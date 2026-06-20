Шотландия неожиданно подходит ко второму туру лидером группы C. Победа над Гаити дала команде Стива Кларка шанс приблизиться к первому в истории выходу в плей-офф чемпионата мира. Марокко после ничьей с Бразилией идёт следом, но по уровню игры и составу выглядит главным претендентом на первое место.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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34' Мазрауи протащил мяч по левому флангу и прострелил в центр штрафной — отбились шотландцы!

32' Всё больше прижимает соперника сборная Марокко, даже редких контратак у Шотландии нет.

30' Браим протащил мяч в штрафную Шотландии, скинул на Эль-Айнауи, а тот пробил выше ворот.

28' Возобновлён матч, Марокко с мячом.

25' А вот и пауза на воду. Близко к 30 градусам в Бостоне, оправдан перерыв.

24' Фергюсон забросил налево, Тирни скинул головой в штрафную, а пробить ни у кого не получилось.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 33 Владение мячом 67 0 Угловые удары 3 4 Фолы 1

23' Диоп получает жёлтую за фол на Адамсе, снёс шотландца, даже не борясь за мяч.

20' Владеют мячом шотландцы, на время выключила прессинг сборная Марокко.

18' Ганн вовремя вышел из ворот и не дал Хакими ткнуть мяч в ворота, здорово сыграл кипер!

Момент Хакими globallookpress.com

16' Фергюсон нарушил правила в центре поля, а владение мячом, тем временем, 80/20 в пользу сборной Марокко.

14' Передачу Хакими в штрафную успели накрыть, но мяч остался у африканской сборной.

12' Угловой заработали марокканцы.

10' Сайбари скинул в штрафную на Унаи, тот пытался вернуть партнёру под удар — буквально шага не хватило для гола!

Шотландия — Марокко globallookpress.com

08' Эль-Айнауи не догнал мяч у лицевой линии, Шотландия начнёт атаку от ворот.

06' Кристи смещался с правого фланга вдоль штрафной и наткнулся на отбор марокканского защитника.

04' Шотландцы попытались быструю атаку провести через центр, но до штрафной мяч довести не получилось.

02' ГОООООООООЛ! Сразу же вперёд выходит Марокко! Сайбари отлично открылся в штрафной, принял мяч и вторым касанием с полулёта вонзил его в сетку с острого угла. Мощнейший удар, 0:1!

Гол Сайбари globallookpress.com

01' Марокко начало с центра поля ударом вперёд, поехали!

До матча

00:52 Сборные Шотландии и Марокко выходят на поле! Игроки выстраиваются в центре поля, сейчас прозвучат национальные гимны.

00:42 В Фоксборо сегодня достаточно тепло, около 27 градусов — вполне ощутимо для шотландцев. В этом случае паузы на воду выглядят куда более уместными, чем в других матчах турнира.

00:37 Стив Кларк сделал несколько заметных решений перед матчем с Марокко. Шотландия переходит на схему с латералями, а в состав вернулись Киран Тирни, Нейтан Паттерсон и Райан Кристи. Они заменили Аарона Хики, Бена Ганнона-Доака и Лоуренса Шенкленда. В этих решениях хорошо читается общий замысел Кларка — Шотландия выбирает атлетизм и габариты против Марокко, которое умеет быстро перегружать фланги и долго держать мяч. А для Райана Кристи и Гранта Хэнли матч станет 70-м за сборную Шотландии.

00:33 А вот стартовый состав сборной Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас.

00:30 Сборная Шотландии начнёт в таком составе: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс.

00:25 Матч Шотландия — Марокко обслужит узбекистанская бригада арбитров во главе с Ильгизом Танташевым. Для него это будет первая игра на чемпионате мира, но опыта международных матчей у арбитра достаточно, он регулярно работал в азиатской Лиге чемпионов, а в 2024 году судил полуфинал Олимпиады между Марокко и Испанией. Танташев станет не первым представителем Узбекистана, назначенным на матч чемпионата мира. Ранее Равшан Ирматов установил рекорд по количеству игр ЧМ в качестве главного арбитра — он отсудил 11 встреч на турнирах с 2010 по 2018 год. На линиях Танташеву помогут соотечественники Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин. Четвёртым арбитром назначен Адхам Махадмех из Иордании, резервным ассистентом — его соотечественник Мохаммад Аль-Халаф. За ВАР отвечает Армандо Вильярреал из США.

00:20 Марокко начало турнир с ничьей 1:1 против Бразилии и, возможно, имело право рассчитывать на большее. «Атласские львы» открыли счёт после красивой атаки, которую завершил Исмаэль Сайбари, затем пропустили после удара Винисиуса Жуниора, но на длинном отрезке выглядели достаточно уверенно. Особенно показательно, что Марокко выполнило 123 передачи в финальной трети — лучший результат среди команд группы C в первом туре и рекорд сборной на чемпионатах мира.

00:15 Главная фигура в атакующем смысле — снова Джон Макгинн. Его гол Гаити поднял Шотландию на первое место, а при Кларке он забил уже 21 мяч за сборную. Это повторение лучшего результата для игрока Шотландии при одном тренере — столько же у Дениса Лоу при Иане Макколле.

00:10 Сборная Шотландии впервые за 28 лет выиграла матч финальной стадии чемпионата мира и сразу получила реальный шанс на плей-офф. Ещё одна победа почти наверняка выведет её в 1/16, а даже ничья с Марокко оставит очень сильную позицию перед последним туром. Команда Кларка выиграла восемь из последних 11 официальных матчей, включая пять из последних шести. Это не та сборная, которая будет доминировать с мячом, но она умеет выжимать результат из небольшого количества моментов.

00:05 Отдельный психологический фон создаёт история личных встреч. Команды пересекались на ЧМ-1998, и тогда Марокко победило 3:0 — это до сих пор крупнейшая победа сборной на чемпионатах мира. Сейчас ситуация другая, но параллель выстраивается сама собой: снова группа с Бразилией, снова важный матч против Шотландии, снова шанс для Марокко сильно повлиять на турнирный расклад.

00:00 Сайбари уже забил на этом турнире и добавил команде ещё один источник остроты между линиями. Браим Диас даёт креатив и нестандартные решения, а марокканская полузащита способна долго держать мяч и не торопиться. Против Шотландии это особенно важно — команда Кларка редко даёт свободные зоны, поэтому Марокко придётся вскрывать низкий блок терпеливо, без лишних потерь в центре.

23:55 Марокко давно вышло за рамки образа команды, которая просто героически терпит против фаворитов. Против Бразилии особенно выделялся Ашраф Хакими. Правый защитник был среди лидеров команды по ударам и созданным моментам, выиграл больше всех единоборств, чаще всех вступал в отбор и зарабатывал фолы. Такой объём от защитника на чемпионате мира — редкость, а для Шотландии его фланг станет одной из главных проблем. Если Робертсон и левый полузащитник будут слишком глубоко, Марокко сможет постоянно наращивать давление через правый край.