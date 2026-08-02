3 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.
АГМК
Турнирное положение: «Горняки» борются за медали чемпионата. Команда ныне находится на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом АГМК всего на два очка опережает идущую следом «Бухару». Команда отличилась 23 забитыми мячами при 18 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Машъал» (2:1).
До того команда поочередно переиграла «Навбахор» (3:2) и «Коканд» (4:1). «Горняки» не знают горечи поражений уже почти 4 месяца.
В пяти последних матчах АГМК разжился 4 победами. В них «горняки» отличились 11 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: «Горняки» не теряют очков после паузы в чемпионате. Вот только отставание от второй позиции составляет аж 8 очков.
К слову, АГМК традиционно неудачно противостоит «Насафу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.
«Насаф»
Турнирное положение: «Драконы» проводят крайне слабый сезон. Ныне команда находится на скромной 7-й позиции.
При этом «Насаф» всего на 4 очка отстает от третьего места. К тому же забивает команда в среднем чуть больше гола за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, одолев «Кызылкум» (1:0).
До того команда не смогла переиграть скромный «Машъал» (1:1). Зато чуть ранее она сумела одолеть «Бунёдкор» (3:1).
При этом «Насаф» в пяти своих последних матчах победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при четырех пропущенных.
Состояние команды: «Насаф» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда имеет относительно надёжные тылы, пропустив 13 мячей в 14 матчах.
При этом «Насаф» в семи выездных поединках набрал 10 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Безусловно, «драконы» постараются подтянуться к медальной зоне. Да и «горнякам» команда не проигрывает уже без малого 6 лет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.21. Ничья — в 3.26, выигрыш АГМК — в 3.11.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.91, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.83.
Прогноз: «Насаф» мотивирован подтянуться к тройке, к тому же традиционно успешно противостоит «горнякам».
Ставка: Победа «Насафа» за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.16.
Пять причин, почему ставка зайдет
- АГМК в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Насаф» в выездных матчах пропускает в среднем гол за матч
- АГМК дома победил всего 3 раза в 7 матчах
- «Насаф» уже почти 6 лет не проигрывает «горнякам»
- «Драконы» не проигрывали в 3 последних выездных поединках