прогноз на матч 15-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.21

3 августа в 15-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют АГМК и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.21.

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АГМК

Турнирное положение: «Горняки» борются за медали чемпионата. Команда ныне находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом АГМК всего на два очка опережает идущую следом «Бухару». Команда отличилась 23 забитыми мячами при 18 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно, переиграв «Машъал» (2:1).

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До того команда поочередно переиграла «Навбахор» (3:2) и «Коканд» (4:1). «Горняки» не знают горечи поражений уже почти 4 месяца.

В пяти последних матчах АГМК разжился 4 победами. В них «горняки» отличились 11 забитыми мячами при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Горняки» не теряют очков после паузы в чемпионате. Вот только отставание от второй позиции составляет аж 8 очков.

К слову, АГМК традиционно неудачно противостоит «Насафу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.

«Насаф»

Турнирное положение: «Драконы» проводят крайне слабый сезон. Ныне команда находится на скромной 7-й позиции.

При этом «Насаф» всего на 4 очка отстает от третьего места. К тому же забивает команда в среднем чуть больше гола за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась тремя очками, одолев «Кызылкум» (1:0).

До того команда не смогла переиграть скромный «Машъал» (1:1). Зато чуть ранее она сумела одолеть «Бунёдкор» (3:1).

При этом «Насаф» в пяти своих последних матчах победил 2 раза. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при четырех пропущенных.

Состояние команды: «Насаф» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда имеет относительно надёжные тылы, пропустив 13 мячей в 14 матчах.

При этом «Насаф» в семи выездных поединках набрал 10 зачетных баллов. А вот забивает вне родных стен команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Безусловно, «драконы» постараются подтянуться к медальной зоне. Да и «горнякам» команда не проигрывает уже без малого 6 лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.21. Ничья — в 3.26, выигрыш АГМК — в 3.11.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.91, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: «Насаф» мотивирован подтянуться к тройке, к тому же традиционно успешно противостоит «горнякам».

2.21 Победа «Насафа» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч АГМК — «Насаф» принесёт прибыль 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Победа «Насафа» за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.16 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.16 на матч АГМК — «Насаф» принесёт чистый выигрыш 2160₽, общая выплата — 3160₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.16.

Пять причин, почему ставка зайдет