23 июня во втором туре чемпионата мира 2026 года по футболу сыграют Норвегия и Сенегал. Начало встречи — 3:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.71.
Норвегия
Турнирное положение: после первого тура Норвегия возглавляет группу I на ЧМ‑2026 с 3 очками.
Последние матчи: против Ирака (4:1) сложно Норвегии было лишь в первые 40 минут, а после этого соперник устал отбиваться, и сказался класс команды. Уже к перерыву Холанн оформил дубль, а после перерыва отличились защитник Остигор, а 4‑й мяч залетел в результате автогола.
Ранее были ничья в товарищеском матче с Марокко (1:1) и победа над Швецией (3:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: подопечных Столе Сольбаккена причисляют к теневым фаворитам чемпионата и неспроста: почти все лидеры сборной (Холанн, Эдегор, Серлот, Нуса) находятся в расцвете сил и играют в топовых европейских командах, а футбол в стране на небывалом подъёме. В первом туре Норвегия одержала разгромную победу и намерена обеспечить себе выход в плей‑офф.
Сенегал
Турнирное положение: пока Сенегал не имеет очков в группе I на ЧМ‑2026 после первого тура.
Последние матчи: против Франции команда смогла продержаться лишь первый тайм, а после первого тайма всё встало на свои места, и «трёхцветные» уверенно взяли три очка. Единственный гол в компенсированное время забил хавбек «ПСЖ» Ибраим Мбайе.
До этого была ничья в товарищеской игре с Саудовской Аравией (0:0) и поражение от США (2:3).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: сейчас Сенегал переживает не лучшие времена в своей истории. Прежние звёзды — Кулибали и Мане, а новые в лице Джексона, Камара и Ниакате — не достигли и близко такого уровня, являясь средними футболистами европейского уровня. Да и фигура тренера Папа Тиава не внушает должного уважения.
Статистика для ставок
- В 2006 году в товарищеском матче Сенегал выиграл со счётом 2:1.
- В трёх последних встречах Сенегал только раз сыграл вничью.
- Франция победила в 3 из 4 последних встреч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегии дают 2,38, а на Сенегал — 3,1, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идёт за 1,88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,94.
Прогноз: сейчас Норвегия выглядит предпочтительнее, хоть у неё был слабый соперник в лице Ирака, но видно, что сборная в хорошем тонусе, а Холанн и Эдегор настроены серьёзно проявить себя на мундиале. Сенегал довольно средне смотрелся с Францией и почти ничего не создал в атаке.
Основная ставка: победа Норвегии с форой 0 за 1,71.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: чистая победа Норвегии за 2,38.