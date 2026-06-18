прогноз на тоталы матча ЧМ-2026, ставка за 2.20

20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Шотландия: максимальная мотивация

Турнирное положение: Шотландцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. «Тартановая армия» сразу возглавила турнирную таблицу своего квартета.

При этом Шотландия не пропускала в двух своих последних поединках. Да и победная серия из трех матчей кряду мотивирует на новые подвиги.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Шотландцы в эконом-режиме сумели одолеть Гаити (1:0).

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До того команда учинила разгром боливийцам (4:0). Да и сборная Кюрасао была обыграна максимально уверенно (4:1).

В своих последних матчах Шотландия выглядела весьма монолитно. Особенно стоит отметить тылы «скоттов», давшие результативный сбой всего однажды в трех последних поединках.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «скотты» максимально мотивированы как можно оперативнее решить задачу выхода в плей-офф. А вот в отборе команда в среднем пропускала примерно гол за матч.

Приятная серия из трех побед подряд позитивно сказывается на психологии игроков перед стартом. Да и привычно эффективен в центре поля Скотт Мактоминей.

Марокко: серия без поражений

Турнирное положение: Марокканцы сенсационно стартовали на Мундиале. Команда не дала себя обыграть статусным бразильцам (1:1).

Причем Марокко до двух последних ничьих победила трижды кряду. Да и грандов команда не боится: в матче с Бразилией счет открыли именно африканцы.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Марокканцы выгодно смотрелись на фоне сильного соперника, к тому же неплохо выглядели в контригре.

Несколько ранее команда подписала мировую с Норвегией (1:1). А вот спарринг с Мадагаскаром принес яркий успех (4:0).

А ведь Марокко не проигрывает еще с августа минувшего года. Команда неизменно забивала в 7 своих последних поединках.

Состояние команды: Марокканцы в четырех последних матчах пропустили всего дважды. Плюс состав команды по именам выглядит достаточно выгодно.

Марокканцы логично ставят цель пройти в плей-офф. Так что в этом аспекте матч с Шотландией может стать едва ли не определяющим. Соперник ведь чересчур колючий…

Марокканцы не боятся бить со средней и дальней дистанций. В матче с бразильцами команда нанесла 14 ударов по воротам соперника.

На что ставят в матче Шотландия — Марокко Букмекерские коэффициенты на матч Шотландия — Марокко: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Марокко дают 1.73, а на Шотландию — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.70.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: Обе команды намерены пробиться в плей-офф, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.

2.20 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Шотландия — Марокко принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

4.33 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.33 на матч Шотландия — Марокко принесёт прибыль 3330₽, общая выплата — 4330₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.33.

Пять причин, почему ставка зайдет