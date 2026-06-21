прогноз на матч чемпионата мира 2026 года, ставка за 1.71

23 июня во втором туре чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Норвегия и Сенегал. Начало встречи — 3:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.

Норвегия

Турнирное положение: после первого тура Норвегия возглавляет группу I на ЧМ‑2026 с 3 очками.

Последние матчи: против Ирака (4:1) сложно Норвегии было лишь в первые 40 минут, а после этого соперник устал отбиваться, и сказался класс команды. Уже к перерыву Холанн оформил дубль, а после перерыва отличились защитник Остигор, а 4‑й мяч залетел в результате автогола.

Ранее были ничья в товарищеском матче с Марокко (1:1) и победа над Швецией (3:1).

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Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: подопечных Столе Сольбаккена причисляют к теневым фаворитам чемпионата и неспроста: почти все лидеры сборной (Холанн, Эдегор, Серлот, Нуса) находятся в расцвете сил и играют в топовых европейских командах, а футбол в стране на небывалом подъёме. В первом туре Норвегия одержала разгромную победу и намерена обеспечить себе выход в плей‑офф.

Сенегал

Турнирное положение: пока Сенегал не имеет очков в группе I на ЧМ‑2026 после первого тура.

Последние матчи: против Франции команда смогла продержаться лишь первый тайм, а после первого тайма всё встало на свои места, и «трёхцветные» уверенно взяли три очка. Единственный гол в компенсированное время забил хавбек «ПСЖ» Ибраим Мбайе.

До этого была ничья в товарищеской игре с Саудовской Аравией (0:0) и поражение от США (2:3).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: сейчас Сенегал переживает не лучшие времена в своей истории. Прежние звёзды — Кулибали и Мане, а новые в лице Джексона, Камара и Ниакате — не достигли и близко такого уровня, являясь средними футболистами европейского уровня. Да и фигура тренера Папа Тиава не внушает должного уважения.

На что ставят в матче Норвегия — Сенегал Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Сенегал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2006 году в товарищеском матче Сенегал выиграл со счётом 2:1.

В трёх последних встречах Сенегал только раз сыграл вничью.

Франция победила в 3 из 4 последних встреч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегии дают 2,38, а на Сенегал — 3,1, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.

Прогноз: сейчас Норвегия выглядит предпочтительнее, хоть у неё был слабый соперник в лице Ирака, но видно, что сборная в хорошем тонусе, а Холанн и Эдегор настроены серьёзно проявить себя на мундиале. Сенегал довольно средне смотрелся с Францией и почти ничего не создал в атаке.

1.71 Победа Норвегии с форой 0 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Норвегия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Основная ставка: победа Норвегии с форой 0 за 1,71.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

2.38 Чистая победа Норвегии Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Норвегия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Дополнительная ставка: чистая победа Норвегии за 2,38.