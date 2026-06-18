20 июня во втором туре группового этапа в квартете C на чемпионате мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало встречи — 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.
Шотландия
Турнирное положение: Сборная Шотландии смогла набрать три очка после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь лидирует в квартете С.
Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года шотландцы с минимальным счетом 1:0 смогли обыграть национальную команду Гаити.
Ранее, в товарищеских поединках, были разгромлены сборные Боливии со счетом 4:0 и Кюрасао со счетом 4:1, а также получены поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и Японии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: В матче первого тура Шотландия хоть и смогла одержать победу, однако против не самой звездной сборной Гаити команда не смотрелась уверенно. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что шотландцы проиграли в количестве ударов (9 против 15) и по модели XG (1.06 против 1.17).
Марокко
Турнирное положение: Марокканцы после первого тура делят вторую строчку в кварте С, имея в активе один набранный балл.
Последние матчи: В первом матче на этом мундиале Марокко сыграло вничью со сборной Бразилии, завершив поединок со счетом 1:1. Гол в составе команды забил Исмаэль Сайбари.
Ранее, перед стартом чемпионата мира, марокканцы в товарищеских матчах сыграли вничью против Норвегии со счетом 1:1, разгромили Мадагаскар со счетом 4:0, Брунди со счетом 5:0 и обыграли Боливию со счетом 2:1.
Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.
Состояние команды: Марокко навязало борьбу Бразилии в матче первого тура. Команда смогла обойти соперника по статистике матча, однако в целом встреча была равной. Учитывая, что Марокко сыграет против Шотландии и Гаити в следующих поединках, ничья является отличным результатом для сборной.
Статистика для ставок:
- Шотландия выиграла три последних матча
- Марокко забивает в семи последних матчах
- Марокко не проигрывает с января 2024 года в международных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Марокко дают 1.75 а на Шотландию — 5.20, ничью букмекеры оценивают в 3.65.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных в этом матче.
Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.12.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от сборной Марокко в каждом из таймов.
Ставка: Марокко сможет забить в каждом из таймов этого матча за 3.10.