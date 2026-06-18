20 июня во втором туре в группе С чемпионата мира по футболу сыграют самая титулованная сборная в истории турнира — Бразилия — и Гаити. Начало встречи — 3:30 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

Бразилия: кризис идей

Турнирное положение: после первого тура у Бразилии пока одно очко и 2–3‑е место в группе С.

Последние матчи: встреча против Марокко получилась очень непростой для пентакампеонов и завершилась ничейным исходом — 1:1. Соперник первым открыл счёт в середине первого тайма, но уже через 11 минут Винисиус Жуниор с передачи Бруно Гимрайнша забил ответный мяч. В целом игра была ничейной.

Ранее в товарищеских матчах были обыграны Египет (2:1) и Панама (6:1).

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Не сыграют: травмированы — Неймар (н), Уэсли (з).

Состояние команды: пока Бразилия выглядит довольно тяжёлой, и ей не хватает идей в атаке, а на Карло Анчелотти обрушилась волна критики. Но так было всегда у пентакампеонов, а к давлению Папе Карло не привыкать. Постепенно бразильцы будут прибавлять по ходу турнира, а сейчас разгромы вообще не важны, так как турнир очень длинный.

Гаити: сила в характере

Турнирное положение: пока Гаити идёт последней в группе С с 0 очков.

Последние матчи: первая игра сборной на турнире получилась довольно неплохой, она ничем не уступала Шотландии, но в итоге проиграла со счётом 0:1, пропустив чуть ли не единственный опасный момент, зато свои шансы не реализовала.

До этого было поражение в товарищеской игре от Перу (1:1) и крупная победа над Новой Зеландией (4:0).

Не сыграют: травмирован — Л. Пьер (п).

Состояние команды: вряд ли Гаити выйдет из этой группы, но у команды есть характер и несколько довольно известных имён в составе. В первую очередь это знакомый по игре в РПЛ нападающий Вильсон Изидор, сейчас выступающий в «Сандерленде», центральный хавбек Беллегар из «Вулверхэмптона», а также менее известные имена из французской Лиги 1.

На что ставят в матче Бразилия — Гаити Букмекерские коэффициенты на матч Бразилия — Гаити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2016 году на Кубке Америки Бразилия уничтожила Гаити со счётом 7:1.

В 2004 году в товарищеской игре Бразилия одержала разгромную победу (6:0).

В четырёх последних матчах Бразилия выиграла три раза, у Гаити в пяти последних встречах — один выигрыш.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Бразилии дают 1,09, а на Гаити — 23,0; ничью букмекеры оценивают в 12,5.

Тотал меньше 3,5 идёт за 1,92, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,91.

Прогноз: пока видно, что Бразилия не в оптимальных кондициях и довольно тяжёлая. Есть и традиционные в последние годы проблемы с центрфорвардом, где пока выходит Игор Тьяго, но он слабо провёл игру с Марокко. Кунья и Луис Энрике всё‑таки больше привыкли играть из глубины. Гаити должен дать бой, и вряд ли тут ему светит разгром.

1.89 Победа Гаити с форой +2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч Бразилия — Гаити принесёт чистый выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Основная ставка: победа Гаити с форой +2,5 за 1,89.

Прогноз: также можно попробовать взять альтернативный вариант — уж первый тайм Гаити должен выдержать и не пропустить.

2.05 Гаити выиграет первый тайм с форой +1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Бразилия — Гаити принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Дополнительная ставка: победа Гаити с форой +1 в первом тайме за 2,05.