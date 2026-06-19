Кто победит в игре лидеров группы?

В пятницу, 19 июня, сборная США примет сборную Австралии в рамках 2-го тура группового этапа Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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13' Удар Мэтью Леки с линии штрафной США с внешней стороны стопы, мяч рядом со штангой пролетел.

11' Гоол! 1:0. С левого фланга атаки США ворвался в штрафную Австралии Фоларин Балогун и прострелил вдоль ворот, Кэмерон Бургесс занёс мяч в собственные ворота неловким движением левой ноги.

10' Разыгрывают мяч американцы на подступах к штрафной Австралии.

09' Удар Серджино Деста из пределов штрафной Австралии, заблокировал полет мяча в ворота защитник гостей Гарри Суттар.

08' Жесткий подкат Мэтью Леки в середине поля, досталось по ногам полузащитнику США Тайлеру Адамсу.

06' Зацепившись за владение мячом, сборная Австралии перевела игру на половину поля США.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 78 Владение мячом 22 2 Фолы 1

05' Позиционная атака сборной США, планомерно хозяева подбираются с мячом к штрафной Австралии.

04' Много борьбы в середине поля.

03' Попытку подать в штрафную Австралии Энтони Робинсона прервал один из защитников гостей.

02' Игроки США контролируют мяч в центре поля.

01' Удар Мохамеда Туре с края штрафной площади США, надежно зафиксировал мяч вратарь хозяев Мэтт Фриз.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты сборной Австралии.

До матча

21:53 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 В Сиэтле солнечно, на термометре плюс 23, осадков на период матча не ожидается.

21:40 Главным судьей матча будет Феликс Цвайер из Германии.

21:30 Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, вместимостью 67 000 зрителей.

21:23 Стартовый состав Австралии: Бич, Итальяно, Чиркати, Суттар, Бургесс, Бос, О'Нил, Окон-Энгстлер, Туре, Леки, Велупиллай.

21:21 Стартовые состав США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Э. Робинсон, Дест, Маккенни, Адамс, Тилльман, Балогун, Пепи.

21:16 За всю историю команды сыграли между собой 4 матча. В 2 играх победила сборная США, в 1 сборная Австралии, ещё один матч завершился вничью. Последняя встреча между командами была товарищеской, в октябре 2025 года сборная США победила австралийцев со счетом 2:1.

21:07 Сборная Австралии вполне уверенно вышли на Мундиаль. Команда заняла второе место в своем отборочном квинтете, на 4 очка отстав от японцев. Причем Австралия в десяти поединках отбора забила 16 мячей. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 раз. Предыдущий поединок команде полностью удался. Австралийцы уверенно расправились с Турцией (2:0).

21:04 Сборная США автоматом квалифицировались на чемпионат мира. Американцы являются одними из трех хозяев турнира. При этом сборная США начала турнир максимально уверенно. Дубль Фоларина Балогана обеспечил победу над Парагваем (4:1). Свой предыдущий поединок команда провела ярко. «Штатники» по игре на голову превосходили парагвайцев.

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.50