда Ральфа Рангника хочет довольствоваться меньшим.

Альпийцы два года назад на Евро-2024 вполне успешно провели групповой этап, где оказались выше признанных грандов из Франции и Нидерландов. Что на сей раз придумает экс-функционер «Локомотива», чтобы об отдалённых потомках «вундертим» почти столетней давности заговорили вновь?

На что ставят в матче Аргентина — Австрия Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Австрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Аргентина выиграла восемь игр подряд

Австрия не проигрывала в шести играх подряд

Команды однажды сыграли друг против друга в далеком 1990-м году и разошлись миром — 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Аргентины очевидным фаворитом с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.10, а победа сборной Австрии — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.83.

Прогноз: Австрия умеет и любит приятно удивлять, к тому же команда будет явно настроена дать бой действующим чемпионам мира, что те могут и потерять очки в этой встрече.

2.29 Австрия не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Аргентина — Австрия принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Австрия не проиграет за 2.29.

Прогноз: Обе команды лучше проводят именно вторые таймы, и именно они порадуют зрителей голами.

2.16 Второй тайм результативнее первого Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч Аргентина — Австрия позволит вывести на карту выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Второй тайм результативнее первого за 2.16