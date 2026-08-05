прогноз на матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.50

6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Риека» и «Ильвес». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Риека»

Турнирное положение: «Риека» в своем чемпионате сыграла только один матч. Плюс удалось пройти один раунд квалификации Лиги конференций.

При этом «Риека» победила во всех 3 своих матчах нового сезона. Притом все виктории получились с разницей в один мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Риека» одолела «Рудеш» (2:1).

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До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Дерри Сити». В обоих матчах хорваты праздновали минимальный успех.

При этом «Риека» в трех последних матчах пропустила всего один раз. Вообще же, оборона «Риеки» считается ее сильнейшим звеном.

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Состояние команды: «Риека» постепенно набирает обороты. Вот только забила команда всего 4 мяча в трех матчах. Пора прибавлять в плане реализации!

Наверняка хорваты будут действовать в привычном для себя ритме. Команда явно намерена решить исход противостояния в первой встрече.

«Ильвес»

Турнирное положение: «Ильвес» в чемпионате Финляндии не блещет. Команда находится на 9-м месте турнирной таблицы.

Причем «Ильвес» в 18 поединках своего чемпионата настрелял 29 мячей. А вот пропустила в них команда 31 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем туре чемпионата команда с минимальным счетом уступила «Оулу».

А вот в минувшем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла «Стьярнан». Минимально проиграв в первом матче, в ответном финны победили (2:1) и были сильнее в серии пенальти.

В 5 своих последних матчах «Ильвес» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Ильвес» имеет не столь надежные тылы. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.

Финны не испытывают недостатка в игровой практике. Вот только результаты команды никак не назовешь стабильными.

Так или иначе «Ильвес» постарается не дать разбежаться хорватам. К тому же команда способна выдать отдельный яркий поединок. А уж свой шанс у ворот «Риеки» она найдет.

На что ставят в матче Риека — Ильвес Букмекерские коэффициенты на матч Риека — Ильвес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Риека» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 6.50, а победа соперника — в 15.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: Хорваты пребывают на некотором подъеме, тогда как финны способны преуспеть в контригре.

2.50 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Риека» — «Ильвес» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Обе забьют за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Риека» — «Ильвес» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдет