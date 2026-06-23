Встреча имеет решающее значение для обеих команд. После поражений в первом туре любая потеря очков существенно осложнит перспективы выхода в плей-офф. Иордания наверняка сделает ставку на компактную оборону и быстрые переходы через Аль-Тамари и Олвана, тогда как Алжир будет стремиться контролировать мяч и использовать преимущество в классе исполнителей. Учитывая кадровый потенциал, глубину состава и международный опыт, именно алжирцы выглядят более подготовленными к подобным матчам.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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2 минуты

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01' Последовала отличная подача в район правого угла вратарской, откуда головой пробил набегавший Аль-Рашдан, но не попал в створ.

01' Иорданцы заработали опасный штрафной на правом фланге.

01' Матч начался! С центра разыграли футболисты сборной Иордании!

До матча

05:56 Гимны исполнены! Матч скоро начнётся.

05:54 Исполняются государственные гимны сборных.

05:52 Команды появились на поле.

05:45 В Санта-Кларе солнечно, +21 градус.

05:40 Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения); Ассистент: Томаж Кланчник (Словень-Градец, Словения); Ассистент: Андраж Ковачич (Любляна, Словения); Резервный: Ошейн Нейшн (Ямайка).

05:32 Алжир: Лука Зидан, Рафик Белгали, Айсса Манди, Рами Бенсебаини, Райан Аит-Нури, Фарес Шаиби, Ибрахим Маза, Хишем Будауи, Рамиз Зерруки, Рияд Марез, Амин Гуири.

05:30 Иордания: Язид Абу Лайла, Язан Аль-Араб, Эхсан Хаддад, Моханнад Абу Таха, Абдалла Насиб, Хусам Абу Дагаб, Низар Аль-Рашдан, Нур Аль-Равабдех, Мусса Аль-Тамари, Али Олван, Махмуд Аль-Мард.

05:25 Матч пройдёт на стадионе «Левайс» (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимостью 68 500 зрителей.

05:20 Иордания и Алжир встречались между собой лишь один раз — в товарищеском матче 2004 года. Тогда победителя выявить не удалось, а встреча завершилась со счётом 1:1.

05:15 Алжир подходит ко второму туру в статусе фаворита и имеет значительно больше опыта выступлений на крупных международных турнирах. В стартовом матче команда Владимира Петковича уступила Аргентине (0:3), однако итоговый счёт не полностью отражает содержание игры. Алжирцы пытались сдерживать одного из главных претендентов на титул и долгое время сохраняли организованность в обороне. Тем не менее атака практически не создала угрозы: показатель xG составил всего 0,33 против 1,26 у аргентинцев, а ударов в створ не было вовсе. Ожидается, что против Иордании Петкович внесёт серьёзные изменения в состав. В старт может вернуться Рияд Марез, на счету которого 38 голов за национальную команду, а также Мохамед Амура, который в квалификации отметился 10 голами и 4 результативными передачами.

05:10 Для сборной Иордании дебютный чемпионат мира продолжается матчем, который может стать определяющим в борьбе за выход из группы. Несмотря на поражение от Австрии (1:3), команда Жамаля Селлами оставила достойное впечатление. Иорданцы не закрылись в обороне, а пытались отвечать сопернику собственными атаками, завершив встречу с равным количеством ударов (11:11). Однако качество моментов оказалось несопоставимым: показатель ожидаемых голов составил лишь 0,46 xG против 1,69 у австрийцев. Главной проблемой остаётся оборона: против более статусных соперников Иордания пропускала минимум два мяча в шести последних подобных матчах, включая встречи со Швейцарией (1:4), Колумбией (0:2), Нигерией (2:2) и Марокко (2:2).

05:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.93.