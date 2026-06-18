прогноз на матч ЧМ-2026, ставка за 2.10

19 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют США и Австралия. Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

США: в отличном настроении

Турнирное положение: «Штатники» автоматом квалифицировались на чемпионат мира. Американцы являются одними из трех хозяев турнира.

При этом сборная США начала турнир максимально уверенно. Дубль Фоларина Балогана обеспечил победу над Парагваем (4:1).

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ярко. «Штатники» по игре на голову превосходили парагвайцев.

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До того команда уступила мощным немцам (1:2). Зато спарринг со сборной Сенегала завершился успехом (3:2).

Вот только сборная США в текущем календарном году не блещет стабильностью результатов. Матчи со статусными соперниками даются команде крайне сложно.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: стартовая виктория получилась уверенной и явно прибавила положительных эмоций. Да и оппоненты по группе у американцев не самые мощные.

Плюс ко всему, американцы переиграли Австралию в обоих очных поединках. Да и умница Балоган явно постарается увеличить свой голевой счет.

Австралия: команда настроения

Турнирное положение: Австралийцы вполне уверенно вышли на Мундиаль. Команда заняла второе место в своем отборочном квинтете, на 4 очка отстав от японцев.

Причем Австралия в десяти поединках отбора забила 16 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команде полностью удался. Австралийцы уверенно расправились с Турцией (2:0).

Несколько ранее Австралия расписала мировую со Швейцарией (1:1). А вот мексиканцам команда уступила с минимальным счетом.

При всем при этом Австралия при довольно скромном по именам подборе игроков демонстрирует вполне приличный уровень игры. Да и на стандартах «соккеруз» весьма опасны!

Состояние команды: Австралийцы уж точно не боятся «штатников». Команда не раз и не два добывала результат в самый нужный момент, и даже ничья в этой встрече теоретически может устроить «соккеруз».

Плюс ко всему, австралийцы решительно настроены как можно скорее обеспечить себе проход в плей-офф Мундиаля. Да и оборону американцев трудно назвать сверхмонолитной.

Вот только Австралия — команда настроения. Когда идет игра, «соккеруз» на всех парах несутся к воротам соперника. Да и стабильности результатов не найти днем с огнем.

На что ставят в матче США — Австралия Букмекерские коэффициенты на матч США — Австралия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу американцев ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в 5.50.

Букмекеры на победу сборной США по итогам первого тайма дают 2.10, а на успех соперника до перерыва можно ориентироваться за 6.00.

Прогноз: «Штатники» по именам выглядят мощнее соперника, и явно постараются как можно быстрее добыть путевку в плей-офф.

2.10 Победа США в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч США — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа США в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что вторая половина матча завершится подписанием мировой.

2.50 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч США — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет