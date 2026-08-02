3 августа в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Кыргызалтын». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.55.
«Дордой»
Турнирное положение: «Желто-синие» окопались в середняках лиги. Сейчас они находятся на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Дордой» на 14 очков отстает от пятой позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 23 мяча в 17 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Талант» (0:0).
До того команда была бита «Алгой» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с тем же соперником (1:1).
В последних пяти матчах «Дордой» победил 2 раза. В них игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Дордой» не побеждал в трех своих последних поединках. В них команда забила всего 2 мяча.
Вот только «Дордой» в последнее время удачно противостоит «Кыргызалтыну». В двух последних очных поединках команда одолела соперника. Удастся ли продолжить столь удачную серию?!
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: Кара-балтинцы ныне твердо стоят на вылет. Команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» разжился всего 4 очками в 16 матчах. Причем забила команда 13 мячей при 40 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разгромно уступила «Таланту» (1:6).
До того «Кыргызалтын» подписал мировую с тем же «Талантом» (0:0). При этом чуть ранее команда уступила «Дордою» (1:2).
При этом «Кыргызалтын» в пяти своих последних матчах добыл лишь 2 паритета. В этих поединках команда отличилась 4 забитыми мячами при 17 пропущенных.
Состояние команды: «Кыргызалтын» ныне выглядит убого. Команда остается единственной, кому не удалось победить в текущем чемпионате.
Плюс в шести выездных поединках чемпионата «Кыргызалтын» набрал всего одно очко. Да и пропускает вне родных стен команда в среднем 3 мяча за матч.
Кара-балтинцам срочно нужно брать очки. Вот только «Дордой» они не обыгрывали ни разу в истории. Да и сейчас для команды за счастье будет зацепиться хотя бы за ничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.48, а победа «Кыргызалтына» — в 6.14.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.17, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.62.
Прогноз: «Желто-синие» намерены улучшить свое турнирное положение, да и оппонент пребывает в кризисе.
Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.17.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Кара-балтинцы пропускают больше всех в лиге — 40 мячей
- «Кыргызалтын» в гостях в среднем пропускает 3 мяча за матч
- «Желто-синие» одолели «Кыргызалтын» в 2 последних очных поединках
- «Дордой» еще ни разу не проигрывал кара-балтинцам
- Кара-балтинцы еще не побеждали в нынешнем чемпионате