Кто окажется на грани вылета из ЧМ-2026?

прогноз на битву за невылет из ЧМ-2026, ставка за 1.93

22 июня в рамках второго тура группы J ЧМ-2026 сыграют Иордания и Алжир. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

Иордания

Турнирное положение: Иордания не сумела разжиться очками после стартового тура группового раунда мундиаля и занимает третью позицию.

Команда на три очка отстаёт как от лидирующей в квартете Аргентины, так и от второй в таблице Австрии, а также по разнице мячей опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в первом выступлении на чемпионате мира сборная потерпела поражение, которое ей нанесла Австрия (1:3).

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К мировому форуму в Северной Америке ближневосточный коллектив также подошёл с неудачей, когда на нейтральном поле в товарищеской встрече проиграл Колумбии (0:2).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Сабра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, пять из которых были контрольными, Иордания ни разу не победила при трех поражениях и трех ничьих.

Подобная форма не убеждает в хороших шансах ближневосточной сборной на три очка. К тому же, ей предстоит сыграть против соперника более высокого класса.

Али Ольван — автор пока что единственного гола команды на ЧМ-2026.

Алжир

Турнирное положение: Алжир также подходит ко второму туру нынешней стадии ЧМ-2026 без очков и замыкает турнирную таблицу.

Команда на три очка отстаёт от лидирующей в квартете Аргентины и второй Австрии, тогда как нынешний соперник опережает её за счёт одного забитого мяча.

Последние матчи: на старте чемпионата мира 2026 года сборная не просто потерпела поражение от Аргентины, а была разгромлена — 0:3.

При этом в заключительном контрольном поединке накануне североамериканского мундиаля африканцы одержали крупную победу над Боливией (4:0) в товарищеской встрече.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах разного статуса Алжир проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Тем самым сборной вполне по силам взять три очка, не говоря уже о том, что она превосходит своих оппонентов как по игре, так и по классу исполнителей.

Команда пока что не забивала на ЧМ-2026.

На что ставят в матче Иордания — Алжир Букмекерские коэффициенты на матч Иордания — Алжир: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Иордании забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей Алжир забивал меньше 1,5 голов

в четырех из семи последних матчей Алжира забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 4.26, успех Иордании — в 5.76.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.93 и 1.89.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей ближневосточной сборной забивали больше 3,5 голов. Команда помногу пропускает и нередко забивает, поэтому есть основания ожидать результативную игру.

Тем временем, в двух последних поединках африканской команды было забито больше 2,5 голов.

1.93 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Иордания — Алжир принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей Иордании.

3.33 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.33 на матч Иордания — Алжир принесёт прибыль 2330₽, общая выплата — 3330₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.33