3 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Коканд» и «Сурхан». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.
«Коканд»
Турнирное положение: Кокандцы сражаются за выживание в элитном дивизионе. Сейчас они находятся на 15-м месте турнирной таблицы.
При этом «Коканд» всего на 3 очка отстает от спасительной 13-й позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 23 мяча в 14 матчах чемпионата Узбекистана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив самаркандскому «Динамо» (2:3).
До того команда была разбита АГМК (1:4). А вот чуть ранее она потерпела поражение еще от «Машъала» (0:1).
В последних пяти матчах «Коканд» победил один раз. В них игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Коканд» после паузы проиграл во всех трех матчах. Причем в двух последних команда пропустила 7 мячей.
Вот только «Коканд» исторически неудачно противостоит «Сурхану». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.
«Сурхан»
Турнирное положение: «Пегасы» находятся в когорте борцов за выживание. Ныне команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы.
При этом «Сурхан» на 3 очка оторвался от опасной зоны. Причем забила команда 14 мячей при 22 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с минимальным счетом уступила «Хорезму».
До того «Сурхан» был бит самаркандским «Динамо» (1:2). При этом чуть ранее команда переиграла «Андижан» (2:1).
При этом «Сурхан» в пяти своих последних матчах добыл одну победу. В этих поединках команда отличилась 6 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Состояние команды: «Сурхан» ныне выглядит бледновато. Команда уступила в двух своих последних матчах.
Между тем, в семи выездных поединках чемпионата «Сурхан» набрал 7 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем аккурат гол за матч.
«Пегасы» победили всего четыре раза в 14 матчах чемпионата. Так или иначе, команда намерена разжиться заветными баллами.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Коканд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.42, а победа «Сурхана» — в 2.59.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.25, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.57.
Прогноз: Кокандцы намерены выбраться из опасной зоны, да и оппонент нынче выглядит не лучшим образом.
Ставка: Победа «Коканда» за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды крайне слабо выглядят после паузы в чемпионате
- «Сурхан» в гостях в среднем пропускает 2 мяча за матч
- Кокандцы дома в среднем забивают аккурат гол за матч
- Кокандцы в 6 домашних матчах набрали 8 очков
- «Пегасы» в 4 последних выездных матчах уступили 3 раза