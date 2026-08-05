6 августа в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Риека» и «Ильвес». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Риека»
Турнирное положение: «Риека» в своем чемпионате сыграла только один матч. Плюс удалось пройти один раунд квалификации Лиги конференций.
При этом «Риека» победила во всех 3 своих матчах нового сезона. Притом все виктории получились с разницей в один мяч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Риека» одолела «Рудеш» (2:1).
До того команда в квалификации Лиги конференций прошла «Дерри Сити». В обоих матчах хорваты праздновали минимальный успех.
При этом «Риека» в трех последних матчах пропустила всего один раз. Вообще же, оборона «Риеки» считается ее сильнейшим звеном.
Состояние команды: «Риека» постепенно набирает обороты. Вот только забила команда всего 4 мяча в трех матчах. Пора прибавлять в плане реализации!
Наверняка хорваты будут действовать в привычном для себя ритме. Команда явно намерена решить исход противостояния в первой встрече.
«Ильвес»
Турнирное положение: «Ильвес» в чемпионате Финляндии не блещет. Команда находится на 9-м месте турнирной таблицы.
Причем «Ильвес» в 18 поединках своего чемпионата настрелял 29 мячей. А вот пропустила в них команда 31 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем туре чемпионата команда с минимальным счетом уступила «Оулу».
А вот в минувшем раунде квалификации Лиги конференций команда прошла «Стьярнан». Минимально проиграв в первом матче, в ответном финны победили (2:1) и были сильнее в серии пенальти.
В 5 своих последних матчах «Ильвес» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Ильвес» имеет не столь надежные тылы. Да и проблемы с реализацией решить пока не удается.
Финны не испытывают недостатка в игровой практике. Вот только результаты команды никак не назовешь стабильными.
Так или иначе «Ильвес» постарается не дать разбежаться хорватам. К тому же команда способна выдать отдельный яркий поединок. А уж свой шанс у ворот «Риеки» она найдет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Риека» считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 6.50, а победа соперника — в 15.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.50, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: Хорваты пребывают на некотором подъеме, тогда как финны способны преуспеть в контригре.
Ставка: Обе забьют за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться больше трех раз.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Риека» в кадровом плане смотрится предпочтительнее оппонента
- Хорваты победили в трех последних поединках
- «Ильвес» до последней коллизии победил 2 раза подряд
- Финны в среднем пропускают реже 2 мячей за матч
- Хорваты все три свои победы добыли с разницей в один мяч