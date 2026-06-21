прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 3.40

23 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Сенегал. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.40.

Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. Скандинавы сразу возглавили турнирную таблицу своего квартета.

При этом Норвегия не проигрывала в четырех своих последних поединках. Да и мотивация как можно скорее квалифицироваться в плей-офф огромная.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще. Норвежцы с какой-то легкостью переиграли Ирак (4:1).

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До того команда расписала мировую с марокканцами (1:1). Да и сильная сборная Швеции была обыграна весьма уверенно (3:1).

В трех своих последних матчах Норвегия настреляла 8 мячей в ворота соперников. Плюс в стартовом туре чемпионата мира дубль оформил неудержимый Эрлинг Холанн.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: Атака норвежцев выглядит весьма мощно. В отборочном цикле команда наколотила 37 мячей в 8 матчах. А вот в свои ворота она пропустила всего 5 голов.

Норвежцы способны стать одним из открытий чемпионата мира. Да и результативный Холанн явно постарается выиграть бомбардирскую гонку.

Сенегал

Турнирное положение: Сенегальцы неудачно стартовали на Мундиале. Команда вчистую уступила статусным французам (1:3).

Причем Сенегал не может победить уже трижды кряду. Зато грандов команда не боится: в матче с Францией сенегальцы сражались до конца.

Последние матчи: перед стартом на чемпионате мира сенегальцы не смогли одолеть Саудовскую Аравию. Соперники расписали паритет.

Несколько ранее команда уступила сборной США (2:3). А вот спарринг со скромной Гамбией принес уверенный успех (3:1).

А ведь Сенегал имеет в своем составе качественных исполнителей во всех линиях. Да и Садио Мане еще способен зажечь огонь в атаке!

Состояние команды: Сенегальцы в трех последних матчах пропустили в свои ворота 6 мячей. Да и коллизия в стартовом туре изрядно ухудшила шансы команды на выход в плей-офф.

Тем не менее, сенегальцы логично ставят цель занять одно из первых мест в группе. Так что в этом аспекте матч с Норвегией может стать едва ли не определяющим. Нужно ведь рисковать…

Сенегальцам явно недостает пресловутой остроты в атаке. В матче с французами команда лишь дважды попала в створ ворот соперника.

На что ставят в матче Норвегия — Сенегал Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Сенегал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Норвегии дают 2.30, а на Сенегал — 3.10; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.88.

Прогноз: Обе команды намерены пробиться в плей-офф, так что весьма логично ожидать от них высокой атакующей активности.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Норвегия — Сенегал позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

6.50 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.50 на матч Норвегия — Сенегал принесёт прибыль 5500₽, общая выплата — 6500₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.50.

Пять причин, почему ставка зайдет