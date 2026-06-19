прогноз на матч за путёвку в плей-офф ЧМ-2026, ставка за 1.97

19 июня в рамках второго тура группы D ЧМ-2026 сыграют США и Австралия. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

США

Турнирное положение: США после стартового тура групповой стадии чемпионата мира имеют три очка в активе, что позволяет им лидировать в квартете.

Команда пребывает выше нынешнего соперника только за счёт дополнительных показателей, тогда как Турция (третье место) и Парагвай (четвертая строчка) уступают ей на три очка.

Последние матчи: в первом туре группового раунда домашнего мундиаля американская сборная просто смела со своего пути Парагвай — 4:1.

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К ЧМ-2026 «Звездно-полосатые» подошли не с лучшим настроем, поскольку проиграли Германии (1:2) в товарищеской встрече на домашней арене.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Монтес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (товарищеских и официальных), США проиграли три раза при двух победах.

Данная статистика вроде бы не сулит сборной хороших шансов одержать победу, но нынешний соперник уж точно ей по плечу, а домашние трибуны должны помочь добиться успеха.

Фоларин Балоган — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

Австралия

Турнирное положение: Австралия в унисон сопернику подходит ко второму туру группового этапа чемпионата мира 2026 года с тремя баллами.

Команда только по разнице мячей уступает нынешнему сопернику, поэтому идёт второй в группе, а также на три очка опережает нижестоящих Турцию и Парагвай.

Последние матчи: в первом туре групповой стадии мирового форума представитель Азии одержал неожиданную победу над Турцией (2:0).

В заключительном товарищеском поединке перед мундиалем сборная не сумела выиграть на нейтральном поле, где сыграла вничью со Швейцарией (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах — четырех товарищеских и одном официальном — Австралия проиграла только раз при трех победах и одной ничьей.

С учётом такой формы сборная из Океании вполне способна сыграть вничью, вместе с тем, против довольно сильного соперника, да еще и на его поле, для неё мировая будет большим успехом.

Нестро Иракунда и Коннор Меткаф — авторы пока что двух голов команды на ЧМ-2026.

На что ставят в матче США — Австралия Букмекерские коэффициенты на матч США — Австралия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей США забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Австралии забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Австралия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: США — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья — в 4.61, успех Австралии — в 5.27.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.97 и 1.89.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей американской сборной забивали больше 2,5 голов. Такой же сценарий повторился и в двух очных поединках этих оппонентов.

И хотя в трех последних матчах австралийской национальной команды забивали меньше 2,5 голов, высокая результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

1.97 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч США — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева турнира забьют больше 2,0 голов, ведь так было в их трех из шести последних поединков.

2.54 Индивидуальный тотал США больше 2,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч США — Австралия принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: индивидуальный тотал США больше 2,0 голов за 2.54

Прогноз на исход

Не пропустите второй прогноз — на исход — с коэффициентом за 2.10.