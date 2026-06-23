Норвегия вернулась на чемпионат мира впервые за 28 лет и сразу показала, что приехала не просто участвовать. Победа 4:1 над Ираком вывела команду Столе Сольбаккена в лидеры группы I по разнице мячей. Сенегал после поражения 1:3 от Франции оказался в другой ситуации — поражение в Нью-Джерси не оставит команде шанса на плей-офф.

До матча 20 сек. 20 секунд

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02:55 Главные действующие лица появляются на газоне «MetLife Stadium». Звучат гимны команд-участниц. Игра вот-вот начнется!

02:45 До стартового свистка остается 15 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

02:40 Сейчас в Ист-Ратерфорде пасмурная дождливая погода, во время матча температура будет около +21℃.

02:35 Главным арбитром встречи назначен Вилтон Сампайо из Бразилии.

02:30 Стартовый состав Норвегии: Нюланд Эрьян, Рюэрсон Юлиан, Айер Кристоффер, Торбьерн Хеггем, Вольфе Мёллер Давид, Эдегор Мартин, Берге Сандер, Эурснес Фредрик, Сёрлот Александр, Холанн Эрлинг, Нуса Антонио.

02:25 Стартовый состав Сенегала: Менди Эдуар, Дьятта Крепен, Кулибали Калиду, Ньякат Мусса, Диуф Малик, Камара Ламин, Гейе Идрисса, Гуйе Папе, Сарр Исмаила, Джексон Николас, Мане Садио.

02:20 Погода и поле тоже могут вмешаться, матч пройдёт на «MetLife Stadium», и перед встречей в Ист-Ратерфорде уже прошли сильные дожди и грозы, а рядом со стадионом фиксировали стоячую воду на дорогах. Для открытой арены это важный фактор — мокрое поле может ускорить мяч, усложнить контроль и сделать игру более рваной. Сольбаккен также обращал внимание на состояние газона — по словам тренера, поле кажется коротким и жёстким, что может мешать командам, которые хотят долго владеть мячом. Дождь способен частично смягчить это ощущение, но вместе с тем добавит больше ошибок на приёме и передачах.

02:15 Главный вопрос — сможет ли Норвегия сохранить свою структуру при потере мяча. Сольбаккен отдельно говорил, что Сенегал опасен скоростью, контратаками и флангами. Норвегия любит атаковать большими силами, но против Мане и Исмаилы Сарра каждый высокий фулбек и каждая потеря в центре становятся риском.

02:10 Сольбаккен, скорее всего, сохранит основу, которая разгромила Ирак. В атаке снова ожидается тройка Антонио Нуса — Эрлинг Холанн — Александер Сёрлот. Это очень понятный, но неприятный для соперника набор: скорость и дриблинг Нуса, мощь Холанна в штрафной и физика Сёрлота на фланге. Центр поля держится на Мартине Эдегоре. Против Ирака у него было достаточно пространства, чтобы управлять темпом, но с Сенегалом всё будет сложнее. Идрисса Гейе, Пап Гейе и Ламин Камара могут навязать более жёсткую борьбу и лишить Норвегию спокойного продвижения через середину.

02:05 Норвегия начала турнир почти идеально. Два гола Эрлинга Холанна, мощная игра в атаке и уверенное давление сделали матч с Ираком удобным входом в ЧМ. Но теперь уровень сопротивления будет другим. Сенегал проиграл Франции, однако по набору игроков остаётся одной из самых опасных команд группы.

02:00 Для Сенегала особенно важны первые передачи после отбора. Мане и Сарр могут вскрывать пространство за крайними защитниками, но для этого команда должна не просто выбивать мяч, а быстро находить фланги. Если переходы будут чистыми, Норвегии придётся играть намного осторожнее, чем против Ирака.

01:55 Пап Тиау может сохранить тот же каркас. В воротах — Эдуар Менди, в центре обороны — Калиду Кулибали и Мусса Ниакате, на флангах — Крепен Диатта и Эль-Хаджи Малик Диуф. Впереди ожидаются Садио Мане, Николас Джексон и Исмаила Сарр. При этом 18-летний Ибраим Мбайе, забивший Франции и ставший самым молодым африканским автором гола на ЧМ, уже дал тренеру аргумент для более смелого решения.

01:50 Матч с Францией показал и сильные, и слабые стороны Сенегала. Команда не развалилась сразу, но против топовой атаки ей не хватило контроля в ключевые минуты. Теперь соперник другой, но давление не меньше — если Сенегал снова будет долго обороняться без выхода через мяч, Холанн и Сёрлот рано или поздно получат свои моменты.

01:40 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 3.40

01:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура групповой стадии Чемпионата мира 2026 Норвегия — Сенегал. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.