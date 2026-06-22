Англия удачно сыграет с Ганой в первом тайме, Португалия и Узбекистан не забьют больше трёх голов

В очередном экспрессе разберём два матча на ЧМ-2026 и игру чемпионата Финляндии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.52.

«Мариехамн» — ХИК

Футбол. Чемпионат Финляндии

«Мариехамн» переживает крайне непростой отрезок сезона и замыкает турнирную таблицу чемпионата Финляндии. После 11 туров команда набрала всего четыре очка и имеет худшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге — минус 13. После домашней ничьей с КуПСом (1:1) зелёно-белые угодили в затяжной кризис. Клуб потерпел четыре поражения подряд, уступив «Яро» (0:3), ХИКу (0:1), «Гнистану» (0:3) и «Оулу» (1:2).

Особенно болезненным получилось последнее поражение: в матче с «Оулу» команда пропустила решающий мяч уже в компенсированное время. За последние четыре тура «Мариехамн» забил лишь один гол и пропустил девять, что наглядно отражает нынешние проблемы как в атаке, так и в обороне.

ХИК постепенно набирает обороты и входит в число претендентов на самые высокие места. Столичный клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, имея 19 очков и матч в запасе по сравнению с конкурентами.

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Отставание от лидирующей группы составляет пять баллов, поэтому команда сохраняет хорошие шансы включиться в борьбу за чемпионство. В последних турах ХИК демонстрирует яркий атакующий футбол и стабильно набирает очки. В пяти последних матчах чемпионата клуб одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение.

Ставка: Обе команды забьют за 1.79.

Португалия — Узбекистан

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Стартовый матч на чемпионате мира оставил после себя немало вопросов к сборной Португалии. В поединке с ДР Конго команда Роберто Мартинеса владела мячом практически безраздельно, однако выгоды не извлекла.

Одной из главных проблем остается чрезмерная зависимость атакующих действий от Криштиану Роналду. Партнеры продолжают искать легендарного форварда практически в каждой перспективной атаке, даже когда существуют более выгодные варианты развития эпизода. Однако возраст неизбежно влияет на игру нападающего. В матче с ДР Конго он коснулся мяча всего 25 раз, что стало его худшим показателем на крупных международных турнирах. Стоит отметить, что Роналду не может отличиться уже в десяти матчах подряд на чемпионатах мира и Европы.

Сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира поражением от Колумбии со счетом 1:3, однако итоговый результат не в полной мере отражает ход встречи. Третий мяч азиатская команда пропустила уже в концовке, когда была вынуждена раскрываться и идти вперед большими силами.

Для португальцев встреча станет важной проверкой на способность перестроить игру и использовать свое превосходство в классе более эффективно. Узбекистан же получил необходимый опыт в первом туре и наверняка постарается воспользоваться проблемами фаворита.

Ставка: ТМ 3.5 гола за 1.58.

Англия — Гана

Футбол. Чемпионат мира. Групповой этап

Англия начала чемпионат мира с яркой виктории над Хорватией со счётом 4:2. Победа не только принесла три очка, но и добавила команде уверенности перед следующими матчами. Главным героем встречи стал Гарри Кейн, оформивший дубль и повторивший рекорд Гарри Линекера по количеству голов за сборную Англии на чемпионатах мира. Также великолепно проявили себя Джуд Беллингем и Маркус Рашфорд.

При этом матч выявил и определённые проблемы. Два пропущенных мяча показали, что англичане по-прежнему испытывают трудности при быстрых атаках соперника и потерях мяча в центральной зоне.

Гана подходит ко второму туру после минимальной победы над Панамой со счётом 1:0. Несмотря на не самое яркое качество футбола, этот успех позволил команде Карлуша Кейруша прервать серию из шести матчей без побед.

Единственный мяч был забит лишь в компенсированное время, а до этого африканская сборная не демонстрировала высокой эффективности в атаке. Однако положительным моментом стала надёжная игра в обороне. Команда сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Главной проблемой Ганы остаётся игра против топ-соперников. В последних матчах команда пропустила пять мячей от Австрии, по два — от Германии, Мексики и Японии. Хотя при Кейруше заметен определённый прогресс, уровень сопротивления в матче с Англией будет значительно выше.

Англичане обладают серьёзным преимуществом в индивидуальном мастерстве и атакующем потенциале. Подопечные Томаса Тухеля являются фаворитами. Команда по силам отпраздновать вторую победу подряд и досрочно пробиться в плей-офф.

Ставка: Победа сборной Англии в первом тайме за 1.60.

4.52 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.52.