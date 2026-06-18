20 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Шотландия и Марокко. Начало игры — в 01:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.
Шотландия: максимальная мотивация
Турнирное положение: Шотландцы успешно стартовали на главном турнире четырехлетия. «Тартановая армия» сразу возглавила турнирную таблицу своего квартета.
При этом Шотландия не пропускала в двух своих последних поединках. Да и победная серия из трех матчей кряду мотивирует на новые подвиги.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Шотландцы в эконом-режиме сумели одолеть Гаити (1:0).
До того команда учинила разгром боливийцам (4:0). Да и сборная Кюрасао была обыграна максимально уверенно (4:1).
В своих последних матчах Шотландия выглядела весьма монолитно. Особенно стоит отметить тылы «скоттов», давшие результативный сбой всего однажды в трех последних поединках.
Состояние команды: «скотты» максимально мотивированы как можно оперативнее решить задачу выхода в плей-офф. А вот в отборе команда в среднем пропускала примерно гол за матч.
Приятная серия из трех побед подряд позитивно сказывается на психологии игроков перед стартом. Да и привычно эффективен в центре поля Скотт Мактоминей.
Марокко: серия без поражений
Турнирное положение: Марокканцы сенсационно стартовали на Мундиале. Команда не дала себя обыграть статусным бразильцам (1:1).
Причем Марокко до двух последних ничьих победила трижды кряду. Да и грандов команда не боится: в матче с Бразилией счет открыли именно африканцы.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Марокканцы выгодно смотрелись на фоне сильного соперника, к тому же неплохо выглядели в контригре.
Несколько ранее команда подписала мировую с Норвегией (1:1). А вот спарринг с Мадагаскаром принес яркий успех (4:0).
А ведь Марокко не проигрывает еще с августа минувшего года. Команда неизменно забивала в 7 своих последних поединках.
Состояние команды: Марокканцы в четырех последних матчах пропустили всего дважды. Плюс состав команды по именам выглядит достаточно выгодно.
Марокканцы логично ставят цель пройти в плей-офф. Так что в этом аспекте матч с Шотландией может стать едва ли не определяющим. Соперник ведь чересчур колючий…
Марокканцы не боятся бить со средней и дальней дистанций. В матче с бразильцами команда нанесла 14 ударов по воротам соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Марокко дают 1.73, а на Шотландию — 5.00; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.70.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.20, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.67.
Прогноз: Обе команды намерены пробиться в плей-офф, так что стоит ожидать от них высокой атакующей активности.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 4.33.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Марокканцы не проигрывают еще с августа прошлого года
- «Скотты» не пропускали в двух своих последних матчах
- Шотландия победила в трех последних поединках
- Марокканцы в двух своих последних матчах сыграли вничью
- Шотландия в трех последних матчах забила 9 мячей