прогноз на матч группы С ЧМ‑2026, ставка за 2.12

20 июня во втором туре группового этапа в квартете C на чемпионате мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало встречи — 01:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.12.

Шотландия

Турнирное положение: Сборная Шотландии смогла набрать три очка после первого матча на групповой стадии мундиаля и теперь лидирует в квартете С.

Последние матчи: В первом матче чемпионата мира 2026 года шотландцы с минимальным счетом 1:0 смогли обыграть национальную команду Гаити.

Ранее, в товарищеских поединках, были разгромлены сборные Боливии со счетом 4:0 и Кюрасао со счетом 4:1, а также получены поражения от Кот-д`Ивуара (0:1) и Японии (0:1).

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Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: В матче первого тура Шотландия хоть и смогла одержать победу, однако против не самой звездной сборной Гаити команда не смотрелась уверенно. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что шотландцы проиграли в количестве ударов (9 против 15) и по модели XG (1.06 против 1.17).

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы после первого тура делят вторую строчку в кварте С, имея в активе один набранный балл.

Последние матчи: В первом матче на этом мундиале Марокко сыграло вничью со сборной Бразилии, завершив поединок со счетом 1:1. Гол в составе команды забил Исмаэль Сайбари.

Ранее, перед стартом чемпионата мира, марокканцы в товарищеских матчах сыграли вничью против Норвегии со счетом 1:1, разгромили Мадагаскар со счетом 4:0, Брунди со счетом 5:0 и обыграли Боливию со счетом 2:1.

Не сыграют: все лидеры отправились на ЧМ‑2026.

Состояние команды: Марокко навязало борьбу Бразилии в матче первого тура. Команда смогла обойти соперника по статистике матча, однако в целом встреча была равной. Учитывая, что Марокко сыграет против Шотландии и Гаити в следующих поединках, ничья является отличным результатом для сборной.

На что ставят в матче Шотландия — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Шотландия — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Шотландия выиграла три последних матча

Марокко забивает в семи последних матчах

Марокко не проигрывает с января 2024 года в международных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Марокко дают 1.75 а на Шотландию — 5.20, ничью букмекеры оценивают в 3.65.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.64, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.22.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из сборных в этом матче.

2.12 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Шотландия — Марокко позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 2.12.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании голов от сборной Марокко в каждом из таймов.

3.10 Марокко забьет в каждом тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Шотландия — Марокко принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Марокко сможет забить в каждом из таймов этого матча за 3.10.