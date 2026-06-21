23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Сенегал. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.
Норвегия
Турнирное положение: Норвежцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. Скандинавы сразу возглавили турнирную таблицу своего квартета.
При этом Норвегия не проигрывала в четырех своих последних поединках. Да и мотивация как можно скорее квалифицироваться в плей-офф огромная.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Норвежцы с какой-то легкостью переиграли Ирак (4:1).
До того команда расписала мировую с марокканцами (1:1). Да и сильная сборная Швеции была обыграна весьма уверенно (3:1).
В трех своих последних матчах Норвегия настреляла 8 мячей в ворота соперников. Плюс в стартовом туре чемпионата мира дубль оформил неудержимый Эрлинг Холанн.
Состояние команды: Атака норвежцев выглядит весьма мощно. В отборочном цикле команда наколотила 37 мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота она пропустила всего 5 голов.
Норвежцы способны стать одним из открытий чемпионата мира. Да и результативный Холанн явно постарается выиграть бомбардирскую гонку.
Сенегал
Турнирное положение: Сенегальцы неудачно стартовали на Мундиале. Команда вчистую уступила статусным французам (1:3).
Причем Сенегал не может победить уже трижды кряду. Зато грандов команда не боится: в матче с Францией сенегальцы сражались до конца.
Последние матчи: перед стартом на чемпионате мира сенегальцы не смогли одолеть Саудовскую Аравию. Соперники расписали паритет.
Несколько ранее команда уступила сборной США (2:3). А вот спарринг со скромной Гамбией принес уверенный успех (3:1).
А ведь Сенегал имеет в своем составе качественных исполнителей во всех линиях. Да и Садио Мане еще способен зажечь огонь в атаке!
Состояние команды: Сенегальцы в трех последних матчах пропустили в свои ворота 6 мячей. Да и коллизия в стартовом туре изрядно ухудшила шансы команды на выход в плей-офф.
Тем не менее, сенегальцы логично ставят цель занять одно из первых мест в группе. Так что в этом аспекте матч с Норвегией может стать едва ли не определяющим. Нужно ведь рисковать…
Сенегальцам явно недостает пресловутой остроты в атаке. В матче с французами команда лишь дважды попала в створ ворот соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегии дают 2.30, а на Сенегал — 3.10; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.88.
Прогноз: Обе команды намерены пробиться в плей-офф, так что весьма логично ожидать от них высокой атакующей активности.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Сенегальцы не могут победить в трех матчах кряду
- Скандинавы не проигрывали в четырех своих последних матчах
- Эрлинг Холанн в стартовом туре оформил дубль, и явно забьет и в этом поединке
- Сенегальцы в трех своих последних матчах пропустили шесть мячей
- Норвегия в трех последних матчах забила 8 мячей