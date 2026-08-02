Выберется ли «Коканд» из опасной зоны?

прогноз на матч 15-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.49

3 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Сурхан». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.

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«Коканд»

Турнирное положение: Кокандцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. Сейчас они находятся на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Коканд» всего на 3 очка отстает от спасительной 13-й позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 23 мяча в 14 матчах чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив самаркандскому «Динамо» (2:3).

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До того команда была разбита АГМК (1:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Машъала» (0:1).

В последних пяти матчах «Коканд» победил один раз. В них игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Коканд» после паузы проиграл во всех трех матчах. Причем в двух последних команда пропустила 7 мячей.

Вот только «Коканд» исторически неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Пегасы» находятся в когорте борцов за выживание. Ныне команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» на 3 очка оторвался от опасной зоны. Причем забила команда 14 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с минимальным счетом уступила «Хорезму».

До того «Сурхан» был бит самаркандским «Динамо» (1:2). При этом чуть ранее команда переиграла «Андижан» (2:1).

При этом «Сурхан» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Состояние команды: «Сурхан» ныне выглядит бледновато. Команда уступила в двух своих последних матчах.

Между тем, в семи выездных поединках чемпионата «Сурхан» набрал 7 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем аккурат гол за матч.

«Пегасы» победили всего четыре раза в 14 матчах чемпионата. Так или иначе, команда намерена разжиться заветными баллами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коканд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.42, а победа «Сурхана» — в 2.59.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.57.

Прогноз: Кокандцы намерены выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче выглядит не лучшим образом.

2.49 Победа «Коканда» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Коканд» — «Сурхан» позволит вывести на карту выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Победа «Коканда» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.25 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Коканд» — «Сурхан» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.

Пять причин, почему ставка зайдет