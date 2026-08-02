прогноз на центральный матч 15-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.22

3 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Динамо» Самарканд и «Нефтчи» Фергана. Начало игры — в 18:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Самаркандцы ходят в середняках чемпионата. Команда ныне находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд всего на два очка отстает от топ-5. Команда отличилась 24 забитыми мячами при 25 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, нанеся поражение «Коканду» (3:2).

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До того команда поочередно переиграла «Машъал» (3:1), «Кызылкум» (2:1) и «Сурхан» (2:1). В общем, подопечные Вадима Абрамова нынче на подъеме.

В пяти последних матчах «Динамо» Самарканд разжилось 4 победами. В них самаркандцы отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Динамовцы после паузы в чемпионате очков не теряют. Да и потенциально команда Абрамова может побороться даже за медали.

Между тем, «Динамо» Самарканд неудачно противостоит «нефтяникам». В пяти последних очных поединках cамаркандцы уступили сопернику.

«Нефтчи» Фергана

Турнирное положение: Ферганцы привычно борются за чемпионский титул. Ныне команда находится на первой строчке турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Фергана всего на 2 очка опережает «Пахтакор». К тому же забивает команда больше всех в лиге — 33 мяча в 14 поединках.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потеряла два очка, не сумев переиграть «Навбахор» (1:1).

До того команда учинила разгром «Согдиане» (5:1). При этом чуть ранее она сумела одолеть «Бухару» (2:1).

При этом «Нефтчи» Фергана в пяти своих последних матчах победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при семи пропущенных.

Состояние команды: «Нефтчи» Фергана ныне выглядит достаточно выгодно. Команда имеет сверхнадёжные тылы, пропустив всего 6 мячей.

При этом «Нефтчи» Фергана в шести выездных поединках набрал 16 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем 2 мяча за матч.

Безусловно, ферганцы постараются закрепиться на первой позиции. Да и самаркандцам команда не проигрывает уже без малого 6 лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Фергана — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.22. Ничья — в 3.19, выигрыш «Динамо» Самарканд — в 3.16.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.13, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: «Нефтчи» Фергана мотивирован сохранить лидерство, к тому же оборона динамовцев ошибается чересчур часто.

2.22 Победа «Нефтчи» Фергана Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Динамо» Самарканд — «Нефтчи» Фергана принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Нефтчи» Фергана за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.13 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Динамо» Самарканд — «Нефтчи» Фергана позволит вывести на карту выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.13.

Пять причин, почему ставка зайдет