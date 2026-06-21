прогноз на матч группы J ЧМ‑2026, ставка за 2.00

23 июня во втором туре группового этапа в квартете J на чемпионате мира по футболу сыграют Иордания и Алжир. Начало встречи — 06:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Иордания

Турнирное положение: Сборная Иордании после первого тура занимает третью строчку в группе J, не набрав очков после поражения на старте турнира. Команда делит аутсайдерские позиции в квартете со своим нынешним соперником.

Последние матчи: В дебютном для себя матче на чемпионатах мира иорданцы уступили крепкой сборной Австрии со счетом 1:3.

Ранее, в рамках подготовки к мундиалю, Иордания сыграла в товарищеских поединков против Колумбии (0:2), Швейцарии (1:4), Нигерии (2:2) и Коста-Рики (2:2).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: Несмотря на итоговые 1:3 против австрийцев, списывать Иорданию со счетов рано. Команда продемонстрировала сумасшедшую самоотдачу и моментами всерьез закрывала европейцев в их штрафной. Главная проблема — позиционные провалы в защите и обидный автогол Язана Аль-Араба, который надломил коллектив в концовке.

В атаке вся надежда снова ложится на индивидуальное мастерство лидера Али Олвана, забившего единственный мяч в первом туре, однако против прагматичного Алжира одной лишь самоотдачи иорданцам может не хватить.

Алжир

Турнирное положение: Сборная Алжира замыкает таблицу квартета J после первого раунда группового этапа ЧМ-2026. Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей «лисы пустыни» расположились на четвертом месте, имея в активе 0 очков.

Последние матчи: На старте чемпионата мира алжирцы разгромно проиграли сборной Аргентине со счетом 0:3, попав под бенефис Лионеля Месси, который оформил хет-трик.

До старта мирового первенства подопечные Владимира Петковича провели насыщенный отрезок: разгромили Боливию со счетом 4:0, обыграли Нидерланды со счетом 1:0 и сыграли вничью против Уругвая (0:0).

Не сыграют: все лидеры на ЧМ‑2026.

Состояние команды: Стартовый разгром от Аргентины сильно ударил по амбициям Алжира. Команда неплохо контролировала мяч (52% владения), но показала абсолютно беззубый футбол на финальной трети поля, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника. Защитная линия во главе с Аиссой Манди буквально разваливалась под давлением прессинга.

Тренерскому штабу необходимо срочно освежать атаку и возвращать в стартовый состав Рияда Мареза и Мохамеда Амуру, которые начинали прошлый матч на скамейке, иначе взломать низкий оборонительный блок Иордании будет крайне тяжело.

На что ставят в матче Иордания — Алжир Букмекерские коэффициенты на матч Иордания — Алжир: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Алжир забивает в четырех из последних пяти матчей во всех турнирах

Сборная Иордании пропустила девять мячей в трех предыдущих встречах

Иордания еще ни разу в истории не побеждала Алжир в официальных турнирах ФИФА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Алжира дают 1.57 а на Иорданию — 6.00, ничью букмекеры оценивают в 4.20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.85, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.93.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных. Иордания показала, что может цепляться в каждом моменте, а Алжир должен пройти терапию голами после Аргентины.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Иордания — Алжир позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе команды смогут забить в матче за 2.00.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что Алжир сможет задушить соперника в защите и не пропустить в этом поединке.

2.45 Сухая победа Алжира Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Иордания — Алжир принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Сухая победа сборной Алжира в матче за 2.45.