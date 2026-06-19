Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня старт второго тура — 4 матча групп D и С.

США — Австралия

22:00 мск, Сиэтл

Эти сборные сделали группу D куда интереснее, чем ожидалось. США и Австралия выиграли свои матчи в первом туре группового этапа. Подопечные Маурисио Почеттино раздавили Парагвай (4:1), быстро включали темп и выглядели гораздо увереннее, чем в ряде матчей перед стартом мундиаля. Австралия, в свою очередь, сумела нейтрализовать Турцию, победив со счетом 2:0.

Несмотря на уверенный старт, у сборной США есть проблемы. Одна из них — это травма икроножной мышцы Кристиана Пулишича, которая не позволила ему сыграть во втором тайме. Футболист был заменен после первого тайма, а теперь пока неизвестно, сыграет ли в предстоящем матче против австралийцев.

Австралия тоже сыграла довольно уверенно в матче против Турции. Подопечные Тони Поповича не стали слишком сильно закрываться и смотреть на то, как соперник диктует ход матча. Австралия использовала свои моменты и зацементировала оборону. Эта дисциплина точно поможет «соккеруз» в матче против американцев, ведь именно соперник будет стараться больше владеть мячом и атаковать.

Если говорить об истории противостояний между сборными США и Австралии, то она ограничивается исключительно товарищескими матчами, их было 4 штуки. Австралия выиграла первую встречу в 1992 году — 1:0. Затем была нулевая ничья в 1998-м, а дальше США одержали две победы: 3:1 в 2010 году и 2:1 в октябре 2025-го.

В последние несколько лет у американцев в разных турнирах разные результаты. Есть неудачные — это провал на домашнем Кубке Америки-2024, в котором США заняли 3-е место в группе и не попали в плей-офф. После этого национальную команду возглавил Маурисио Почеттино и сразу показал результат — финал Золотого кубка-2025, но самый важный турнир проходит сейчас. Победа над Парагваем показала, что у США есть все для того, чтобы пошуметь на этом мундиале.

У сборной Австралии тоже были взлеты и падения. К примеру, национальная команда пробилась в 1/8 финала на ЧМ-2022, а на Кубке Азии-2023 остановилась в четвертьфинале. Теперь австралийцы настроены уверенно сыграть в плей-офф. Ключевым игроком национальной команды на этом мундиале можно назвать Нестори Иранкунду, который забил один из двух голов сборной Австралии в матче против Турции.

Сборная США globallookpress.com

Предстоящий матч очень важен для американцев и австралийцев с точки зрения турнирного положения в своей группе. Если одна из национальных команда одержит победу, то наверняка обеспечит себе выход в плей-офф ЧМ-2026. При этом, США записывают в фавориты перед предстоящей встречей против Австралии, но гости умеют грамотно обороняться, американцам будет непросто взломать оборону противника.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко заявил, что США все-таки начнут встречу активно и одержит победу в первом тайме, сделав ставку за 2.10.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Увлекательная игра, которая может определить положение сборных в группе. Проспать футбольный вечер пятницы — это все равно, что уснуть посреди карнавала. Впереди выходные, а это значит можно спокойно смотреть на то, как американцы и австралийцы будут исполнять на поле.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Шотландия — Марокко

01:00 мск, Фоксборо

Было тяжело представить, что после первого тура именно шотландцы будут лидерами группы, в которой есть Бразилия и Марокко, но такова реальность. Не сказать, что Шотландия мощно стартовала на мундиале, но свои три очка забрала. Сборной Марокко уже в 1-м туре достались бразильцы, но африканская национальная команда не стала нервничать и ошибаться, а в итоге осадила подопечных Карло Анчелотти.

Победа над Гаити (1:0) для Шотландии вообще стала первой за 36 лет на чемпионатах мира. Теперь эта национальная команда не находится в роли вечно догоняющей сборной, а имеет реальный шанс на уверенный выход из группы на мундиале. Что не скажешь о сборной Марокко.

Сборная Марокко globallookpress.com

Африканская национальная команда прошла довольно непростое испытание в виде Бразилии, зацепив одно очко, которое может помочь марокканцам в борьбе за выход в плей-офф. При этом, сборная Марокко могла даже обыгрывать Бразилию, которая находится под сильным давлением со стороны общественности . Сейчас африканцам осталось провести два тура на высшем уровне, забирать максимальное количество очков и готовиться к решающим матчам плей-офф.

Напомним, что сборная Марокко является действующим обладателем Кубка Африки. Эта национальная команда проиграла Сенегалу в финале по пенальти, но затем соперника дисквалифицировали, а марокканцы забрали этот трофей. Именно в таком статусе сборная Марокко приехала на мундиаль. К слову, в первом поединке группового этапа ЧМ-2026 защитник национальной команды Ашраф Хакими показал, что готов стать настоящим лидером своей сборной. Игрок обороны постоянно подключался к атакам национальной команды и держал в напряжении сборную Бразилии. В матче против Шотландии именно он может стать ключевой фигурой.

Сборная Шотландии, в свою очередь, хоть и обыграла Гаити, но все еще не показали свой потенциал. Эта национальная команда очень голодна до больших успехов на больших турнирах. В последние годы у шотландцев вообще ничего не клеилось — невыход из группы на Евро-2024, а затем провальная игра в Лиге наций, где сборная уступила Греции в стыковых матчах за место в элитном дивизионе.

Сборной Шотландии нужен исполнитель, который в решающий момент сделает разницу. В прошлом туре таким футболистом стал Джон Макгинн, забив единственный и победный гол для своей национальной команды . При этом, во многом все будет зависеть от того, кто забьет первый гол, ведь обе сборные способны закрыться в своей штрафной так, что ни один мастер мяча не сможет забить гол.

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Линар Мансуров заявил, что сборная Марокко сумеет забить, как минимум, по одному голу в каждом тайме, выбрав ставку за 3.10.

⏰⏰ — два будильника из трех. Ради этого матча не стоит будить соседей тремя будильниками, хватит и двух. Обе национальные команды достойны внимания, но после хет-трика Лионеля Месси за сборную Аргентины хочется снова увидеть волшебство на поле, а шотландцы и марокканцы вряд ли на такое способны.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Бразилия — Гаити

03:30 мск, Филадельфия

Возможно, центральный матч этого игрового дня будет сыгран в прекрасном американском городе. Сборная Бразилии получила щелчок по носу от марокканцев в прошлом туре, чуть не проиграла, а сейчас находится под давлением со стороны болельщиков. Неужели подопечные Карло Анчелотти могут не выйти из группы? Сложно представить, какие комментарии будут писать бразильские фанаты, если во втором туре национальная команда не наберет три очка.

Да, ничейный результат против сборной Марокко не является катастрофой для Бразилии, ведь марокканцы прилетели на мундиаль в статусе действующего обладателя Кубка Африки, а это довольно-таки солидный турнир. Но проблем у бразильцев хватает, а если сейчас они начнут нервничать и чересчур переживать за результат, то пиши пропало — успеха на мундиале можно снова не ждать.

Главная интрига перед этим матчем — сыграет ли Неймар? Звезда бразильского футбола уже провел первую тренировку в общей группе национальной команды. Еще в мае Неймар получил травму, выступая за «Сантос», а сейчас близок к восстановлению и может пригодиться сборной. При этом, Карло Анчелотти еще до старта мундиаля дал понять форварду, что он не будет игроком основного состава. Действительно, прайм Неймара уже прошел, но даже в 34 года он добавляет национальной команде бразильскости, своим поведением и игрой. Этот футболист нужен не столько на поле, а сколько в команде.

В обсуждениях сборной Бразилии легко забыть против Гаити. Нет сомнений, что именно эта национальная команда является главным аутсайдером группы С. Сборной Гаити осталось провести два матча в рамках группового этапа ЧМ-2026 против Бразилии и Марокко. Шансы на выход из группы практически равны нулю.

Напомним, что сборная Гаити выступает на чемпионате мира впервые с 1974-го года, поэтому поездка на мундиаль для нее уже маленькая победа. К тому же, национальной команде очень тяжело даются очные встречи со сборной Бразилии, сборная Гаити уступала сопернику со счетами — 0:4, 0:6, 1:7. Большая разница в классе дает о себе знать, на сей раз бразильцам очень нужна победа, они не будут отсиживаться в обороне и сразу пойдут атаковать.

Винисиус globallookpress.com

Стоит также отметить удачный старт нападающего сборной Бразилии Винисиуса, который в первом туре показал свои лидерские качества и забил гол в концовке. Форвард помог своей национальной команде избежать провала на старте ЧМ-2026. Именно на него очень рассчитывают болельщики сборной Бразилии, в матче против Гаити Винисиус должен показать свой уровень.

Слово прогнозисту: Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста считает, что сборная Бразилии столкнется с мощным сопротивлением от Гаити, сделав ставку на то, что номинальные гости выиграют первый тайм с форой +1 за 2.05.

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Нужно завести по три будильника у каждого члена семьи, а также разбудить соседей, если вдруг они решили поспать во время матча с участием сборной Бразилии. От подопечных Карло Анчелотти стоит ждать яркой игры, драмы и крутой развязки.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Турция — Парагвай

06:00 мск, Санта-Клара

На мундиале в группе D после стартовых матчей уже появилась развилка. США и Австралия ушли наверх, а Турция с Парагваем оказались внизу без набранных баллов. Обе сборные проиграли свои матчи в 1-м туре группового этапа, а сейчас находятся на краю пропасти. В случае поражения и во втором туре, шансов на выход из группы практически не будет...

Сборная Турции уступила Австралии 0:2 в матче, который, судя по статистике, должен был заканчиваться победой номинальных гостей. Подопечные Винченцо Монтеллы много владели мячом, совершили кучу ударов, пытались двигать игру через центр и фланги, но раз за разом натыкались на собранную австралийскую оборону и очень уверенного вратаря. Турецкая сборная может быть расстроена не из-за провальной игры, футболисты как раз делали много, просто почти все это застревало на последнем метре атаки.

Арда Гюлер globallookpress.com

Казалось, что сборная Турции подходит к ЧМ-2026 в статусе мощной национальной команды, которая способна пошуметь. На Евро-2024 национальная команда дошла до четвертьфинала и проиграла Нидерландам в равной борьбе, а затем турки добились повышения в Лигу А Лиги наций, уверенно пройдя Венгрию в стыках. Теперь необходимо показывать результат и на мундиале, предстоящий матч против сборной Парагвая станет определяющим для Турции.

Старт мундиаля для сборной Парагвая прошел из рук вон плохо. Национальная команда попала под мощный прессинг сборной США и сломалась, уступив со счетом 1:4. Американцы вскрывали оборону парагвайцев и наказывали за ошибки. Складывалось впечатление, что хозяевам поля эта победа далась довольно легко, они доминировали даже без Кристиана Пулишича во 2-м тайме.

Стоит отметить дисциплину сборной Парагвая в первом туре мундиаля, а вернее — ее отсутствие. Национальная команда нахватала 5 «горчичников» в прошлом матче против американцев. Сборная Турции старается проводить свои атаки очень быстро, подключая Арду Гюлера и Хакана Чалханоглу. Турки будут пытаться провоцировать парагвайцев на фолы, зная, что они могут сыграть не по правилам. Если номинальные гости не будут играть хладнокровно, то рискуют потерять нескольких важных игроков перед заключительным туром на ЧМ-2026.

Молодой полузащитник сборной Турции Арда Гюлер был очень активен в прошлом поединке против Австралии, но эта активность не смогла конвертироваться в голы. В предстоящем матче футболисту необходимо показать весь свой атакующий потенциал на поле для того, чтобы оставить шансы своей сборной на выход из группы.

Слово прогнозисту: Журналист LiveSport.Ru считает, что сборная Турции начнет матч активно и победит в 1-м тайме, сделав ставку за 2.63.

⏰⏰— два будильника из трех. Не будем ставить один будильник, ведь предстоящий поединок будет поинтереснее условного противостояния Ганы и Панамы (не в обиду болельщикам этих сборных). Интрига будет висеть в воздухе до самого конца. Проигрывать нельзя никому, да и ничья будет плохим результатом.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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