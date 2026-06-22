Месси ведет Аргентину ко второй победе на мундиале

В понедельник, 22 июня, сборные Аргентины и Австрии сыграют между собой в рамках второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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38' Г-ОООООООО-Л! Аргентина! Лионель Месси!

37' Неудачная передача Кристиана Ромеро (Аргентина) в простой ситуации и мяч перешел к австрийцам.

36' Энцо Фернандес (Аргентина) получил передачу в середине штрафной, но поему-то не стал бить, а прострелил в пустоту.

35' Марсель Забитцер (Австрия) получил по ногам от Лионеля Месси (Аргентина) и австрийцы перешли в свою атаку.

33' Затяжная позиционная атака Аргентины развивается неспешно — мяч двигается вдоль центральной линии поля.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

31' Промчался по правой бровке Лаутаро Мартинес (Аргентина) и прострелил на линию штрафной, однако мяч был перехвачен Кевином Дансо (Австрия).

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 2 59 Владение мячом 41 0 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 5 Фолы 4

30' Лионель Месси (Аргентина) сыграл на добивании при отскоке от вратаря, но мяч застрял в частоколе ног защитников.

29' Лаутаро Мартинес (Аргентина) в падении через себя выбил мяч из своей штрафной, разрядив обстановку у ворот после подачи углового австрийцами.

28' Конрад Лаймер (Австрия) пофинтил у лицевой линии слева и заработал для своей команды угловой.

27' Игра возобновилась! В атаку отправилась европейская сборная.

24' Стартовала рекламная пауза! Футболисты отправились попить водички.

23' Марсель Забитцер (Австрия) нанес удар по воротам с угла штрафной — мяч попал в аргентинского футболиста и улетел на угловой.

22' Родриго Де Пауль (Аргентина) получил повреждение и ему оказывают медицинскую помощь за пределами поля.

21' Лаутаро Мартинес (Аргентина) жестко сыграл против Конрада Лаймера (Австрия), тот упал на газон, а аргентинец принес ему извинения.

20' Аргентинцы всем составом перешли на половину поля соперника и прижали австрийцев к воротам.

19' Лионель Месси (Аргентина) выполнил сольный проход к воротам соперника, а Давид Алаба (Австрия), выбивая у него мяч, едва не отправил его в свои ворота.

18' Алексис Мак Аллистер (Аргентина) был сбит в центре поля при попытке выполнить заброс в штрафную австрийцев.

17' Марсель Забитцер (Австрия) опасно прострелил с левой бровки вдоль ворот соперника, но сразу два партнера пробежали мимо мяча.

15' Науэль Молина (Аргентина) остановил сольный проход Давида Алабы (Австрия) и выбил мяч за пределы поля.

14' Пауль Ваннер (Австрия) получил по ногам в двух метрах от штрафной площади соперника, это перспективный стандарт для европейской сборной.

12' Кевин Дансо (Австрия) сбросил головой мяч в центр штрафной, нотам его перехватил Лисандро Мартинес (Аргентина).

11' Михаэль Грегорич (Австрия) в борьбе за мяч в центре поля потерял бутсу, судья зафиксировал фол.

10' Романо Шмид (Австрия) перестарался в прессинге и сфолил в линии атаки на Факундо Медине (Аргентина).

Лионель Месси globallookpress.com

09' Лионель Месси (Аргентина) мажет! Аргентинская звезда не забила — мяч пролетел рядом с правой стойкой ворот!

08' Судья принял решение — пенальти!

07' Амин Омар пошел смотреть телевизор! Какое же решение будет принято?

05' Пока оказывают медицинскую помощь Лаутаро Мартинесу (Аргентина), арбитры ВАР смотрят этот момент на предмет назначения пенальти!

04' Лаутаро Мартинес (Аргентина) практически вышел один на один с голкипером, но в шикарном подкате мяч у него выбил Штефан Пош (Австрия).

03' Тьяго Альмада (Аргентина) прострелил от лицевой линии, но раздался свисток арбитра — ранее был зафиксирован офсайд.

02' Аргентинцы с первых секунд взяли мяч под свой контроль и перешли в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч Аргентина — Австрия начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:55 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

19:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:40 В Техасе в июне традиционно стоит сильная жара. Однако стадион в Арлингтоне оборудован раздвижной крышей и мощной системой климат-контроля, поэтому внутри арены для игроков и зрителей поддерживаются комфортные условия (+22°C), защищающие от внешнего зноя.

19:35 Главным арбитром встречи назначен Амин Омар из Египта.

19:30 Стартовый состав Аргентины: Мартинес Эмилиано, Молина Науэль, Ромеро Кристиан, Мартинес Лисандро, Медина Факундо, Де Пауль Родриго, Мак Аллистер Алексис, Фернандес Энцо, Альмада Тьяго, Месси Лионель, Мартинес Лаутаро.

19:25 Стартовый состав Австрии: Шлагер Александер, Пош Штефан, Дансо Кевин, Алаба Давид, Лаймер Конрад, Зайвальд Николас, Шлагер Ксавер, Шмид Романо, Ваннер Пауль, Забитцер Марсель, Грегорич Михаэль.

19:20 Сегодняшний матч пройдет в Арлингтоне на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум», который вмещает 105 000 зрителей.

19:15 Действующие чемпионы мира стремятся снять все вопросы о выходе из группы досрочно. Главная индивидуальная цель — помочь Лионелю Месси, который в прошлом туре оформил хет-трик, забить еще один гол. Это позволит ему обойти Мирослава Клозе (у обоих сейчас по 16 мячей) и стать единоличным лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

19:10 Аргентинцы находятся в невероятной форме, имея серию из 8 побед подряд во всех матчах. Команда Лионеля Скалони демонстрирует идеальный баланс: за этот период они забили 24 гола и пропустили всего 1. В первом туре ЧМ-2026 Аргентина уверенно разгромила Алжир со счетом 3:0.

19:05 Для австрийцев, которые вернулись на мундиаль спустя 28 лет, это главный вызов года. Команда Ральфа Рангника мотивирована доказать, что способна конкурировать с мировыми гигантами благодаря агрессивному прессингу. Очки в этой игре почти гарантируют им плей-офф.

19:00 Австрийцы под руководством Рангника набрали отличный ход — 10 побед в последних 12 встречах. Команда играет в энергозатратный футбол, но имеет кадровые проблемы в обороне из-за травмы Штефана Поша. В 1-м туре ЧМ-2026 Австрия обыграла Иорданию со счетом 3:1.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.29

18:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Аргентина — Австрия. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.